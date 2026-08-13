Gobierno de Costa Rica destaca caída de casi 4% en el precio de los alimentos durante el último año

El precio de los productos que conforman la canasta básica alimentaria cayó cerca de un 4% durante los últimos 12 meses, según datos citados por el Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los alimentos que integran la canasta básica alimentaria de Costa Rica cayó cerca de un 4% durante el último año, mientras que en los últimos tres meses registró una reducción cercana al 3%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados por el Gobierno.

La cifra fue destacada por el Ejecutivo como una señal positiva para el bolsillo de las familias costarricenses, en un contexto internacional marcado por presiones sobre los precios de productos y materias primas.

Durante una intervención pública, el ministro de Hacienda, Francisco Gamboa, señaló que el comportamiento de los precios de los alimentos representa un dato relevante para medir el impacto de la situación económica sobre los hogares.

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La canasta básica registra una reducción

Según explicó Gamboa, el reporte mensual del INEC mostró que el conjunto de productos que conforman la canasta básica alimentaria experimentó una disminución de aproximadamente 4% en el último año.

La reducción también se observó en un período más corto. De acuerdo con los datos citados por el funcionario, durante los últimos tres meses la caída fue cercana al 3%.

El comportamiento de los alimentos fue presentado como uno de los indicadores que reflejan la evolución del costo de vida en el país.

Gamboa destacó que estos resultados se producen mientras la economía internacional continúa enfrentando diferentes factores que pueden presionar al alza los precios de los alimentos.

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El Gobierno destacó la disminución en el precio de los alimentos como un dato positivo para el bolsillo de las familias costarricenses. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

El Gobierno destaca los datos del INEC y la OCDE

La presidenta Laura Fernández resaltó que la información sobre el comportamiento de los precios proviene de fuentes que, según dijo, ofrecen elementos independientes para evaluar la situación económica.

La mandataria mencionó tanto los resultados de una revisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el reporte publicado por el INEC.

Fernández hizo énfasis especialmente en la independencia del instituto estadístico costarricense y aseguró que el Gobierno no interviene en sus resultados.

“Me alegra mucho que dos organismos, por un lado la OCDE, que es internacional, y por otro lado el INEC, que es una institución que yo no le doy órdenes, yo no le superviso, el INEC tiene total independencia, brinden informes con noticias tan importantes para el bolsillo de los costarricenses”, afirmó.

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La presidenta consideró que la reducción registrada en los precios representa una noticia favorable para las familias.

Los datos sobre el comportamiento de los precios de los alimentos fueron presentados por el Ejecutivo con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

“No son suficientes”

Pese a destacar la disminución en el precio de los alimentos, Fernández advirtió que el Gobierno no considera que los resultados sean suficientes.

La mandataria aseguró que las autoridades deben continuar trabajando para reducir el costo de vida y mejorar las condiciones económicas de las familias.

“Esos buenos resultados no son suficientes. No crean que pueden aflojar aquí absolutamente nada. Muy por el contrario, tenemos que seguir luchando por bajar el costo de la vida de todas las familias de nuestro país”, manifestó.

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El mensaje plantea que la reducción de los precios de los alimentos constituye un avance, pero no elimina las presiones que todavía enfrentan los hogares costarricenses.

La presidenta Laura Fernández aseguró que la reducción de los precios no es suficiente y llamó a continuar trabajando para disminuir el costo de vida. Crédito: Captura Presidencia de La República

Un dato que impacta directamente a los hogares

La evolución de los precios de los alimentos tiene un peso particular en la economía de las familias debido a que se trata de productos de consumo cotidiano.

Una disminución acumulada cercana al 4% implica que, en términos generales, el conjunto de productos utilizado por el INEC para medir la canasta básica alimentaria presentó precios inferiores a los registrados un año atrás.

Sin embargo, el comportamiento puede variar considerablemente entre productos específicos y entre los distintos períodos de medición.

Por esta razón, la reducción del índice general de la canasta no significa necesariamente que todos los alimentos hayan bajado de precio en la misma proporción.

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El Gobierno, no obstante, utiliza las cifras como un indicador favorable dentro de su evaluación de la economía nacional.

El costo de vida continúa en el centro del debate

La evolución de los precios de los alimentos se mantiene como uno de los principales indicadores para las familias, especialmente porque el gasto en comida representa una parte importante del presupuesto de los hogares.

Fernández insistió en que las autoridades deben mantener los esfuerzos para que la reducción observada en los últimos meses pueda sostenerse.

El Ejecutivo considera que el comportamiento registrado por la canasta básica alimentaria es una señal positiva, pero reconoce que todavía existe trabajo pendiente para mejorar las condiciones económicas de la población.

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