Mataron a golpes a una mujer trans en su departamento de Rosario y buscan al agresor

Gabriela Denisse Banach fue hallada muerta en su domicilio de Rosario (Instagram)

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El cuerpo sin vida de una una mujer trans fue hallado en la noche de este martes en su departamento, ubicado en el barrio República de la sexta de Rosario. La autopsia realizada este miércoles a Gabriela Denisse Banach (47) confirmó que tenía golpes en la cabeza, heridas cortantes en las piernas y raspaduras en las rodillas, por lo que la hipótesis más concreta en estos momentos es la de un travesticidio. El fiscal a cargo de la investigación es Rodrigo Urriticoechea.

El operativo policial lo llevó a cabo la Brigada de Orden Urbano en un edificio de Cerrito al 600 después de que un vecino indicara que desde su balcón se veía el cadáver de una mujer en un departamento ubicado enfrente. Los agentes primero subieron al domicilio del denunciante, vieron el cuerpo y posteriormente se dirigieron al lugar donde estaba Banach. Tras golpear la puerta y, por razones lógicas, no ser atendidos, ingresaron y se encontraron con la víctima en la cocina-comedor, con una campera como única prenda de vestir.

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El interior de la propiedad tenía un notable desorden que a los investigadores policiales les hizo suponer que correspondería a una escena de lucha entre la mujer trans y el agresor. Se encontraron con sillas caídas, muebles desplazados y prendas de vestir tiradas.

Casualmente, vecinos que se acercaron al operativo señalaron que el domingo y el lunes escucharon gritos en ese departamento y luego no se volvió a oir ningún ruido, como tampoco se volvió a ver a Gabriela.

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Los médicos del Sies que revisaron el cuerpo detectaron golpes de carácter contundente en el rostro, heridas cortopunzantes en el tobillo derecho y escoriaciones múltiples en las dos piernas. Se presume que la fecha de la muerte habría sido el lunes.

La parroquia María Auxiliadora de Rosario despidió a Gabriela, quien era colaboradora (Facebook)

La Policía observó que en el inmueble faltaba un televisor, ya que únicamente se halló el soporte. En tanto, en el dormitorio estaba todo revuelto.

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Uno de los datos a confirmar de la mecánica es que, aparentemente, la puerta de la vivienda estaba cerrada con llave.

El fiscal Urriticoechea dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia de toda la zona y la toma de testimonios para avanzar en la identificación del posible agresor.

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A través de las redes sociales se recordó a Gabriela como una militante por los derechos LGBTIQNB+ y por haber realizado trabajos sociales, haber participado en la organización de la marcha del orgullo que se hará en octubre y por insistir en un proyecto para el acceso a la vivienda para la comunidad travesti trans.

La Parroquia María Auxiliadora de Rosario posteó a través de su cuenta de Facebook: “Despedimos a Gabriela, nuestra querida colaboradora, compañera y amiga. Su presencia, su entrega y tantos momentos compartidos quedarán para siempre en el corazón de quienes tuvimos la gracia de conocerla y caminar junto a ella”.

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