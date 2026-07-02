España le ganó 3-0 a Austria y sacó boleto a los octavos de final del Mundial: todos los goles del partido

¡LLEGÓ EL GOL DE ESPAÑA!



Una linda jugada colectiva de La Roja que terminó en un pase a la red en los pies de Oyarzabal, autor del primero ante Austria. pic.twitter.com/OwSUkTUp63 — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

España no dio lugar a las sorpresas. La Roja hizo valer su jerarquía, sacó chapa de candidata y eliminó a Austria del Mundial 2026, en un duelo correspondiente a los 16avos de final. Los dirigidos por Luis De La Fuente se impusieron por 3-0 y accedieron a los octavos del certamen ecuménico. En la próxima instancia deberán enfrentarse al ganador del partido entre Portugal y Croacia.

En cuanto al desarrollo del partido, Austria tuvo su primera chance clara en el minuto 17, cuando Marcel Sabitzer metió un centro rápido al área española que por poco encontró rematador. Poco tiempo después, Lamine Yamal ejecutó un tiro de esquina, Marc Cucurella impactó desde atrás y el balón entró en el arco, pero el árbitro anuló la acción por falta sobre el arquero Alexander Schlager en el origen de la jugada y el tanto de la selección ibérica no sumó al marcador.

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En el minuto 32, el arquero austríaco Alexander Schlager le tapó un disparo a Dani Olmo tras una combinación con Oyarzabal. Cuatro minutos después llegó el gol: Pedri cedió a Álex Baena, el mediocampista habilitó de primera a Cucurella por la banda y el nuevo refuerzo del Real Madrid puso el balón raso al punto del penal. Mikel Oyarzabal lo tocó con suavidad al fondo del arco y abrió el marcador para España.

TIKI TAKA Y EL SEGUNDO DE ESPAÑA



Gran acción de Cucurella y lindo centro de Baena para que llegue Pedro Porro con un cabezazo a la carrera adentro de la red austríaca. ¡2-0 arriba la roja! pic.twitter.com/14kNvKqtwJ — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Ya cerca del final de la primera mitad, en el minuto 45, Baena fue quien más cerca estuvo del segundo con un remate al palo, mientras que Lamine no pudo aprovechar el rebote. España se fue al descanso con la ventaja mínima.

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Al arranque del segundo tiempo, el director técnico austriaco Ralf Rangnick realizó dos cambios: salieron Xavier Schlager y Seiwald, y entraron Chukwuemeka y Grillitsch. En el minuto 48, Oyarzabal volvió a probar suerte con un remate centrado que Alexander Schlager atrapó sin problemas. Un minuto después, Rodri buscó el segundo desde afuera del área, pero el balón tocó en un defensor austriaco y se fue al córner.

España sacó chapa de candidata (REUTERS/Lisi Niesner)

Pasada la hora de juego, y cuando Austria amenazaba con ensayar una reacción, el elenco español estiró la ventaja. Luego de una serie de rebotes en la puerta del área, el balón quedó en poder de Cucurella, este se lo cedió a Baena y el volante del Atlético Madrid decidió desbordar y sacó un centro preciso al punto penal. Allí, sorpresivamente para los defensores austríacos, apareció Pedro Porro, que se elevó más alto que todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0 y firmar su primer grito con la camiseta de su selección.

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A diez del final, Chukwuemeka tuvo en sus pies el descuento para el combinado austríaco. El jugador del Borussia Dortmund culminó con un remate por arriba del travesaño una buena jugada colectiva de su equipo.

A los 84 minutos, David Alaba le negó el 3-0 a Lamine Yamal. La joya del FC Barcelona remató de volea dentro del área, pero el capitán austríaco, cuando su arquero ya no tenía chances, se interpuso con su humanidad sobre la línea de meta para evitar una nueva caída de su valla. Después de eso, el extremo español salió reemplazado por Gavi.

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ES GOLEADA DE ESPAÑA



Otra vez apareció Oyarzabal para convertir su doblete y el 3-0 de su equipo ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gDP7oCAViS — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

De todos modos, la faena no se detuvo. Oyarzabal decretó el 3-0 casi sin oposición. Luego de un gran centro rasante de Cucurella, el delantero llegó desde atrás y tocó con suavidad para firmar su cuarto tanto en el torneo.

Finalmente, luego de 16 años, España logró imponerse en un duelo de eliminación directa en un Mundial. En aquella cita de 2010 se consagró campeona.

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