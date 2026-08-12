Cardi B redefine el estilo con un calzado inesperado en su nuevo videoclip

Cardi B recupera las botas peep-toe como pieza central de un look de videoclip (Mega/The Grosby Group)

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En medio del bullicio de Brooklyn, la rapera Cardi B volvió a captar la atención del mundo de la moda al apostar por un calzado que pocos se atreverían a lucir en pleno verano neoyorquino. La artista desafía las convenciones y revive una tendencia polémica: las botas peep-toe.

Este tipo de calzado, que mezcla la estructura cerrada de una bota con una apertura en la punta, ha sido históricamente divisivo y, en el pasado, solo algunas celebridades se atrevieron a llevarlo con naturalidad.

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La decisión de Cardi B de incorporar estas botas a su vestuario no es casual. En el contexto de la grabación, la artista aparece con un conjunto que no pasa inadvertido: un crop top con cremallera, micro shorts a juego y, como eje central, unas botas negras que, a simple vista, parecen convencionales hasta que se descubre el detalle que las distingue.

La tendencia divisiva de los años 2000 vuelve a escena con un giro contemporáneo (Mega/The Grosby Group)

El cuero negro envuelve sus piernas hasta la rodilla, pero deja al descubierto sus dedos, mostrando una pedicura blanca que resalta y actúa como parte esencial del look.

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La estética de Cardi B siempre ha estado marcada por la audacia y el riesgo, y en esta ocasión no es la excepción. La elección de las peep-toe boots se convierte en una declaración de intenciones, desafiando la lógica de la temporada y eligiendo un calzado que, aunque asociado a épocas pasadas y a debates sobre su funcionalidad, recupera protagonismo gracias a la influencia de la artista.

El impacto de esta elección no se limita al ámbito visual. Las botas peep-toe, tradicionalmente asociadas a los años 2000 y a estilismos de alfombra roja, regresan ahora de la mano de una de las artistas más influyentes de la actualidad.

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El estilismo general de Cardi B en la moda

El estilo de Cardi B se apoya en la audacia, la experimentación y la ruptura de convenciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hablar del estilo de Cardi B es adentrarse en un universo donde la extravagancia y la originalidad son ley. Desde sus primeras apariciones en la escena musical, la artista se ha distinguido por una aproximación sin prejuicios a la moda, convirtiendo cada evento, video o aparición pública en una oportunidad para sorprender.

Su sello personal se identifica por la mezcla de piezas de alta costura con accesorios llamativos, el uso de colores vibrantes y la elección de siluetas que resaltan tanto su figura como su actitud.

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La moda aparece como declaración de confianza y empoderamiento en cada aparición de la artista (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cardi B ha trabajado con algunos de los estilistas más reconocidos de la industria, como Kollin Carter, quien ha sido clave en la construcción de su imagen de estrella global. Juntos, han logrado que la artista se convierta en una figura recurrente en las principales pasarelas y portadas de revistas, así como en colaboraciones especiales con casas de moda internacionales.

La relación de Cardi B con la moda va más allá del simple lucimiento de prendas de lujo. En cada aparición, la cantante transmite un mensaje de empoderamiento y confianza, desafiando los cánones tradicionales y apostando por looks que fusionan lo urbano con lo sofisticado.

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La construcción de imagen incluye alta costura, accesorios llamativos y siluetas que resaltan actitud (Instagram: @iamcardib)

Desde atuendos inspirados en la cultura pop hasta referencias a diseñadores de renombre, su estilo es camaleónico y siempre impredecible.

Uno de los elementos más distintivos en el estilismo de Cardi B es su predilección por las transformaciones radicales. Cambia de peinados, colores de cabello y estilos de maquillaje con frecuencia, adaptando su imagen a cada proyecto y contexto.

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Las transformaciones de peinado y maquillaje acompañan cada proyecto con un enfoque camaleónico (REUTERS/Daniel Cole)

No teme experimentar con texturas, estampados y combinaciones atrevidas, lo que la convierte en fuente de inspiración para diseñadores y seguidores.

La moda, para Cardi B, es una forma de expresión artística y una extensión de su personalidad. Sus elecciones no solo marcan tendencia, sino que también abren debates sobre la diversidad de cuerpos, estilos y narrativas en la industria. Con cada aparición, reafirma su lugar como referente de innovación y personalidad arrolladora en el universo fashion.

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