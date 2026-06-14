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El detalle del café con proteína que explica su auge entre mayores de 40 años

La popularidad crece por su facilidad para aumentar la ingesta diaria en el desayuno, aunque especialistas advierten que no sustituye una comida completa

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Ilustración de una persona añadiendo proteína en polvo con una cuchara medidora a una taza de café sobre una mesa. Estilo acuarela con líneas finas.
El café con proteína se consolida como bebida funcional para sumar nutrientes en la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente demanda de café con proteína como alternativa para abordar la pérdida muscular está cambiando la rutina matutina de muchos adultos en Norteamérica. Esta tendencia, impulsada por la búsqueda de combinaciones sencillas que permitan cumplir objetivos nutricionales sin alterar hábitos cotidianos, se consolida como una opción popular entre quienes priorizan practicidad y bienestar, según FOX News Digital.

El café con proteína está ganando popularidad entre adultos preocupados por la masa muscular gracias a que ofrece un modo sencillo y accesible de elevar la ingesta diaria de proteína durante el desayuno.

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Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
La combinación de cafeína y aporte proteico gana lugar entre rutinas matutinas con poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dirigido sobre todo a quienes suelen omitir la primera comida del día por falta de tiempo o prefieren soluciones rápidas, este producto responde a la necesidad de mantener la salud muscular y apoyar un envejecimiento saludable.

La historia de dicho producto, creado por el microbiólogo, atleta de resistencia y actual director ejecutivo Darcy Haggith, ilustra el origen de esta tendencia. Con sede en LaSalle, Ontario, comenzó mezclando proteína con café como alternativa práctica para mejorar su propio desayuno, sin necesidad de modificar estructuras alimentarias esenciales.

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“La mayoría de la población en Norteamérica toma café cada mañana”, explicó Haggith al medio citado. “Si además incorporamos proteína y lo hacemos agradable, entonces surgen hábitos saludables”, añadió el directivo, quien considera que la clave reside en unir practicidad y nutrición.

Un hombre de mediana edad y un hombre mayor sentados frente a frente en una mesa de madera con tazas de café en una cocina luminosa.
El consumo apunta sobre todo a adultos mayores de 40 años y a personas físicamente activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de su experiencia personal, Haggith desarrolló una marca diseñada para facilitar el acceso a nutrientes esenciales, pensado especialmente para quienes no suelen realizar desayunos completos por falta de tiempo.

Consumo, perfil del público y componentes clave

El producto principal de su marca aporta 21 gramos de proteína y 9 gramos de azúcar por porción, cifras atractivas para quienes buscan aumentar su consumo proteico de forma rápida y cómoda. La oferta está dirigida sobre todo a adultos mayores de 40 años, personas con agendas apretadas y quienes practican actividad física, un grupo interesado en reforzar la masa muscular y respaldar el envejecimiento saludable.

Cuchara medidora con proteína en polvo beige y portafiltro de café molido oscuro sobre una superficie de madera clara, con nudos visibles.
Una porción típica destaca por su contenido de proteína y por su nivel de azúcar declarado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo del café con proteína surge de unir dos elementos habituales en una sola bebida. De ese modo, los consumidores alcanzan metas nutricionales sin alterar sus hábitos alimenticios.

De acuerdo al medio, este formato ha impulsado el surgimiento de nuevas marcas y variantes diseñadas para quienes valoran tanto el sabor como la conveniencia, siempre con un enfoque en la nutrición y el control calórico.

Opinión de expertos y advertencias nutricionales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos señalan que la opción puede ayudar a quienes suelen saltarse el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jamie Lee McIntyre, nutricionista titulada en Florida, destaca que el café con proteína es especialmente útil para quienes tienden a saltarse el desayuno. En diálogo con FOX News Digital, afirmó: “Puede ser una forma cómoda de apoyar la meta diaria de proteína sin dejar de disfrutar el café”.

McIntyre señala que esta opción resulta particularmente ventajosa para personas mayores de 40 años, etapa en la que las necesidades de proteína aumentan para preservar la masa muscular. No obstante, advierte: “No recomendaría tomar café con proteína como sustituto de un desayuno equilibrado”.

Para la especialista, el desayuno ideal debe incluir proteínas, carbohidratos ricos en fibra y otros nutrientes clave. Si bien el café con proteína representa una mejora para quienes omiten el desayuno, quienes sí desayunan deberían procurar mayor diversidad nutricional.

Un desayuno variado sobre una mesa de madera, incluyendo un tazón con bayas y kiwi, huevos revueltos, yogur, una tostada, café y jugo de naranja.
Nutricionistas recomiendan no usarla como reemplazo de una comida equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, McIntyre recomienda evaluar el perfil nutricional completo del producto, prestando atención al azúcar, las calorías y el contenido de cafeína, además del aporte proteico.

Tendencia, contexto y perspectivas hacia hábitos alimentarios saludables

Este fenómeno refleja una transformación en la forma de entender los hábitos alimentarios relacionados con la proteína, no solo respecto a la cantidad total, sino también al momento de consumo. Muchos adultos suelen incorporar la mayor parte de la proteína en comidas posteriores, por lo que el desayuno representa una oportunidad desaprovechada.

No almacenamos proteína. Sí acumulamos grasa y carbohidratos”, subraya Haggith. Este razonamiento impulsa a quienes superan los 40 años a buscar productos funcionales que permitan incorporar suficiente proteína temprano en el día, en apoyo de la salud muscular.

El debate persiste sobre si estas bebidas pueden reemplazar los alimentos integrales dentro de una dieta balanceada. Sin embargo, expertos y fabricantes coinciden en que el café con proteína simboliza, para muchos consumidores, un equilibrio entre practicidad y necesidades nutricionales.

Aunque opciones como el café con proteína brindan comodidad a consumidores con agendas exigentes, Haggith enfatiza que su preferencia se inclina hacia quienes alcanzan sus objetivos alimenticios a través de alimentos de calidad.

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