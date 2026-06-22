Fruta congelada, cortada o envasada: cuáles son las alternativas avaladas por los nutricionistas

Aitor Sánchez afirmó que no existe una única forma válida de consumir fruta y que la elección depende de las necesidades de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las distintas formas de consumir fruta generan dudas frecuentes, pero el nutricionista español Aitor Sánchez, citado por la revista Men’s Health, aclara que no existe un único método válido. Se puede optar por fruta entera, cortada y envasada, congelada, triturada, en licuado, purés, mermeladas, zumos o incluso ultraprocesados, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada persona.

Ventajas y desventajas de cada forma de consumir fruta

Sánchez detalla que no todas las presentaciones de fruta aportan los mismos beneficios ni implican los mismos riesgos. Cada formato tiene particularidades que afectan tanto a la calidad nutricional como a la conveniencia de su consumo en diferentes situaciones. A continuación, se describen las principales ventajas y desventajas de las formas más habituales:

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Fruta fresca entera: Conserva todos sus nutrientes, la fibra y los azúcares naturales, por lo que es una opción para el consumo diario. Aporta antioxidantes, potasio y una mayor sensación de saciedad.

La fruta fresca entera conserva fibra, antioxidantes, potasio y azúcares naturales, por lo que se recomienda para el consumo diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fruta cortada y envasada: Mantiene la mayoría de los nutrientes, aunque su vida útil disminuye por la exposición al aire y el riesgo de crecimiento de microorganismos. El envasado en atmósferas protectoras ayuda a prolongar su conservación. Es práctica para quienes están fuera de casa, aunque la fruta entera resulta más económica y sostenible.

La fruta cortada y envasada mantiene la mayoría de los nutrientes, aunque dura menos por la exposición al aire y el riesgo de microorganismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fruta congelada: Permite conservar nutrientes y disfrutar de más variedad durante todo el año. Solo puede haber pequeñas alteraciones en la textura, pero sigue siendo nutritiva y práctica para yogures o batidos.

La fruta congelada permite conservar nutrientes y ampliar la variedad de fruta durante todo el año, con cambios menores en la textura (Freepik)

Licuados o fruta triturada: Mantienen la fibra, aunque pierden parte de la saciedad que aporta la fruta entera. Siguen siendo una opción saludable, especialmente si se combinan ingredientes variados.

Los smoothies y la fruta triturada conservan la fibra, pero aportan menos saciedad que la fruta entera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Purés o pouches: El procesamiento y la pasteurización provocan la pérdida de algunos nutrientes. Son útiles en situaciones puntuales o para deportistas, pero no deberían ser la forma habitual de consumo, sobre todo en niños.

Los purés, pouches, mermeladas y zumos pierden valor nutricional por el procesamiento, la falta de fibra o el azúcar añadido, por lo que conviene limitar su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mermeladas: Contienen menos fruta y una cantidad considerable de azúcar añadido, lo que afecta negativamente a su valor nutricional. El consumo debe reservarse para ocasiones puntuales o necesidades energéticas específicas.

La combinación de menos fruta y azúcar añadido reduce el perfil nutricional de las mermeladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zumos: Al eliminar la fibra, disminuye la saciedad y el azúcar queda libre, por lo que se recomienda limitar su consumo y reservarlos para personas con alta demanda energética.

Los purés, pouches, mermeladas y zumos pierden valor nutricional por el procesamiento, la falta de fibra o el azúcar añadido, por lo que conviene limitar su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ultraprocesados basados en fruta: Refrescos, granizados o helados apenas contienen fruta real y añaden ingredientes poco recomendables, por lo que solo deben consumirse en ocasiones especiales.

Los ultraprocesados basados en fruta, como refrescos, granizados o helados, contienen poca fruta real y deben reservarse para ocasiones especiales (Gemini)

Recomendaciones generales sobre el consumo de fruta

Sánchez insiste en que la fruta debe estar presente de forma habitual en la dieta, priorizando siempre su consumo en el estado más natural y menos procesado posible. Recomienda seleccionar las variedades que se adapten mejor a las necesidades individuales, ya sea por cuestiones de control de peso o por la necesidad de reducir el consumo de azúcar. La inclusión regular de fruta fresca ayuda a asegurar el aporte de fibra, antioxidantes y micronutrientes esenciales para la salud.

Además, señala que dentro de un patrón de alimentación equilibrada y un estilo de vida activo, no existe inconveniente en comer una o dos piezas de fruta por la noche. Destaca que la elección de formatos como fruta cortada, envasada o congelada es válida en situaciones donde la practicidad es necesaria, aunque advierte que conviene evitar abusar de presentaciones muy procesadas. Mantener la variedad en el consumo ayuda a aprovechar los beneficios nutricionales.

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El nutricionista desmintió el mito de que la fruta por la noche engorda y señaló que el aumento de peso se vincula con el sedentarismo y el desequilibrio de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos y creencias populares sobre cómo se debe comer la fruta

El especialista considera prioritario desmontar mitos extendidos, como la creencia de que la fruta puede engordar si se consume por la noche. Precisa que lo que realmente influye en el aumento de peso es el sedentarismo y el desequilibrio general de la dieta, no el momento del día en que se consume este alimento.

También rechaza la idea de que todos los formatos de fruta sean equivalentes en valor nutricional. Advierte sobre las diferencias entre la fruta entera y las versiones como zumos o purés, y recomienda basar las decisiones alimentarias en la evidencia científica en lugar de dejarse guiar por opiniones infundadas.

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