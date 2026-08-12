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Receta de crema de brócoli al queso azul, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, esta opción casera se convierte en una alternativa rendidora para el almuerzo o la cena

Tazón de sopa de brócoli verde con queso azul, pequeños trozos de brócoli, cebollino, un plato, dos rebanadas de pan y una cuchara.
La receta de crema de brócoli al queso azul se prepara con pocos ingredientes y funciona para el almuerzo o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crema de brócoli al queso azul es una preparación caliente de textura suave y sabor intenso, adecuada para los meses de bajas temperaturas. Puede servirse como entrada o como plato principal en una comida liviana.

Este tipo de elaboraciones suele incorporarse con mayor frecuencia durante el otoño y el invierno, cuando aumentan las opciones de cocina casera, práctica y rendidora. Su preparación demanda pocos ingredientes y un tiempo breve de cocción.

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Receta de crema de brócoli al queso azul

Su consistencia uniforme, el servicio a elevada temperatura y un perfil de sabor donde confluyen notas vegetales con un remate intenso distinguen a la crema de brócoli al queso azul. Puede incorporarse tanto en un menú cotidiano como en una carta estacional enfocada en platos calientes.

Esta variante se encuentra a menudo entre las sopas cremosas, ya que combina practicidad, buen rendimiento e identidad de sabor definida. Según el grado de procesamiento y la proporción de líquido agregada, la textura admite distintas terminaciones, lo que posibilita ajustes según cada preferencia culinaria.

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El equilibrio entre una base vegetal de gusto suave y un componente intenso, que aporta profundidad y presencia en boca, constituye el rasgo diferencial de esta preparación. A partir de esa integración, la receta resulta adecuada como entrada, para cenas livianas o dentro de menús más amplios.

Puede servirse sola o con acompañamientos secos y crocantes que aportan contraste y modifican la experiencia de degustación. Además, su formato facilita la conservación y la regeneración posterior, una ventaja valorada en preparaciones simples y de consumo doméstico.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos. Cocción: 15 minutos. En total, lleva unos 25 minutos.

Ingredientes

  • 500 gr de brócoli fresco (puede ser congelado)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 500 ml de caldo de verduras
  • 100 gr de queso azul
  • 200 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: croutons o nueces para decorar
Cuenco de cerámica con crema de brócoli, queso azul y cebollino. Una rebanada de pan y una cuchara metálica. Fondo de madera.
La crema de brócoli al queso azul lleva brócoli, cebolla, ajo, caldo de verduras, queso azul y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de brócoli al queso azul, paso a paso

  1. Cortar el brócoli en ramitos y lavar bien. Picar la cebolla y el ajo.
  2. Calentar el aceite de oliva en una olla grande. Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén apenas dorados (a fuego bajo).
  3. Agregar el brócoli y saltear 2 minutos. Cubrir con el caldo de verduras y cocinar 10 minutos, hasta que el brócoli esté tierno (no sobrecocinar, así mantiene el color).
  4. Retirar del fuego y procesar toda la mezcla con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa.
  5. Volver la olla al fuego bajo. Incorporar la crema de leche y el queso azul en trozos. Remover bien hasta que el queso se funda por completo y la sopa esté bien homogénea.
  6. Salpimentar a gusto. Si está muy espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.
  7. Servir caliente, decorando con croutones o nueces y un toque extra de queso azul, si se desea.

Consejo técnico: No hervir la sopa una vez incorporado el queso azul para evitar que se corte la crema.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de crema de brócoli al queso azul, siguiendo paso a paso el procedimiento, rinde para 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en un recipiente bien cerrado. Se puede congelar hasta por dos meses. Calentar a fuego bajo antes de servir. No dejar que hierva para que la crema no se corte.

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