La Policía captura a tres colombianos acusados de estafar con falsas ofertas de préstamos en República Dominicana

La Policía Nacional de la República Dominicana capturó a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red de estafa contra comerciantes con falsas ofertas de financiamiento e inversión./ (Policía Nacional)

La Policía Nacional de la República Dominicana anunció la captura de tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red dedicada a estafar comerciantes a través de falsas ofertas de financiamiento e inversión. La operación, coordinada por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo, permitió desarticular parte de una estructura que, según las autoridades, habría defraudado a víctimas mediante la promesa de gestionar millonarios préstamos o inversiones para negocios.

De acuerdo con la información publicada por la Policía Nacional, la intervención resultó en la incautación de 12,000 dólares en efectivo, presuntamente vinculados a las actividades ilícitas investigadas.

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El primer detenido, Andrés Garzón Galindo, fue localizado por el Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad y arrestado mientras circulaba en una Mazda CX-5 por la avenida 27 de Febrero, esquina Winston Churchill, en el Distrito Nacional.

La institución precisó que la captura se produjo tras una labor de inteligencia enfocada en el seguimiento de movimientos sospechosos asociados a la estructura criminal.

Durante el interrogatorio, Garzón Galindo reveló a los agentes que otros dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, Joseph Ralf Varón Gómez, conocido como “Marco Córdoba”, y Mildred Katherine Mandariga Manrique, alias “Isabelle” y/o “La Comadre”, planeaban abandonar el país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

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Esta información permitió a miembros de INTERPOL montar un operativo para interceptar a ambos extranjeros antes de que abordaran su vuelo.

La Policía Nacional incautó 12,000 dólares en efectivo a los tres detenidos, entre ellos 7,900 dólares a Varón Gómez y 4,100 dólares a Mandariga Manrique./ (Policía Nacional)

En el registro corporal realizado en el aeropuerto, a Varón Gómez se le encontraron 79 billetes de 100 dólares, equivalentes a 7,900 dólares, mientras que a Mandariga Manrique se le decomisaron 41 billetes de igual denominación, sumando 4,100 dólares. Con estos decomisos, el monto total incautado a los tres detenidos ascendió a 12,000 dólares.

Según el comunicado de la Policía Nacional, la investigación preliminar indica que los implicados captaban a sus víctimas a través de ofertas para gestionar préstamos o inversiones destinadas a negocios. Solicitaban pagos anticipados alegando gastos administrativos, transporte, impuestos y otros conceptos.

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El engaño incluía la entrega de cajas que simulaban contener grandes sumas de dinero, aunque en realidad solo exhibían billetes auténticos en la parte superior, mientras que el resto de los fajos estaba formado por hojas de papel.

Este método buscaba reforzar la apariencia de legitimidad y persuadir a los comerciantes de entregar sumas importantes de dinero a cambio de un financiamiento inexistente.

Las autoridades dominicanas investigan la posible participación de otros cómplices y si existen más personas afectadas por este esquema. No se descarta la existencia de una red transnacional con operaciones similares en otros países de la región.

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Las autoridades dominicanas analizan teléfonos móviles, cajas fuertes y otros objetos para determinar si hay más cómplices y víctimas./ (Policía Nacional)

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales. Durante la operación, las fuerzas policiales también incautaron teléfonos móviles, cajas fuertes y otros objetos presuntamente relacionados con la estafa. Estos elementos serán analizados en el marco del proceso penal, según lo detallado por la Policía Nacional.

Las imágenes difundidas por la institución muestran a los tres ciudadanos colombianos escoltados por agentes, así como el dinero incautado, varios dispositivos móviles y cajas fuertes empleadas en la operación. Estos artículos forman parte de la evidencia reunida para sustentar la acusación.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que operan bajo esquemas fraudulentos y exhortó a quienes hayan sido víctimas de ofertas similares a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. El organismo recomendó a la ciudadanía verificar la legitimidad de cualquier oferta de inversión o financiamiento y evitar entregar dinero sin la debida documentación legal. De este modo, las autoridades buscan ampliar el alcance de la investigación y prevenir nuevos casos de fraude en el país.

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