Presionada por la compra de computadoras portátiles, renuncia la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar

Periodista de profesión, Lucy Molinar ya había ocupado el cargo de ministra de Educación del 2009 al 2014, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli.

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En conferencia de prensa la ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó su renuncia al cargo, señalando que se han dado “muchos ruidos en algunos temas, particularmente en el de las computadoras”-

Molinar señaló que pidió al Ministerio Público que investigue el caso, señalando que prefiere dar un paso al lado para que se realicen las investigaciones correspondientes.

“El Ministerio Público se va a encargar de esclarecerlo. Y es la entidad más neutra posible que puede hacerlo y lo va a hacer. Y como siempre, la verdad sale”, indicó la ahora exfuncionaria al referirse a los cuestionamientos surgidos en torno a la adquisición de computadoras.

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Un comunicado del Ministerio de Educación (Meduca) señala que Molinar presentó formalmente su renuncia al cargo y que durante su gestión lideró importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo nacional.

Sin hacer mención a la compra de las computadoras, el comunicado continúa indicando que la ahora exministra impulsó acciones dirigidas a mejorar la calidad de la educación, la transparencia, las condiciones de los centros educativos, la formación docente, la innovación y las oportunidades para miles de estudiantes y docentes a nivel nacional.

Un espacio de coworking con computadoras portátiles y blocs de notas se ubica en el interior de un aula escolar deteriorada con pupitres y una pizarra de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes también renunció Roberto Elías Sevillano Shin de su cargo como viceministro administrativo del Ministerio de Educación.

El viceministerio administrativo tiene bajo su responsabilidad la gestión presupuestaria, la logística operativa, los procesos de compras e insumos, así como el seguimiento a las obras de infraestructura escolar a nivel nacional.

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Durante su gestión, Sevillano también asumió temporalmente el cargo de ministro de Educación en ocasiones en que Molinarse encontraba fuera del país.

Hasta el momento, el Meduca no ha divulgado un comunicado oficial sobre la salida de Sevillano ni ha informado quién ocupará el cargo.

La salida de Sevillano ocurre después de la renuncia de Delia Marcela Herrera, quien dejó el cargo de viceministra de Infraestructura del Meduca. Con ambas salidas, ya son dos los viceministros que han dejado sus cargos durante la actual administración, según reportó el diario La Prensa.

Una maestra enseña en un aula rural del sistema educativo de Panamá, con varios estudiantes sentados en sus pupitres, mientras que en el exterior, niños y niñas juegan en el patio de la escuela, rodeada de montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio agregó que Molinar no asistió este martes a la reunión del Consejo de Gabinete.

El 4 de agosto el Ministerio de Educación inició la entrega de computadoras portátiles con inteligencia artificial a docentes del sector oficial de todo el país, como parte, según se informó, de una estrategia gubernamental orientada a cerrar la brecha digital y dotar a los educadores de herramientas tecnológicas acordes con las necesidades de la educación actual.

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Una de las principales ventajas de estos equipos, de acuerdo con la información oficial, es que tienen aplicaciones de inteligencia artificial que pueden utilizarse sin necesidad de conexión a internet, lo que permite a los docentes acceder a estas herramientas, incluso, en lugares sin wifi o señal, lo que facilita la preparación de sus clases y el desarrollo de contenidos educativos.

Con este proyecto, se aseguró que Panamá se convierte en el primer país del mundo en entregar a todos sus educadores computadoras portátiles con capacidad de inteligencia artificial, con herramientas que pueden ser utilizadas tanto con conexión a internet como sin ella.

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El Meduca indicó que hasta la fecha, 1,839 docentes han recibido sus computadoras portátiles, como parte de la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica que impulsa el Gobierno Nacional.

Esta semana también renunció Roberto Elías Sevillano Shin, quien ejercía como viceministro administrativo del Ministerio de Educación. (Meduca)

Una nota de prensa institucional manifestó que las escuelas pasaron de conexiones de 10 megabits a velocidades de hasta 1 gigabit, con un mínimo de 100 megabits por plantel. Además, se incorporó un sistema de filtrado de contenidos para garantizar un acceso seguro y con fines educativos.

La licitación del servicio fue adjudicada por $44 millones para los próximos cinco años, lo que se afirmó representa un ahorro cercano al 97% frente al costo estimado de $1,563 millones bajo el esquema tradicional.

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