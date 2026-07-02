Política

La Casa Rosada busca convencer a los gobernadores de incorporar colectoras para suspender las PASO

Sin primarias, la oposición tendría más dificultades para sus candidaturas. Los mandatarios provinciales podrían “colgarse” de la candidatura de Milei para ganar en sus territorios sin tener que conformar alianzas formales. Los senadores aseguran que no se conocen detalles concretos de cómo quedaría el diseño de las Boletas Únicas

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Gobernadores en la jura de Diego Santilli
Catorce gobernadores estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Tras la renuncia de Manuel Adorni, cuyo escándalo patrimonial alteró durante más de dos meses el normal funcionamiento del Congreso, el gobierno de Javier Milei busca dar vuelta la página y ya dejó en claro que su nueva prioridad máxima en el Congreso es la eliminación de las PASO. Así lo anunció el propio Presidente en el encuentro con legisladores del miércoles en Casa Rosada y lo confirmó el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la reunión que mantuvo ese mismo día con Patricia Bullrich y bloques aliados en el Senado.

Santilli, que desde hace semanas sostiene una incansable agenda de encuentros con gobernadores, pidió más tiempo para juntar voluntades. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, las nuevas rondas de negociación incluirán una oferta concreta a los mandatarios provinciales para suspender (no eliminarlas definitivamente) las elecciones primarias a nivel nacional: la incorporación de colectoras.

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Las listas colectoras no son una novedad en Argentina. Se trata de un sistema que permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. Por ejemplo, en 2011 Cristina Kirchner sumó votos para su candidatura presidencial con dos listas colectoras que competían entre sí en la categoría para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Una estuvo encabezada por Daniel Scioli (PJ) y otra por Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Patricia Bullrich Diego Santilli
Santilli visitó el Senado y se reunió con Bullrich y aliados

Si bien los libertarios aclaran que no se trata de colectoras propiamente dichas ni tampoco de una nueva versión de la Ley de Lemas, ya que la nueva modalidad se implementaría en el marco de la Boleta Única de Papel, la finalidad es la misma: Milei podrá sumar votos para su reelección sin necesidad de sellar alianzas formales con otros partidos, como el PRO y la UCR. Además, estas fuerzas podrán preservar su identidad, sus propios bloques en la Cámara de Diputados y, en el caso de los gobernadores aliados, tendrán la posibilidad de “enganchar” sus listas locales debajo de la boleta presidencial de Javier Milei, un candidato que les garantizará “tracción” de votos, algo especialmente útil para fuerzas que no tienen un candidato presidencial potente.

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El Gobierno justificará esta decisión bajo el paradigma del ahorro y también a partir de cierta saturación de la ciudadanía con la sucesión de elecciones. Sin embargo, el objetivo real no es fiscalista sino político. Le arrebatará a la oposición una herramienta clave para ordenar sus internas y depurar a los candidatos más competitivos. Especialmente teniendo en cuenta el fuerte enfrentamiento interno del peronismo, donde kicillofistas, cristinistas, massistas y peronistas “federales” parece cada vez más lejos de llegar a listas de unidad.

Las colectoras permitirán cierto margen de competencia pero, a diferencia de las PASO, no terminarán con la integración de una única lista. Cada espacio preservará su fuerza.

Además, fuentes con diálogo con gobernadores reconocen que las negociaciones también incluyen la posibilidad de poner candidatos de baja intensidad en las provincias gobernadas por aliados. “Le permiten al gobernador reelegir y mantener diputados propios a cambio de la reelección de Milei, puede ser suficiente para que algunos acuerden”, reconoció un referente de la UCR.

Más allá de todo, en la oposición aclaran que todavía faltan muchos detalles, porque el Gobierno no tiene definido cómo quedaría el modelo de Boleta Única con todas las colectoras. Ni siquiera se sabe cuántas colectoras se habilitarán. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, explicó a Infobae un senador que tendrá un voto clave.

Mauricio Macri con suéter azul claro sonríe sentado junto a una mujer de cabello oscuro y un hombre de cabello gris, también sentados en una audiencia
Mauricio Macri junto a Fernando de Andreis, Soledad Martínez y Cristian Ritondo

En la misma línea, sectores del radicalismo advierten que este acuerdo sólo tendría sentido si el partido centenario va con Milei como candidato a Presidente. “Pero eso lo va a definir la Convención Nacional, no lo van a resolver cuatro gobernadores. ¿Qué pasa si en seis meses Milei pierde apoyo social?”, analizaban.

El acuerdo del radicalismo no es un tema menor. La reforma política necesitará mayoría absoluta de los votos en el Senado (37 votos) por lo que las diez bancas de la UCR son fundamentales. “Si el acuerdo no contiene a la UCR, no se va a poder aprobar en el Senado”, reconocen los libertarios. Aunque agregan que “si sale en el Senado, sale en Diputados”.

Por lo pronto, resulta poco probable que haya novedades en las próximas dos semanas y luego el Congreso entrará en el receso de invierno. La discusión podría llegar a los recintos, en el mejor de los casos, en agosto.

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