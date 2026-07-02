El Salvador

Rescatista salvadoreño es homenajeado por su cumpleaños durante la misión en Venezuela

El rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo fue sorprendido con una celebración por su cumpleaños mientras seguían los operativos en Venezuela

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La misión de El Salvador en La Guaira participó en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos en Venezuela. (Foto cortesía redes sociales)
La misión de El Salvador en La Guaira participó en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos en Venezuela. (Foto cortesía redes sociales)

Una celebración inesperada marcó la rutina de los equipos de emergencia en uno de los hospitales de La Guaira, donde el contingente salvadoreño participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron la región.

En un ambiente dominado por la tensión y el esfuerzo colectivo, un grupo de venezolanos organizó una pequeña fiesta para rendir homenaje a uno de los rescatistas de El Salvador, en agradecimiento por su labor humanitaria.

El homenajeado fue José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras colabora activamente en la misión internacional. En medio de la jornada de trabajo, los presentes le ofrecieron dos pasteles y se reunieron alrededor de él para cantarle y felicitarlo.

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El gesto sorprendió al socorrista, quien no pudo contener la emoción ante la muestra de afecto y reconocimiento. Las imágenes de la celebración, en las que se observa a Reyes Portillo visiblemente conmovido, se difundieron en redes sociales y generaron mensajes de solidaridad tanto en Venezuela como en El Salvador.

La misión humanitaria de El Salvador fue desplegada en Venezuela tras los terremotos que causaron graves daños en infraestructuras y dejaron a decenas de personas atrapadas bajo los escombros. El contingente está conformado por 300 rescatistas y personal médico, quienes se movilizaron en respuesta a la solicitud internacional de apoyo y bajo la coordinación de las autoridades venezolanas. Según informó Infobae, el equipo logró incorporarse a las operaciones en menos de seis horas desde su llegada, priorizando la rapidez y la organización en las tareas de rescate.

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Reyes Portillo ha participado en el rescate de Nayarit Colmenare y Belkys Josefina Barreto García, dos víctimas que habían quedado atrapadas entre los escombros tras el colapso de sus viviendas.

Las labores de búsqueda han presentado retos complejos debido al tipo de colapso estructural registrado en los edificios, fenómeno conocido como “pancake”, donde cada piso colapsa sobre el inmediato inferior. Esta característica dificulta el acceso a las víctimas y la localización de personas con vida. Pese a ello, los rescatistas salvadoreños han conseguido salvar a ocho personas y rescatar animales domésticos, como perros y gatos, gracias al empleo de binomios caninos, cámaras infrarrojas y equipos de detección de sonido facilitados por empresas locales. Cada grupo de trabajo ha cubierto diferentes edificaciones, lo que ha permitido incrementar las probabilidades de éxito en los rescates.

En un conmovedor gesto de camaradería, un miembro del equipo de Búsqueda y Rescate de El Salvador es celebrado en su cumpleaños. La comunidad se une para brindarle un momento de alegría con pastel y cantos.

Además de las tareas de búsqueda, la misión de El Salvador ha tenido un impacto significativo en el ámbito sanitario. El equipo de salud está integrado por 40 especialistas del Sistema Nacional de Salud del país centroamericano, entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal logístico. Estos profesionales han establecido clínicas móviles y han reforzado la atención hospitalaria en la zona, gestionando tanto emergencias médicas como la atención psicológica a las personas afectadas por la tragedia. En solo dos días, se distribuyeron más de 24 toneladas de medicamentos en cinco hospitales de La Guaira, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y desparasitantes, insumos clave para tratar lesiones y enfermedades asociadas a la emergencia y la falta de agua potable.

El operativo salvadoreño ha aplicado protocolos estrictos de seguridad sanitaria para garantizar la protección tanto del personal como de la población. El equipo médico permanecerá en Venezuela mientras las necesidades de la emergencia lo requieran, manteniendo la colaboración con otros equipos internacionales que también han prestado asistencia en la zona.

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