Tendencias

Fruta congelada, cortada o envasada: cuáles son las alternativas avaladas por los nutricionistas

No todas las opciones prácticas implican resignar calidad: Aitor Sánchez explica qué cambia en cada formato, qué se conserva y dónde están los límites reales del procesamiento

Guardar
Google icon
Vista aérea de un mostrador de cocina de madera con manzanas, plátanos, un recipiente de frutas cortadas, batido, jugo, mermelada y un helado de frutas.
Aitor Sánchez afirmó que no existe una única forma válida de consumir fruta y que la elección depende de las necesidades de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distintas formas de consumir fruta generan dudas frecuentes, pero el nutricionista español Aitor Sánchez, citado por la revista Men’s Health, aclara que no existe un único método válido. Se puede optar por fruta entera, cortada y envasada, congelada, triturada, en licuado, purés, mermeladas, zumos o incluso ultraprocesados, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada persona.

Ventajas y desventajas de cada forma de consumir fruta

Sánchez detalla que no todas las presentaciones de fruta aportan los mismos beneficios ni implican los mismos riesgos. Cada formato tiene particularidades que afectan tanto a la calidad nutricional como a la conveniencia de su consumo en diferentes situaciones. A continuación, se describen las principales ventajas y desventajas de las formas más habituales:

PUBLICIDAD

  • Fruta fresca entera: Conserva todos sus nutrientes, la fibra y los azúcares naturales, por lo que es una opción para el consumo diario. Aporta antioxidantes, potasio y una mayor sensación de saciedad.
Variedad de frutas frescas: uvas, fresas, nectarinas, melocotones, cerezas, manzanas verdes, moras, arándanos y peras, con pequeñas gotas y manchas, sobre mesa de madera clara.
La fruta fresca entera conserva fibra, antioxidantes, potasio y azúcares naturales, por lo que se recomienda para el consumo diario (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fruta cortada y envasada: Mantiene la mayoría de los nutrientes, aunque su vida útil disminuye por la exposición al aire y el riesgo de crecimiento de microorganismos. El envasado en atmósferas protectoras ayuda a prolongar su conservación. Es práctica para quienes están fuera de casa, aunque la fruta entera resulta más económica y sostenible.
Dos frascos de vidrio sellados con tapas de tela, uno con rodajas de manzana y otro con rodajas de plátano y fresas, sobre una mesa de madera.
La fruta cortada y envasada mantiene la mayoría de los nutrientes, aunque dura menos por la exposición al aire y el riesgo de microorganismos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fruta congelada: Permite conservar nutrientes y disfrutar de más variedad durante todo el año. Solo puede haber pequeñas alteraciones en la textura, pero sigue siendo nutritiva y práctica para yogures o batidos.
frutos rojos congelados
La fruta congelada permite conservar nutrientes y ampliar la variedad de fruta durante todo el año, con cambios menores en la textura (Freepik)
  • Licuados o fruta triturada: Mantienen la fibra, aunque pierden parte de la saciedad que aporta la fruta entera. Siguen siendo una opción saludable, especialmente si se combinan ingredientes variados.
Un vaso alto de licuado amarillo, decorado con una cuña de piña, una rodaja de manzana roja y copos de avena en el borde, sobre una mesa de madera.
Los smoothies y la fruta triturada conservan la fibra, pero aportan menos saciedad que la fruta entera (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Purés o pouches: El procesamiento y la pasteurización provocan la pérdida de algunos nutrientes. Son útiles en situaciones puntuales o para deportistas, pero no deberían ser la forma habitual de consumo, sobre todo en niños.
Una persona sostiene una bolsa flexible de puré de manzana con una tapa roja. La bolsa muestra imágenes de manzanas enteras, rebanadas y canela. Al fondo, se ven otras frutas borrosas.
Los purés, pouches, mermeladas y zumos pierden valor nutricional por el procesamiento, la falta de fibra o el azúcar añadido, por lo que conviene limitar su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mermeladas: Contienen menos fruta y una cantidad considerable de azúcar añadido, lo que afecta negativamente a su valor nutricional. El consumo debe reservarse para ocasiones puntuales o necesidades energéticas específicas.
Primer plano de un frasco de jalea de membrillo bordo con una cuchara llena de jalea sobre él, junto a otro frasco, membrillos cortados y enteros, y azúcar.
La combinación de menos fruta y azúcar añadido reduce el perfil nutricional de las mermeladas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Zumos: Al eliminar la fibra, disminuye la saciedad y el azúcar queda libre, por lo que se recomienda limitar su consumo y reservarlos para personas con alta demanda energética.
Primer plano de una persona bebiendo de un envase de jugo Vitafrut de mango y piña con una pajita. El envase azul muestra frutas tropicales.
Los purés, pouches, mermeladas y zumos pierden valor nutricional por el procesamiento, la falta de fibra o el azúcar añadido, por lo que conviene limitar su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ultraprocesados basados en fruta: Refrescos, granizados o helados apenas contienen fruta real y añaden ingredientes poco recomendables, por lo que solo deben consumirse en ocasiones especiales.
helado de ganabana con leche de coco -México- 20 marzo
Los ultraprocesados basados en fruta, como refrescos, granizados o helados, contienen poca fruta real y deben reservarse para ocasiones especiales (Gemini)

Recomendaciones generales sobre el consumo de fruta

Sánchez insiste en que la fruta debe estar presente de forma habitual en la dieta, priorizando siempre su consumo en el estado más natural y menos procesado posible. Recomienda seleccionar las variedades que se adapten mejor a las necesidades individuales, ya sea por cuestiones de control de peso o por la necesidad de reducir el consumo de azúcar. La inclusión regular de fruta fresca ayuda a asegurar el aporte de fibra, antioxidantes y micronutrientes esenciales para la salud.

Además, señala que dentro de un patrón de alimentación equilibrada y un estilo de vida activo, no existe inconveniente en comer una o dos piezas de fruta por la noche. Destaca que la elección de formatos como fruta cortada, envasada o congelada es válida en situaciones donde la practicidad es necesaria, aunque advierte que conviene evitar abusar de presentaciones muy procesadas. Mantener la variedad en el consumo ayuda a aprovechar los beneficios nutricionales.

PUBLICIDAD

Vista interior de una nevera abierta mostrando a un hombre pensativo con camiseta azul. Contiene frutas, botellas y recipientes con comida preparada.
El nutricionista desmintió el mito de que la fruta por la noche engorda y señaló que el aumento de peso se vincula con el sedentarismo y el desequilibrio de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos y creencias populares sobre cómo se debe comer la fruta

El especialista considera prioritario desmontar mitos extendidos, como la creencia de que la fruta puede engordar si se consume por la noche. Precisa que lo que realmente influye en el aumento de peso es el sedentarismo y el desequilibrio general de la dieta, no el momento del día en que se consume este alimento.

También rechaza la idea de que todos los formatos de fruta sean equivalentes en valor nutricional. Advierte sobre las diferencias entre la fruta entera y las versiones como zumos o purés, y recomienda basar las decisiones alimentarias en la evidencia científica en lugar de dejarse guiar por opiniones infundadas.

Temas Relacionados

FrutasNutriciónAlimentación SaludableAlimentación UltraprocesadosNutrientesValor NutricionalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ritual de cuatro pasos para combatir el frizz en pocos días

La estrategia plantea una secuencia doméstica que prioriza suavidad y brillo, con productos aplicados por tramos y un final con secador, orientado a reducir el encrespamiento cuando el clima complica el peinado

El ritual de cuatro pasos para combatir el frizz en pocos días

Qué es el proffee y por qué cada vez más personas agregan proteína al café de la mañana

La propuesta combina cafeína con un extra proteico para suavizar el arranque del día, mientras se recuerda que la tolerancia individual influye en síntomas digestivos y en la respuesta al estímulo

Qué es el proffee y por qué cada vez más personas agregan proteína al café de la mañana

La mesada marca el pulso de la cocina y ordena todo el diseño alrededor

Los expertos explican que la superficie de trabajo define la primera impresión del ambiente y condiciona su funcionamiento diario, por eso recomiendan pensarla junto a la arquitectura, la luz y los acabados

La mesada marca el pulso de la cocina y ordena todo el diseño alrededor

Meryl Streep cumple años: su fórmula de elegancia que trasciende generaciones y marca el pulso de la moda

A los 77, la actriz vuelve a mostrar que su estilo se construye con decisiones precisas: sastrería amplia, colores plenos, texturas satinadas y accesorios protagonistas

Meryl Streep cumple años: su fórmula de elegancia que trasciende generaciones y marca el pulso de la moda

Diagnóstico, constancia y hábitos precisos: las claves para que un tratamiento capilar realmente funcione

La mayoría de las rutinas de reparación fracasa no por falta de productos, sino por decisiones mal tomadas antes, durante y después del proceso

Diagnóstico, constancia y hábitos precisos: las claves para que un tratamiento capilar realmente funcione

DEPORTES

Vitinha destaca el privilegio de jugar junto a Cristiano Ronaldo y confiesa el gran objetivo de Portugal en el Mundial

Vitinha destaca el privilegio de jugar junto a Cristiano Ronaldo y confiesa el gran objetivo de Portugal en el Mundial

El mejor gol, el mejor relato y los dos medios que no le pusieron 10 puntos a Maradona: a 40 años del partido inmortal

Los secretos de los goles de Maradona a los ingleses: del sándwich que lo motivó a la ventaja que solo vio Diego

Un pragmático que prioriza la conducción por sobre las sanciones: así dirige el árbitro de Argentina-Austria

Fue detenido tras ganar la Champions y temió que su hija pensara que está loco: la excéntrica historia de la figura de Austria

TELESHOW

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Emanuel quebró en llanto en Gran Hermano: “Mi papá era diácono y me cagaba a palos”

Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

El desconsolado llanto de Alejandra Majluf en Gran Hermano: “Mi papá me decía que nunca iba a conseguir nada”

Mirtha Legrand relató su experiencia trabajando con Lionel Scaloni: “Es amoroso; él me miraba mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes

Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Irán afirmó que la mediación de Qatar y Pakistán produjo “importantes avances” en las conversaciones con Estados Unidos en Suiza