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Cómo quitar el sabor amargo de las berenjenas con un sencillo truco

Las técnicas de chefs internacionales permiten reducir el amargor y mejorar la textura del vegetal antes de cocinarlo, con pasos simples y resultados comprobados

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Tres frascos de vidrio con berenjenas en bastones, aceite, ajos, laurel, pimienta y orégano. Un plato blanco con berenjenas.
El sabor amargo de la berenjena se relaciona con compuestos fenólicos y antioxidantes que se oxidan al cortar el vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor amargo de la berenjena es uno de los motivos más frecuentes por los que muchas personas evitan este vegetal en sus recetas cotidianas. Existen métodos sencillos para eliminar ese gusto indeseado y transformar la experiencia de consumo, logrando una textura más suave y un perfil de sabor agradable, según publicó The Guardian.

El medio británico destaca el aporte de chefs especializados como Nigel Slater, quien ha detallado en sus columnas los mecanismos por los cuales la berenjena desarrolla amargor y cómo revertirlo con técnicas simples.

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Por qué las berenjenas se ponen amargas

El chef explica que el amargor característico de la berenjena deriva de ciertas sustancias presentes en su pulpa, principalmente compuestos fenólicos y antioxidantes. Estos compuestos, al entrar en contacto con el oxígeno cuando se corta el vegetal, sufren un proceso de oxidación que potencia el sabor amargo.

Una berenjena morada y dos calabacines verdes yacen sobre una mesa de madera rústica, con un tazón de cerámica y un paño claro al fondo.
La solanina también influye en el sabor amargo de la berenjena, aunque no implica un riesgo para la salud en el consumo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno es más notorio en ejemplares maduros, especialmente en las berenjenas cosechadas al final de la temporada o en aquellas variedades tradicionales menos seleccionadas para consumo.

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Según Slater, la pulpa es la zona donde se concentran estos compuestos y, aunque la cocción reduce parte de su impacto, el sabor amargo puede persistir si no se toman medidas previas. Además, el cocinero señala que el amargor puede intensificarse en la medida en que la berenjena contiene más semillas, lo cual suele ocurrir en los ejemplares de mayor tamaño o en los que han pasado demasiado tiempo almacenados.

La explicación de Slater coincide con estudios culinarios que identifican la presencia de solanina, un alcaloide natural, como otro de los responsables del sabor amargo. Si bien la cantidad de solanina en la berenjena no representa un riesgo para la salud a los niveles presentes en el consumo habitual, sí puede afectar la percepción del plato y restar atractivo a la preparación.

Berenjenas (AdobeStock)
Nigel Slater recomienda enjuagar y secar la berenjena después del salado para reducir el amargor y limitar la absorción de aceite (AdobeStock)

Cómo evitar que las berenjenas se pongan amargas

Para evitar que la berenjena aporte amargor a los platos, el chef recomienda un método tradicional pero efectivo: el salado previo. Este procedimiento consiste en cortar la berenjena en rodajas, bastones o cubos, distribuirlas en capas y espolvorear sal sobre cada una.

Se debe dejar reposar el vegetal al menos treinta minutos en un colador o sobre un recipiente donde pueda escurrir el líquido resultante. Durante este tiempo, la sal actúa extrayendo el agua de la pulpa, junto con buena parte de los compuestos responsables del sabor amargo.

Posteriormente, Slater sugiere enjuagar las piezas bajo agua fría para eliminar el exceso de sal y secarlas con un paño limpio o papel absorbente. Este paso no solo disminuye el amargor, sino que además permite que la berenjena conserve una textura más firme y absorba menos aceite durante la cocción.

Primer plano de berenjenas, sal gruesa, quesos, ajo, cebolla, tomate triturado, albahaca fresca, aceite de oliva y pimienta en una mesa de madera.
Elegir berenjenas jóvenes, pequeñas y frescas, con piel brillante y firme, ayuda a evitar el sabor amargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chef británico subraya que el salado es especialmente útil en recetas donde la berenjena será frita o asada, pero puede aplicarse en cualquier preparación donde el sabor amargo resulte indeseado.

Además del salado, seleccionar berenjenas más jóvenes y pequeñas reduce la posibilidad de encontrar un sabor amargo, ya que contienen menos semillas y compuestos fenólicos. La frescura del vegetal es otro factor a considerar: ejemplares con piel brillante, firme y sin manchas suelen ofrecer mejores resultados en la cocina.

Trucos para cocinar berenjenas al escabeche

La preparación de berenjenas al escabeche requiere algunos pasos adicionales para asegurar una conserva segura y sabrosa. El primer paso es cortar las berenjenas en rodajas o bastones y espolvorearlas con sal gruesa, dejándolas reposar al menos media hora para que pierdan el líquido amargo. Luego, se enjuagan y secan cuidadosamente. A continuación, se cocinan en una mezcla de agua y vinagre, manteniéndolas durante unos minutos hasta que estén tiernas, pero sin perder firmeza.

berenjenas al escabeche
Las berenjenas al escabeche se preparan con salado previo, cocción en agua y vinagre, y frascos de vidrio esterilizados

Una vez escurridas y frías, las berenjenas se intercalan en frascos de vidrio esterilizados junto con ajo, laurel, pimienta negra y orégano. Es fundamental que queden completamente cubiertas con aceite, ya que esto impide el contacto con el aire y previene la proliferación de bacterias. Después, dejar reposar la conserva al menos siete días en la heladera antes de consumirla, para permitir que los sabores se integren y se desarrollen por completo.

La conservación resulta más prolongada si se emplean frascos esterilizados y se utiliza siempre un utensilio limpio al extraer las porciones. Según el mismo procedimiento, las berenjenas al escabeche pueden conservarse hasta varios meses en frío si se mantienen cubiertas de aceite y se almacenan correctamente.

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