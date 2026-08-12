Por qué cerrar el balcón para ampliar la casa no siempre es una buena decisión

El cierre del balcón redefine la relación entre el interior y la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Levantar paredes en un balcón para sumar superficie útil no siempre resulta la mejor opción para agrandar una vivienda, afirman los expertos. Sobre todo cuando la reforma reduce la entrada de luz, complica la ventilación o crea un ambiente con peor desempeño térmico que el resto de la casa.

La discusión reaparece en departamentos pequeños, donde cada metro parece decisivo. Un artículo del sitio especializado en decoración y estilo de vida, El Mueble, recogió la mirada de dos interioristas que cuestionan esa solución cuando el único objetivo es agrandar el salón, la cocina o un dormitorio.

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La advertencia coincide con estudios y publicaciones internacionales sobre balcones acristalados, luz natural y aislamiento, que muestran que el resultado depende menos de la superficie ganada que de la calidad espacial que se conserva o se pierde.

La ganancia de superficie útil puede implicar una pérdida de luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se pierde al incorporar la terraza al interior

La primera cuestión no pasa por los metros, sino por el tipo de espacio que desaparece. Un balcón funciona como área de transición entre la calle y la vivienda: ofrece ventilación, profundidad visual, relación con el exterior y un uso cotidiano que no siempre puede traducirse al interior. Se resumió esa idea a partir de las opiniones de las interioristas consultadas, que alertaron sobre la pérdida de vistas, aire y desahogo.

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La literatura especializada respalda parte de ese diagnóstico. Un estudio publicado en Buildings and Cities analizó el impacto del balcón acristalado sobre la luz natural en departamentos finlandeses. Observó que la presencia del balcón ya reduce la iluminación interior, mientras que el acristalamiento puede profundizar ese efecto en ciertos casos. El trabajo cita investigaciones previas según las cuales un balcón de 1,5 metros de profundidad puede reducir el factor de luz diurna entre 30% y 35%, y hasta 60% cuando se añade vidrio.

Ese dato no implica que todo cerramiento sea negativo. Sí marca que la decisión altera variables centrales del confort doméstico. La misma investigación recomienda evitar que el balcón quede por completo delante de la única ventana principal del estar, limitar la profundidad a 1,5 metros y procurar que el ambiente reciba luz desde más de una orientación.

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La profundidad del balcón condiciona la iluminación del ambiente principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo puede tener sentido un cerramiento

El cierre puede justificarse cuando resuelve una necesidad concreta y se ejecuta con criterios técnicos precisos. No alcanza con sumar carpinterías y anexar ese sector al ambiente contiguo. El nuevo espacio debe integrarse al resto de la vivienda, con respuesta térmica, acústica y funcional suficiente para un uso cotidiano.

En esa línea, la firma finlandesa Lumon, especializada en sistemas de acristalamiento de balcones, sostiene que una solución bien diseñada puede extender el uso de la terraza durante más meses al año, proteger la estructura y reducir parte del ruido exterior. Según ese artículo técnico, el cierre puede aportar entre 4 y 16 decibelios de atenuación acústica en condiciones habituales y mejorar la temperatura del balcón frente al exterior.

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La propia fuente aclara que el confort depende de abrir los paños para airear en verano y de acompañar la instalación con estrategias de control solar. Dicho de otro modo: un cerramiento puede funcionar como espacio intermedio, pero no garantiza por sí solo que esos metros pasen a comportarse como un ambiente interior convencional.

El acristalamiento puede extender el uso estacional de la terraza si se diseña bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz, ventilación y orientación, tres variables decisivas

La orientación del balcón modifica el balance entre beneficios y problemas. En fachadas con alta exposición al sol de tarde, el cierre puede elevar la temperatura y volver más difícil el control térmico. En viviendas con una sola fachada o con escasa ventilación cruzada, tapar el espacio exterior también puede afectar la renovación de aire.

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Ese punto aparece en medios especializados de arquitectura. ArchDaily señaló que los sistemas transparentes para balcones y logias pueden crear una zona tampón frente al frío, el viento, el ruido o la suciedad, aunque su desempeño depende de la adaptación al edificio existente y de las exigencias de aislamiento del proyecto. La ventaja no es automática: requiere diseño, materialidad adecuada y una evaluación previa del clima, la orientación y el uso real del lugar.

La investigación académica sobre balcones acristalados también sugiere prudencia en edificios donde el estar principal depende de una sola abertura. Si ese frente ya recibe menos luz por la profundidad del balcón, sumar un cierre puede empeorar la percepción del ambiente y reducir la calidad de la superficie incorporada.

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El cerramiento puede requerir permisos y aprobación porque modifica la fachada del edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cerrar, revisar la distribución y la normativa

La alternativa no siempre pasa por resignar el exterior. El Mueble recogió otro argumento habitual entre interioristas: muchas viviendas pueden responder mejor a sus necesidades con una redistribución interna, muebles a medida o la eliminación de sectores de paso desaprovechados. Esa vía evita convertir la terraza en un área residual o en una ampliación con prestaciones desparejas respecto del resto de la casa.

A esa evaluación doméstica se suma una cuestión legal. El cerramiento modifica la fachada del edificio y puede requerir autorizaciones municipales o de la comunidad de propietarios. Antes de encargar una obra, conviene comprobar qué permite la normativa local y si la intervención afecta la estética, estructura o condiciones comunes del inmueble.

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La decisión final no depende solo de cuántos metros se agregan, sino de la calidad que tendrán una vez incorporados.