La preocupación de Cande Tinelli por el estado de salud de su perrita: “A seguir luchándola”

Luego de rechazar las recomendaciones de sus veterinarios, la joven mostró imágenes de la recuperación de Linda y contó cómo atraviesa este proceso (Instagram)

Desde agosto pasado, Cande Tinelli atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal: el delicado estado de salud de su perra Linda, diagnosticada con un tumor maligno en la vejiga. Lejos de los tradicionales encuentros familiares, viajes y actividades propias de su rutina, la influencer eligió enfocar su tiempo y energía en el cuidado y acompañamiento de su compañera canina. Y, en las últimas horas, sorprendió al compartir una noticia alentadora.

Desde sus historias de Instagram, publicó una imagen de Linda apenas salida de la veterinaria, recostada sobre uno de sus brazos y con la lengua afuera, relajada tras una nueva intervención. “Todo salió bien. Sacaron mucha data fea”, escribió, acompañando el mensaje con corazones y caritas emocionadas.

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La influencer también aprovechó el espacio para agradecer el apoyo y los mensajes recibidos durante la internación de su mascota. “Gracias infinitas por todos sus mensajes y por el apoyo que recibí para la enana. A seguir luchándola, siempre. No se rindan fácil nunca”, expresó, haciendo extensiva la lucha de Linda a todos quienes atraviesan situaciones similares con sus animales de compañía.

Emocionada, Cande Tinelli compartió novedades positivas de su mascota y agradeció el apoyo de sus seguidores

En la antesala de su paso por los especialistas, Cande había compartido con sus seguidores la manera en que aguardaba las novedades. En una de sus historias se veía una vela amarilla encendida, dedicada a San Roque, patrono de las mascotas y los perros, y otra vela azul en honor al arcángel Miguel, símbolo de protección espiritual. Entre la fe, la esperanza y la angustia, la joven mostró cómo intentaba encontrar calma y sostén en medio de la espera.

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El camino hasta esa buena noticia no fue sencillo. Horas antes, la situación de Linda llegó a un punto límite, cuando los veterinarios le sugirieron considerar la eutanasia. Cande no ocultó la angustia y compartió con sus seguidores un video grabado en blanco y negro, en el que se la ve junto a Linda en el living de su casa, jugando y acariciándola. “Me sugirieron dormirla, se venía el final. Fue un drama. Duelándola en vida, pulsión de muerte”, escribió, reconociendo el impacto emocional de tener que afrontar semejante decisión.

La influencer evocó a su fe para obtener buenas noticias ante el delicado estado de salud de Linda

Frente a ese escenario, Cande tomó la decisión de apostar por una nueva cirugía. “Con 14 pirulos, mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis”, relató la influencer. “Tengo pánico y muchos pensamientos contradictorios”, admitió, aunque dejó en claro que la fe y la confianza en el equipo médico eran sus motores en ese momento: “Confío en el universo y en los profesionales, creo que lo último que se pierde es la fe”.

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El argumento definitivo para postergar la despedida fue tan simple como contundente. “No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir”, escribió en otra de sus publicaciones. El video, con Linda atenta y participando del juego, funcionó como una confirmación visual de que, más allá del diagnóstico, la perra todavía tiene energía y ganas de quedarse un tiempo más.

En las horas previas, Cande Tinelli compartió su angustia ante la recomendación médica que le dieron sobre su perrita (Instagram)

La historia de Cande y Linda, contada en tiempo real a través de las redes, se transformó en un relato de lucha, compañía y amor incondicional. Las respuestas y mensajes de sus seguidores le devolvieron una red de apoyo digital que, en medio de la incertidumbre y el miedo, se volvió fundamental.

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La recuperación de Linda, aunque parcial y con pronóstico reservado, representa para Cande y para quienes la siguen una pequeña victoria. Un recordatorio de que, aun en los momentos más difíciles, la compañía y el afecto pueden abrir espacio a la esperanza, aunque sea por un día más.