La mesada marca el pulso de la cocina y ordena todo el diseño alrededor

La encimera define la primera impresión de la cocina y su desempeño diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesadas de cocina (también conocidas como encimeras) con vocación duradera exigen algo más que elegir un material vistoso. Homes & Gardens reunió ideas que combinan estética, resistencia y uso diario, y situó la decisión en el cruce entre el estilo general, la arquitectura del espacio y los acabados.

Una mesada de cocina práctica y atemporal suele apoyarse en materiales clásicos como mármol, madera, granito, cuarcita, porcelánico o metal. Según el medio citado, también importa cómo se aplican esos materiales, qué resistencia se necesita y qué función cumplirá cada superficie.

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La publicación señala que la mesada suele ser uno de los primeros elementos que se perciben al entrar en una cocina. También remarca que el acierto no depende solo del color o del material, sino de cómo se integran con el resto del diseño y del nivel de exigencia que tendrán en el uso cotidiano.

El mármol aporta vetas y profundidad que cambian la lectura del espacio según la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más repetidas aparece el mármol, por su capacidad para encajar con casi cualquier paleta y por su perfil clásico.

Bari Jerauld, fundadora y diseñadora principal de Blank Slate Studio, dijo al medio: “Incluso en la cocina más pequeña, una sola losa de mármol como mesada transforma el espacio; las vetas, la profundidad y la forma en que la luz se mueve sobre la superficie crean una sensación de permanencia y calidad”.

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Materiales y colores que mantienen vigencia

Los materiales clásicos sostienen una estética duradera cuando se integran con el diseño general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piedra de color también gana espacio entre las propuestas atemporales, sobre todo en tonos tierra como verdes, azules o burdeos. La fuente menciona desde mármol Rosso Levanto hasta piedra de lava y sugiere reservar esos tonos para puntos concretos, como la isla, cuando se busca contraste sin recargar el conjunto.

La madera conserva su lugar en cocinas de aire rústico, tradicional o campestre, donde aporta una presencia más suave y natural. También funciona en esquemas mixtos y en superficies de preparación, incluida la fórmula del bloque de carnicero integrado.

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El medio añade que las superficies oscuras pueden durar mejor en términos visuales, ya que disimulan con más facilidad arañazos y golpes. En esa línea, menciona materiales como el granito y la piedra jabón como alternativas con continuidad estética más allá de los tonos blancos.

La isla con material contrastante suma capas visuales y refuerza la funcionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra combinación recurrente es la del roble con mármol, una pareja que los diseñadores mantienen entre sus recursos habituales. Homes & Gardens apunta que el roble blanco es uno de los acabados de madera más usados, aunque el mármol también encaja con maderas naturales, teñidas u oscuras.

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Combinaciones y aplicaciones para ganar funcionalidad

Una de las ideas más útiles pasa por repartir funciones entre materiales distintos. Julia Miller, de Yond Interiors, explicó al medio citado que una mesada de nogal aporta calidez y practicidad para preparar alimentos frescos.

La madera aporta calidez y funciona en superficies de preparación dentro de esquemas mixtos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La isla con superficie contrastante aparece como otro recurso habitual para sumar capas visuales. Esa lógica también sostiene la mezcla de mármol rojo veteado con madera teñida, una fórmula que, según Marie Flanigan, diseñadora de interiores y arquitecta, crea un foco inesperado y atemporal, además de añadir espacio de preparación, servicio y almacenamiento.

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La encimera en cascada figura entre las aplicaciones con más peso visual. Allison Lynch, diseñadora comercial sénior de Roundhouse, dijo a Homes & Gardens que su atractivo reside en la piedra protagonista y en el movimiento de las vetas, que concentran la atención sobre la isla.

La continuidad del mismo material hacia la pared es otra solución destacada por la fuente. El salpicadero del mismo material ayuda a alargar visualmente las superficies, reduce la sensación de saturación y puede ejecutarse en piedra con veta, como mármol, granito o piedra jabón, además de materiales manufacturados como el porcelánico.

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La combinación de roble y mármol se mantiene como recurso recurrente entre diseñadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acabados y remates que elevan la encimera

Los detalles de espesor también cambian el resultado final. Las curvas aparecen como una decisión funcional y visual, sobre todo en cocinas pequeñas. Redondear las esquinas mejora la circulación, suaviza el conjunto y evita golpes contra bordes marcados durante el trabajo diario.

Entre los materiales menos previsibles, el medio citado incluye superficies metálicas como el cobre con pátina. La propuesta gana continuidad cuando el metal sube también al frente de pared y puede aportar personalidad sin depender de una moda breve.

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El blanco en la encimera refuerza una estética atemporal cuando dialoga con madera y metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acabado importa tanto como el material. Richard Moore, director creativo de Martin Moore, señaló al medio que la piedra natural suma cualidad táctil e individualidad por sus vetas, texturas y tonos, rasgos que pueden reforzarse con terminaciones pulidas, apomazadas o texturizadas.

La fuente también recupera las mesadas de azulejo desde una lógica artesanal. Ciarán O’Brien, codirector fundador de Red Deer, afirmó a Homes & Gardens que estas superficies deben abordarse más como un proyecto artístico que como una pieza de construcción perfecta, con una colocación más orgánica, sobre todo alrededor del fregadero.

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