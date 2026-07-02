El Banco Central sumó 120 ruedas seguidas con compras de dólares y las reservas superaron los USD 48.000 millones

El BCRA hilvanó 120 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 120 jornadas consecutivas con resultado favorable en el mercado cambiario, luego de alcanzar y superar su meta anual de reservas. Este jueves, la entidad incorporó USD 25 millones, elevando el total adquirido en 2026 a más de 11.200 millones de dólares.

Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó USD 11.215 millones mediante operaciones en el mercado y operaciones en boque. Solamente el 2 de enero se registró un saldo negativo, mientras que en el resto de los días se concretaron adquisiciones. El 10 de abril se anotó el mayor monto diario, con 457 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Las proyecciones oficiales para este año estimaban un saldo neto comprador de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del flujo de divisas y la demanda de pesos. Santiago Bausili, titular del BCRA, subrayó que la evolución de estos factores será clave para cumplir con los objetivos establecidos.

Durante junio, la autoridad monetaria redujo el ritmo de intervención para evitar un incremento en la presión sobre el tipo de cambio. La demanda de dólares creció ese mes y, como resultado, el dólar avanzó más de 5%, superando el índice de inflación por primera vez desde octubre de 2025.

PUBLICIDAD

En el sexto mes del año, las compras alcanzaron los USD 1.418 millones, una cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo, convirtiéndose en el segundo volumen mensual más bajo en lo que va del año, solo por encima de enero. En los dos primeros días hábiles de julio, suma 50 millones de dólares.

Pese a la desaceleración, el BCRA ya sobrepasó la meta anual de adquisición de divisas. En los primeros meses del año, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener su nivel de intervención, la entidad emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro recurrió a la deuda local para mitigar los efectos en el tipo de cambio y la inflación.

PUBLICIDAD

El agro y la energía contribuyeron de modo relevante al ingreso de dólares, junto con la emisión de deuda externa por parte de empresas y gobiernos provinciales, lo que otorgó mayor margen de maniobra al BCRA. En mayo, las colocaciones habían escalado a USD 1.500 millones y, desde las elecciones legislativas, el monto total supera los 12.000 millones de dólares.

Al finalizar la última jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 48.004 millones, con una suba diaria de casi 1.000 millones de dólares. Según fuentes oficiales del Central, el incremento del stock responde a compras, cotizaciones y el regreso de un remanente de los movimientos de fin de mes que se habían ido en el cierre de junio.

PUBLICIDAD

El dólar operó estable

El dólar mayorista mantuvo estabilidad este jueves, con operaciones en el segmento de contado que sumaron 558 millones de dólares. Aunque este nivel es alto, representa una caída de unos USD 260 millones respecto a los volúmenes diarios registrados entre lunes y miércoles, que se ubicaron en los máximos del año.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que el feriado de este viernes en Estados Unidos anticipa un impacto en la actividad local, lo que podría explicar el descenso en el monto negociado.

PUBLICIDAD

El dólar mayorista retrocedió un peso y cerró en $1.488, luego de haber alcanzado el día anterior el valor más alto desde el 24 de octubre pasado ($1.492, récord nominal). De esta manera, el tipo de cambio oficial cortó una racha de tres subas consecutivas en las que el monto negociado en el spot superó los 800 millones de dólares.

El Banco Central estableció el límite superior de la banda cambiaria en $1.809,35, dejando al dólar mayorista a 321,35 pesos o 21,6% de ese tope previsto para una posible intervención.

PUBLICIDAD

En el mercado de futuros del dólar, se pactaron contratos por el equivalente en pesos a más de USD 1.400 millones, reflejando la presencia activa del Central con ventas orientadas a moderar las expectativas de precios, especialmente en las posiciones con vencimiento más cercano. Para el cierre de julio, las posiciones se ajustaron solo un peso, a $1.508, equivalente a una variación de 0,1 por ciento.

El interés abierto superó los USD 3.500 millones, aunque este monto continúa lejos del máximo permitido para la intervención del Banco Central en este mercado, cuyo tope se fijó en el equivalente a USD 9.000 millones, ya que las operaciones de futuros se liquidan en pesos.

PUBLICIDAD