Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán con el diálogo en Suiza: “El ambiente es positivo”

Bürgenstock, Suiza. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, junto a JD Vance y el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, previo al inicio de las conversaciones técnicas entre EEUU e Irán. (Europa Press/Contacto/Hussain Ali)

Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán esta semana con las negociaciones en Suiza, luego de que las delegaciones de alto nivel concluyeran una primera ronda de conversaciones que se extendió durante la noche del domingo al lunes, según informaron mediadores y fuentes oficiales.

Un funcionario involucrado en las conversaciones dijo a The Times of Israel que las delegaciones de Estados Unidos, Qatar y Pakistán permanecían en el país por el momento, aunque se espera que partan pronto, dejando atrás a los equipos técnicos que sostendrán nuevas reuniones durante el resto de la semana en el complejo turístico de Burgenstock, junto al lago Lucerna.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza señaló en un comunicado que la hoja de ruta acordada “crea las condiciones para la reanudación inmediata de nuevas conversaciones técnicas”. Por su parte, Qatar indicó durante la madrugada que las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en Burgenstock sobre todos los temas pendientes.

“Atmósfera positiva y constructiva”

El canciller iraní, Seyyed Abbas Araghchi (tercero por la derecha), y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf (segundo por la derecha), junto a la delegación de Irán en la Cumbre del Lago de Lucerna, en el complejo de Bürgenstock. (Urs Flueeler, Pool Foto via AP)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, calificó de exitosas las negociaciones entre Washington y Teherán. “Las conversaciones se realizaron en una atmósfera positiva y constructiva y produjeron avances alentadores, incluido el acuerdo sobre una hoja de ruta hacia un pacto definitivo en un plazo de 60 días, la creación de un comité de alto nivel para la supervisión política y el inicio de nuevas conversaciones técnicas”, escribió en la red social X.

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Pakistán y Qatar actuaron como mediadores en el diálogo, que se desarrolló una semana después de que Teherán y Washington firmaran un memorando de entendimiento para sentar las bases de las negociaciones, tras una guerra de 40 días seguida de semanas de una tregua endeble y reiteradamente violada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó la delegación estadounidense, junto con el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff. Del lado iraní, el negociador principal fue el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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El tema nuclear, apenas esbozado

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que durante el encuentro se abordó “brevemente” el programa nuclear de Irán, pero remarcó que no se trató de una negociación formal. “Uno de los puntos planteados por la delegación estadounidense fue la presentación de sus posiciones respecto del tema nuclear”, indicó. “Tuvo lugar una conversación muy breve sobre la cuestión nuclear, pero no hubo discusión de detalles, y no puede decirse que hayan comenzado las negociaciones sobre el tema nuclear”, agregó.

El acuerdo provisional firmado la semana pasada por Estados Unidos e Irán establece un plazo de 60 días para que los negociadores definan el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de sospechas occidentales —que Irán niega— sobre fines militares. El destino de los activos iraníes congelados también figura en la agenda, junto con el estatus del estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte global de petróleo y gas.

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El canciller iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que la mediación de Pakistán y Qatar logró un avance importante para terminar la guerra del Líbano, aunque advirtió que la “primera prueba real” del acuerdo será si el mecanismo de desescalada logra contener los combates entre Israel y Hezbollah.

Gestiones paralelas por el Líbano

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial, en una imagen del 16 de febrero de 2026. (Mohamed Azakir/Reuters).

En paralelo a las conversaciones en Suiza, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, mantuvo una comunicación telefónica con JD Vance para abordar los esfuerzos por mantener el cese del fuego y frenar la escalada militar israelí, informó la Presidencia libanesa. Del llamado también participaron el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, y el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

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Las negociaciones en Burgenstock estuvieron además marcadas por momentos de tensión. Medios estatales iraníes reportaron que las conversaciones se interrumpieron en un momento tras la publicación de “un mensaje insultante” del presidente de Estados Unidos, en referencia a declaraciones de Trump en redes sociales, quien advirtió que Irán debía frenar a sus “proxies muy bien pagados” en el Líbano o enfrentaría nuevos ataques “más duros” que los de la semana anterior.

Pese al cruce, la delegación iraní permaneció en el lugar y las conversaciones continuaron, según un alto diplomático estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

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En el terreno, la calma se mantenía este lunes en el sur del Líbano, sin reportes de ataques israelíes durante la noche y sin que Hezbollah anunciara nuevas acciones contra fuerzas israelíes desde el sábado. El Ejército israelí informó que levantaría las restricciones de movimiento para los residentes cercanos a la frontera con Líbano. El balance de víctimas de la guerra en el Líbano superó los 4.100 muertos, según el Ministerio de Salud local.