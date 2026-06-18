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Receta de tarta con masa integral de brócoli y queso, rápida y fácil

La preparación combina una base casera, huevos, cebolla salteada y una cubierta dorada que se conserva tres días en heladera y también puede freezarse ya cocida por dos meses

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Primer plano de una tarta redonda de brócoli y queso con masa integral, con una porción cortada, sobre una tabla de madera clara junto a un paño beige y hierbas frescas.
Tarta recién horneada con masa integral, rellena de brócoli y mucho queso, ideal para una comida rápida y saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de masa integral, brócoli fresco y mucho queso derritiéndose al cortar la primera porción tiene un poder especial: es esa mezcla de sabor, color y ligereza que invita a compartir una comida casera, aún en días muy ajetreados.

En muchas casas argentinas, la tarta es sinónimo de reunión y practicidad. El aroma a tarta horneándose despierta recuerdos de tardes escolares, meriendas con amigos o el clásico “¿qué hay para cenar?” entre semana. La tarta de brócoli y queso, con masa integral, suma un plus de bienestar: es sabrosa, liviana y reconfortante, pero también se siente como un mimo saludable en el plato.

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Adoptada por quienes buscan sumar más verduras y fibras, esta receta representa el equilibrio entre lo rápido y lo nutritivo, sin perder esa cuota de sabor que todos buscan al final del día. No importa si se disfruta recién salida del horno, fría en la vianda del trabajo o recalentada para resolver un almuerzo improvisado: siempre es una respuesta fácil y deliciosa.

En el recetario argentino, la tarta de brócoli y queso con masa integral ya encontró su lugar. Es la elección perfecta para quienes desean comer bien, sin complicaciones y con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería del barrio.

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Receta de tarta con masa integral de brócoli y queso

La tarta de brócoli y queso con masa integral es una preparación salada, donde el brócoli se integra con huevos y queso sobre una base de masa integral casera o comprada. El resultado es una tarta jugosa, sabrosa y con textura crujiente en la base, ideal para quienes buscan una opción más saludable sin resignar sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de harina integral
  • 1 pizca de sal
  • 80 ml de aceite de girasol
  • 80 ml de agua fría
  • 1 brócoli mediano (aprox. 400 gr)
  • 1 cebolla chica
  • 3 huevos
  • 200 gr de queso cremoso (tipo Mar del Plata o mozzarella)
  • 50 gr de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva
Una porción de tarta integral de brócoli y queso se presenta en un plato beige rústico sobre una mesa de madera, con un tenedor al lado.
Porción de tarta integral de brócoli y queso: color, sabor y textura crocante en un solo bocado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta integral de brócoli y queso, paso a paso

  1. Preparar la masa integral: Mezclar la harina integral y la sal en un bol. Agregar el aceite y el agua fría. Unir hasta formar un bollo tierno pero firme. Dejar descansar 10 minutos en la heladera.
  2. Estirar la masa: Espolvorear la mesada con un poco de harina y estirar la masa hasta cubrir la tartera (24-26 cm). Forrar la base y los bordes, pinchar con tenedor, y precocinar en horno medio (180 °C) por 10 minutos.
  3. Cocinar el brócoli: Separar el brócoli en ramitos, hervir en agua con sal 3 minutos y escurrir bien. Debe quedar tierno pero firme.
  4. Saltear la cebolla: Picar la cebolla y rehogar en una sartén con el aceite de oliva hasta que esté transparente.
  5. Preparar el relleno: Batir los huevos en un bol, agregar el brócoli cocido picado groseramente, la cebolla rehogada, el queso cremoso en cubos y el queso rallado. Salpimentar.
  6. Armar la tarta: Volcar el relleno sobre la masa precocida. Distribuir bien y llevar al horno (180 °C) durante 30 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie dorada.
  7. Consejo técnico: Controlar que el horno esté bien caliente al momento de meter la tarta, para que la base quede crocante y no húmeda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar (ya cocida) por 2 meses. Para consumirla, calentar directo del freezer en horno suave.

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