Aprendió a manejar un camión a los 12 años y muestra en redes cómo es la vida de una camionera

Marianela Gariboglio muestra en TikTok e Instagram la vida de una camionera y comparte la rutina en la cabina para cuestionar estereotipos del transporte

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Marianela Gariboglio nació y creció en Paraná, Entre Ríos, en una familia vinculada al transporte de carga. Su relación con los camiones comenzó mucho antes de convertirse en una profesión: desde chica acompañaba a su padre durante los viajes y, a los 12 años, aprendió a manejar junto a él.

“Toda mi familia es camionera, así que toda la vida estuve entre los camiones. A eso de los doce años, mi papá me enseñó a manejar el camión”, recordó en Infobae a la Tarde. Para entonces, ya tenía definido que quería conocer la ruta desde el lugar de quien conduce. “Siempre acompañaba a mi papá de viaje, antes de los doce ya tenía el sueño de querer subirme a un camión también”, contó.

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El transporte también se convirtió en un proyecto familiar. Gariboglio trabaja junto con sus hermanos, primos y tíos, que tienen sus propios recorridos. En su caso, el trayecto más habitual es entre Paraná y Córdoba, con dos o tres viajes por semana. Cada tramo puede demandarle entre siete y ocho horas y, por lo general, lo realiza sola.

El desafío de abrirse camino en un oficio masculino

Cuando obtuvo el carnet profesional, a los 21 años, la presencia de una mujer al volante todavía llamaba la atención. Gariboglio recordó las reacciones que recibía de otros conductores y trabajadores del sector: “Algunos se sorprendían. Es como que decían: ‘Guau, una mujer’”.

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La situación comenzó a cambiar con el crecimiento de la participación femenina en el transporte. “Hoy en día sí, por suerte hay un montón de camioneras. Eso está buenísimo”, sostuvo.

Marianela Gariboglio aprendió a manejar un camión a los 12 años y convirtió la tradición familiar del transporte en su forma de vida (Infobae en Vivo)

La conductora también diferencia su experiencia de la de mujeres que ingresaron al sector varias décadas atrás. Según explicó, cuando comenzó a mostrar su trabajo públicamente encontró un escenario diferente al que habían atravesado otras generaciones.

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“Hay camioneras mucho más grandes que arrancaron hace mucho tiempo y lo vivieron de otra manera. Cuando yo empecé a mostrarlo en redes, ya era un poquito diferente”, señaló.

Sin embargo, la mayor presencia de mujeres no eliminó los prejuicios. Gariboglio contó que todavía atraviesa situaciones en las que algunos hombres ponen en duda sus conocimientos por el solo hecho de ser mujer. “Todavía sigue habiendo hombres machistas que te miran raro, que te quieren hacer sentir menos o que no sabés”, afirmó.

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Los códigos de la ruta y la seguridad durante los viajes

Las largas jornadas frente al volante también exigen conocer los códigos que comparten quienes circulan por las rutas. Para Gariboglio, una parte importante de la conducción consiste en anticipar las maniobras de otros vehículos y comunicarse con ellos mediante las luces.

Gariboglio señaló que en los talleres mecánicos algunos hombres ponen en duda sus conocimientos por el solo hecho de ser mujer (Infobae en Vivo)

“Ves por el espejo que viene un auto atrás y si no me puede pasar, le pongo baliza. Cuando sí puede, le pongo el giro”, explicó.

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La camionera remarcó que esa comunicación es especialmente importante por las características de los vehículos de carga. Un auto y un camión no responden de la misma manera ante una maniobra, especialmente cuando el segundo lleva varios miles de kilos encima. “Un camión no frena como un auto, va cargado, no puede doblar igual”, señaló.

La elección de los lugares donde detenerse es otro aspecto que tiene incorporado a su rutina. Gariboglio explicó que su familia le transmitió desde chica pautas para evitar situaciones de riesgo durante los recorridos.

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“Siempre tengo bien en claro en qué lugares se puede parar y en cuáles no. Si me dicen que un lugar es peligroso, no paro o trato de no arriesgarme”, contó.

Hasta ahora, aseguró que nunca estuvo involucrada en un accidente. Sí presenció episodios complejos en sus recorridos, aunque ninguno terminó con ella como protagonista. “Participar en un accidente, por suerte, gracias a Dios, no. Vi situaciones complicadas, pero nunca fui parte”, explicó.

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De la cabina a TikTok e Instagram

Gariboglio comenzó a publicar contenido en redes sociales hace cuatro o cinco años. La decisión no respondió a un proyecto concreto para convertirse en influencer: empezó a compartir imágenes de su trabajo y, a partir de la respuesta de los usuarios, fue construyendo una comunidad. “Nunca me imaginé ser influencer, se fue dando. Me gustó y lo empecé a hacer”, contó.

Marianela Gariboglio aprendió a manejar un camión a los 12 años y convirtió la tradición familiar del transporte en su forma de vida (Infobae en Vivo)

Algunos de sus videos alcanzaron una mayor difusión y despertaron el interés por una actividad que para ella era cotidiana. “Algunos videos se hicieron virales. Hoy, el público me sigue porque conoce la historia de mi familia, cómo arrancamos”, explicó.

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Una parte de sus publicaciones está dedicada a mostrar aspectos de la vida cotidiana dentro de la cabina. También busca cuestionar algunos estereotipos vinculados con la imagen tradicional del camionero y mostrar que el oficio no está reñido con el cuidado personal.

“Por ahí la gente me dice: ‘Che, pero no parecés camionera’. Me gusta arreglarme, estar bien presentable en un camión. No me gusta dar esa imagen de que el camionero es sucio”, explicó. Su intención, agregó, es mostrar que quienes trabajan en el transporte pueden mantener los mismos hábitos y cuidados que cualquier otra persona: “Me gusta mostrar que podemos estar bien presentables, así como alguien trabaja en una oficina”.

En sus recorridos, el mate, la música y el skincare forman parte de la rutina para atravesar las horas de viaje. “Son muchas horas sola”, describió. Sus jornadas pueden comenzar un lunes por la tarde y extenderse hasta el día siguiente: “Salgo un lunes a la tarde y el martes a la noche estoy de nuevo en casa”.

La historia de Gariboglio reúne tres aspectos de una misma experiencia: una tradición familiar vinculada al transporte, una profesión en la que todavía persisten prejuicios hacia las mujeres y una nueva forma de mostrar ese mundo a través de las redes. Desde la ruta, comparte una actividad que conoce desde chica y que decidió convertir en su forma de vida.

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