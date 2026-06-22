Meryl Streep cumple años: su fórmula de elegancia que trasciende generaciones y marca el pulso de la moda

Entre portadas, galas y eventos públicos, la estrella mantiene una línea atemporal basada en colores plenos, satén y charol (EFE/ARCHIVO/EPA/ALLISON DINNER)

Meryl Streep, considerada una de las actrices más influyentes del cine contemporáneo, cumple 77 años. Su legado trasciende no solo por su talento interpretativo, sino también por un estilo personal con elegancia y autenticidad.

Ícono de la moda discreta y sofisticada, Streep supo apropiarse de cada tendencia y adaptarla a su identidad, consolidando una presencia inconfundible en alfombras rojas y eventos públicos.

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A continuación, sus elecciones permiten entender cómo fusiona comodidad, atemporalidad y un sello propio en cada aparición.

Traje sastre arena y anteojos cat-eye

Sastrería arena de silueta amplia, blusa oliva y gafas cat-eye en clave sofisticada (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz eligió para el Camino de la Fama en Los Ángeles un conjunto sastre de color arena con silueta amplia y hombros estructurados. La campera presentaba solapas anchas y un corte recto, mientras que el pantalón tenía pernera ancha y caída fluida. Combinó el traje con una blusa de tono marrón oliva y anteojos de sol cat-eye con montura oscura.

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Abrigo rojo y pantalón negro

Abrigo rojo satinado oversize, lazo de seda blanco y accesorios oscuros para contraste (REUTERS/Jack Taylor)

Durante la premiere europea de “El Diablo Viste a la Moda 2” usó un abrigo rojo de corte oversize y textura satinada, que combinó con una blusa blanca de seda con lazo al cuello. El pantalón negro tenía corte recto y se ajustaba a la altura del tobillo. Streep agregó zapatos de tacón en raso rojo a juego con el abrigo, anteojos de sol negros de gran tamaño y un clutch brillante en tonos oscuros. Lució el cabello recogido y pendientes discretos.

Capa roja y guantes largos negros

Capa roja de largo total, guantes negros al codo y botas finas en un gesto dramático (REUTERS/Jeenah Moon)

Streep apareció en la premiere en Nueva York de “El Diablo Viste a la Moda 2” con una capa roja de largo total y textura satinada, con cuello alto y lazo a un costado. Bajo la capa, llevó guantes de cuero negro hasta el codo y botas negras de punta fina. Añadió pendientes largos en forma de estrella y anteojos de sol negros. El peinado fue un recogido bajo.

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Sastre azul marino sobre camisa blanca

Sastre azul marino de corte masculino sobre camisa blanca, una portada con aire clásico (EFE/ @voguemagazine)

En la portada de Vogue junto a Anna Wintour, Meryl Streep posó con un sastre azul marino de corte masculino, usando la chaqueta sobre los hombros. Bajo el sastre, llevó una camisa blanca de seda con cuello abierto. El pantalón tenía corte recto y largo hasta el talón. Completó el look con stilettos negros de punta y anteojos de sol oscuros.

Conjunto sastre marfil con encaje

Marfil con encaje en cuello y puños, broche a la cintura y falda midi ajustada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un evento de “El Diablo Viste a la Moda 2” vistió un conjunto de falda y chaqueta en tono marfil. La chaqueta tenía detalles de encaje en el cuello y los puños, además de un broche decorativo a la altura de la cintura. La falda, de largo midi, presentaba una silueta ajustada. Llevó blusa de encaje a tono bajo la chaqueta y completó el atuendo con stilettos de charol beige y anteojos de sol rectangulares de montura clara. Optó por pendientes pequeños de aro.

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Sastre rojo con lazo al cuello

Traje rojo con lazo de gasa al cuello, broche en solapa y aros dorados como acento

La actriz eligió para su visita a México junto a Anne Hathaway un traje sastre rojo con chaqueta entallada y solapas anchas, acompañado de un lazo de gasa al cuello en el mismo color. El pantalón presentaba corte recto y largo clásico. Streep sumó anteojos de sol redondos, pendientes dorados y un broche pequeño en la solapa izquierda.

Vestido camisero azul marino y clutch bordado

Vestido camisero azul marino con botones dorados, cinturón ancho y clutch bordado (EFE/José Méndez)

También en México, para presentar “El Diablo Viste a la Moda 2” vistió un vestido camisero azul marino de satén, abotonado al frente y con cinturón ancho y hebilla dorada. Los botones dorados destacaron. Llevó un clutch cuadrado negro con bordados en dorado y pendientes largos de perla. Usó anteojos de marco grueso y el cabello suelto hacia atrás.

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Blusa verde de tul y pantalón negro

Tul negro con flecos verdes, pantalón recto y stilettos esmeralda como punto de brillo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Una blusa de tul negro con apliques de pedrería verde en forma de flecos fue protagonista para la gala de George y Amal Clooney en Londres. La prenda la llevó sobre un top negro opaco. La combinó con una blusa, pantalones rectos negros hasta el tobillo y stilettos de charol verde esmeralda. Llevó un clutch negro rígido y anteojos de pasta negra.

Vestido rojo voluminoso y zapatos a juego

Tafetán rojo con volantes y volumen, un look de gala con color pleno y joyas violeta (Backgrid/The Grosby Group)

Para una de las escenas de “El Diablo Viste a la Moda 2” en Nueva York, lució un vestido rojo de tafetán con escote asimétrico y volantes en la parte superior. La falda, de gran volumen y textura arrugada, cubría los pies, mientras que los zapatos eran de tacón medio y color rojo satinado. Completó el look con pendientes grandes en tono violeta y el cabello recogido.

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Conjunto gris satinado y accesorios metálicos

Gris satinado con palazzo, cinturón metálico y clutch azul en un conjunto de textura luminosa (The Image Direct/The Grosby Group)

La actriz escogió en Nueva York un conjunto compuesto por pantalón palazzo gris satinado y blusa a juego, que combinó con una chaqueta gris claro de corte clásico. Añadió un cinturón metálico, collar corto de eslabones, anteojos de sol negros y un clutch azul oscuro.

Sastrería: rosa pastel con lazo y bolso mini

Sastre rosa pastel con lazo voluminoso, bolso mini blanco y sandalias de tiras finas (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Para los Premios Emmy llevó un traje sastre en tono rosa pastel compuesto por chaqueta de doble botonadura, hombros marcados y pantalón de pernera ancha. Combinó la chaqueta con una blusa a juego que incluía un lazo voluminoso al cuello. Añadió un bolso mini estructurado en color blanco, sandalias de tiras finas y lentes ópticos de montura redonda. Como accesorio lució pendientes de aro plateados.

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Vestido de gala blanco drapeado y clutch geométrico

Vestido blanco drapeado en satén, clutch geométrico y maquillaje natural de acabado limpio (REUTERS/Yara Nardi)

Para la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes optó por un vestido largo blanco con escote cruzado y efecto drapeado en la cintura. El vestido, confeccionado en tejido satinado, caía de forma fluida hasta los pies. Sumó un clutch geométrico blanco con detalles plateados, anteojos de sol negros de gran tamaño y pendientes colgantes.