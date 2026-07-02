7 frases de De Paul antes de cumplir 90 partidos con la Selección: qué le enseñó Scaloni y el orgullo de ser amigo de Messi

Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa en la previa del partido de la Selección ante Cabo Verde (REUTERS/Paul Childs)

En la previa al partido de mañana frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul brindó una conferencia de prensa en Miami de la cual participó posteriormente el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.

El Motorcito, pieza clave en el mediocampo de la Selección, cumplirá 90 partidos en la Albiceleste y es el jugador con mayor participación en el ciclo Scaloni. A raíz de la destacada estadística, una de las consultas al mediocampista de 32 años fue sobre si siente que tiene un rol de líder en el equipo. “Por la cantidad de partidos y los años, obviamente que me siento importante o responsable de esta Selección. Desde mi lugar y con la experiencia, intento transmitirla a mi manera. Lo creo así. Por suerte, es un grupo muy capaz y serio, que entiende muy bien el lugar que ocupamos y la responsabilidad que tenemos. Creo que eso nos deja muy tranquilos”, respondió.

PUBLICIDAD

Acerca de la responsabilidad de la Selección en este Mundial y la experiencia cosechada en Qatar 2022, donde se consiguió el título, De Paul es consciente de que el grupo suma mayor rodaje y siente que aún están hambrientos de gloria en esta Copa del Mundo. “Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. La ilusión será igual y en caso de que lo hagamos la felicidad será así de grande. Ser campeón del mundo te hace llegar más curtidos y con experiencia. La felicidad es efímera y la vida sigue. Más allá del fútbol hay más cosas”, expresó el jugador de Inter Miami.

Rodrigo De Paul destacó la importancia de Scaloni en su paso por la Selección (REUTERS/Paul Childs)

Por otro lado, el futbolista surgido de Racing y de último paso por Atlético de Madrid, habló sobre la importancia de tener a Scaloni como entrenador y las enseñanzas que le dejó el estratega de Pujato. “Me hizo entender a que la vida se puede ver desde un montón de lugares, mismo el fútbol. Como yo ya lo dije, lo más importante es que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol. Esa frase para mí es sumamente importante. Atrás de cada jugador hay una persona con muchos problemas, satisfacciones y desilusiones. Cuando ves que la persona que te guía entiende eso, te sentís en un lugar mucho más acogedor. Uno puede desplegar mucho más sus virtudes”, destacó.

PUBLICIDAD

Por último, De Paul también respondió acerca de su amistad con Lionel Messi, con quien comparte equipo en el Inter Miami y es uno de los más íntimos en la concentración de la Argentina. “Para mí representa un montón ser amigo de Leo. La amistad es una de las cosas más importantes que todos tenemos. Me considero un afortunado de estar ahí y compartir momentos con él más allá de una cancha. Me da mucho orgullo. Queremos transmitir a los más jóvenes que cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última. Depende solo de nosotros que no lo sea. La única manera que encontré en estos años es eso, nunca quiero que se termine”, reflexionó.

Rodrigo De Paul en el entrenamiento de la Selección (Reuters/Jay Biggerstaff)

Más frases de Rodrigo De Paul en la previa al duelo frente a Cabo Verde por el Mundial:

- “Sería un error pensar más allá del partido de mañana. Nosotros no nos vamos a guardar nada cuando nos ponemos la camiseta de la selección argentina. Sin importar qué competición o el rival, vestir la camiseta de Argentina es lo máximo. Sean 10 minutos o noventa, lo que toque hay que vaciarse. El partido de mañana es el último, lo tomo así. Voy a dejar todo para que no lo sea, con esa mentalidad”.

PUBLICIDAD

- “Cuando se dio el sorteo, había dos campeones del mundo en el grupo que nos iba a tocar. Son selecciones con jugadores muy importantes que juegan en grandes ligas. Con el correr de los años y entender estas competencias, es fútbol y podía suceder. Nos tocó un rival que lo hizo muy bien en fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que jugaron y cómo fue el desarrollo del partido. Creo que hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad. Con respecto a la experiencia, hemos jugado estos tipos de partidos, pero todos son distintos. Las sensaciones y las emociones son muy fuertes. Nadie sabe cómo va a repercutir. La experiencia te permite manejarlas, pero no dejan de ser emociones”.

- “Es un análisis errado pensar en los partidos que pueden llegar a faltar, no sabemos cuántos son y hacer futurología no es bueno. Hay que disfrutar de Messi todos los días, pero uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tienen. Es parte de la vida. Todos lo estamos disfrutando”.

PUBLICIDAD