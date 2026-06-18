Receta de tarta con masa integral de brócoli y queso, rápida y fácil

La combinación de masa integral, brócoli fresco y mucho queso derritiéndose al cortar la primera porción tiene un poder especial: es esa mezcla de sabor, color y ligereza que invita a compartir una comida casera, aún en días muy ajetreados.
En muchas casas argentinas, la tarta es sinónimo de reunión y practicidad. El aroma a tarta horneándose despierta recuerdos de tardes escolares, meriendas con amigos o el clásico “¿qué hay para cenar?” entre semana. La tarta de brócoli y queso, con masa integral, suma un plus de bienestar: es sabrosa, liviana y reconfortante, pero también se siente como un mimo saludable en el plato.
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Adoptada por quienes buscan sumar más verduras y fibras, esta receta representa el equilibrio entre lo rápido y lo nutritivo, sin perder esa cuota de sabor que todos buscan al final del día. No importa si se disfruta recién salida del horno, fría en la vianda del trabajo o recalentada para resolver un almuerzo improvisado: siempre es una respuesta fácil y deliciosa.
En el recetario argentino, la tarta de brócoli y queso con masa integral ya encontró su lugar. Es la elección perfecta para quienes desean comer bien, sin complicaciones y con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería del barrio.
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Receta de tarta con masa integral de brócoli y queso
La tarta de brócoli y queso con masa integral es una preparación salada, donde el brócoli se integra con huevos y queso sobre una base de masa integral casera o comprada. El resultado es una tarta jugosa, sabrosa y con textura crujiente en la base, ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 250 gr de harina integral
- 1 pizca de sal
- 80 ml de aceite de girasol
- 80 ml de agua fría
- 1 brócoli mediano (aprox. 400 gr)
- 1 cebolla chica
- 3 huevos
- 200 gr de queso cremoso (tipo Mar del Plata o mozzarella)
- 50 gr de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Cómo hacer tarta integral de brócoli y queso, paso a paso
- Preparar la masa integral: Mezclar la harina integral y la sal en un bol. Agregar el aceite y el agua fría. Unir hasta formar un bollo tierno pero firme. Dejar descansar 10 minutos en la heladera.
- Estirar la masa: Espolvorear la mesada con un poco de harina y estirar la masa hasta cubrir la tartera (24-26 cm). Forrar la base y los bordes, pinchar con tenedor, y precocinar en horno medio (180 °C) por 10 minutos.
- Cocinar el brócoli: Separar el brócoli en ramitos, hervir en agua con sal 3 minutos y escurrir bien. Debe quedar tierno pero firme.
- Saltear la cebolla: Picar la cebolla y rehogar en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté transparente.
- Preparar el relleno: Batir los huevos en un bol, agregar el brócoli cocido picado groseramente, la cebolla rehogada, el queso cremoso en cubos y el queso rallado. Salpimentar.
- Armar la tarta: Volcar el relleno sobre la masa precocida. Distribuir bien y llevar al horno (180 °C) durante 30 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie dorada.
- Consejo técnico: Controlar que el horno esté bien caliente al momento de meter la tarta, para que la base quede crocante y no húmeda.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar (ya cocida) por 2 meses. Para consumirla, calentar directo del freezer en horno suave.
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