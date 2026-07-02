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Los dos clubes europeos que quieren a Orlando Gill tras su gran actuación en el triunfo por penales de Paraguay ante Alemania

Un equipo italiano y otro inglés tienen en la mira al arquero paraguayo. San Lorenzo posee la mitad del pase del futbolista

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Orlando Gill está en la mira de equipos europeos (Reuters/David Butler)
Orlando Gill está en la mira de equipos europeos (Reuters/David Butler)

Orlando Gill es uno de los arqueros más destacados en lo que va del Mundial 2026. Tras ser elegido el mejor guardameta de la fase de grupos según el Power Ranking oficial de la FIFA, se transformó en héroe al atajar dos penales en la definición ante Alemania, que permitió la clasificación de Paraguay a los octavos de final.

El impacto de sus actuaciones cruzó rápido el Atlántico y despertó el interés de clubes europeos. Uno de los equipos que tienen en la mira al arquero paraguayo es el Torino de Italia.

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Según informó Gianluca Di Marzio, periodista especializado en mercado de pases, el club de Turín analiza invertir en un portero y el futbolista de San Lorenzo aparece como opción firme, valorando su pase entre 5 y 6 millones de euros.

Gill fue el héroe en el triunfo de Paraguay sobre Alemania, atajando dos penales (Reuters/Paul Rutherford)
Gill fue el héroe en el triunfo de Paraguay sobre Alemania, atajando dos penales (Reuters/Paul Rutherford)

Pero la lista de interesados en Gill no termina en Italia. Su nombre también figura en el radar del Ipswich Town inglés, que acaba de lograr el ascenso y disputará la próxima temporada en la Premier League.

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En la prensa británica se menciona que el club busca reforzar la portería y el paraguayo está en una nómina que comparte con otros arqueros que participaron del Mundial, como el sueco Viktor Johansson (Stoke City) y el japonés Sion Suzuki (Parma).

Hay que recordar que el año pasado ya se había reportado un fuerte interés del Ipswich Town, incluso con una versión sobre una oferta de 7 millones de dólares que finalmente no prosperó. ¿Se concretará esta vez el salto a Inglaterra para el arquero de Paraguay?

El arquero fue destacado por la FIFA como el mejor de la fase de grupos (REUTERS/Luisa Gonzalez)
El arquero fue destacado por la FIFA como el mejor de la fase de grupos (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Si bien su partida significaría una baja considerable para el nuevo proyecto futbolístico del Ciclón que encabezaría Néstor Gorosito -si bien el entrenador llegó a un acuerdo con el club aún no se informó oficialmente su llegada-, la situación financiera de la institución podría facilitar una venta de Gill, ya que la dirigencia necesita recursos frescos debido a problemas económicos.

El vínculo del paraguayo con el Santo rige hasta el 31 de diciembre de 2027 y el club argentino posee el 50% de sus derechos económicos.

El guardameta podría desembarcar en el fútbol europeo tras el Mundial (Reuters/Darren Yamashita)
El guardameta podría desembarcar en el fútbol europeo tras el Mundial (Reuters/Darren Yamashita)

Nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, Gill se formó en las inferiores del club homónimo antes de desembarcar en la reserva de San Lorenzo de Almagro en 2024, donde disputó una final antes de ser promovido al primer equipo. En enero de 2025, el Cuervo adquirió la mitad de su pase y desde entonces se adueñó del arco.

Con su selección, jugó en el Sub-20 y debutó en la mayor ante Perú el 6 de septiembre de 2025 por las Eliminatorias. En la Copa del Mundo, fue titular en los cuatro partidos de la Albirroja y la FIFA lo ubicó como el mejor portero de la fase de grupos, con una puntuación de 8,29, y fue el segundo con mayor cantidad de paradas, sumando 17 intervenciones.

Ya en 16avos se erigió como la gran figura del histórico triunfo de Paraguay sobre Alemania. Allí, Gill ratificó su capacidad para atajar penales, una faceta en la que antiguamente le había costado destacarse. Tras no haber atajado ninguno de sus primeros 17, revirtió la tendencia y sumó 4 paradas en 24 disparos, incluyendo tres en definiciones desde los doce pasos.

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