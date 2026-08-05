Cómo preparar carne desmenuzada: siete recetas clásicas y originales para cada comida

Las carnes desmenuzadas permiten transformar cortes tradicionales en platos versátiles y llenos de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La carne desmenuzada es una preparación apreciada por su sabor intenso y su versatilidad en la cocina. Resulta ideal para rellenar tacos, preparar sándwiches, acompañar pastas o servir como plato principal.

A continuación, siete recetas variadas que ofrecen alternativas tanto clásicas como innovadoras para aprovechar este método de cocción.

1. Carne desmenuzada clásica al horno

Una preparación tradicional que realza la textura y el sabor natural de la paleta de res mediante una cocción lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una receta sencilla y tradicional, esta preparación resalta el sabor natural de la paleta de res gracias a una cocción lenta que garantiza una textura suave y jugosa.

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Ingredientes:

1,5 kg de paleta de res

2 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 hoja de laurel

2 tazas de caldo de carne

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Colocar la carne en una fuente para horno junto con la cebolla picada, los dientes de ajo enteros y la hoja de laurel. Salpimentar y verter el caldo de carne. Tapar la fuente con papel aluminio y cocinar a 160 °C durante tres horas. Sacar del horno y, cuando la carne esté tibia, desmenuzarla con dos tenedores, eliminando los restos de grasa y hueso. Mezclar la carne con los jugos de cocción y servir.

2. Pollo desmenuzado en salsa de tomate

Una opción ligera, ideal para rellenos y para quienes buscan un plato fresco con el toque aromático del orégano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción ligera y práctica, perfecta para rellenar tacos, empanadas o acompañar pastas. El pollo en salsa de tomate aporta frescura y un toque de orégano que realza su sabor.

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Ingredientes:

1 kg de pechuga de pollo

400 g de puré de tomate

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta

Preparación:

Cocinar las pechugas de pollo en agua con sal hasta que estén completamente cocidas. Retirar el pollo, dejar enfriar y desmenuzar. Sofreír la cebolla, el pimiento y el ajo picados hasta que estén tiernos. Añadir el puré de tomate y el orégano, cocinar durante 10 minutos. Incorporar el pollo desmenuzado, mezclar y calentar todo junto durante cinco minutos.

3. Cerdo desmenuzado estilo barbecue

La bondiola de cerdo logra un sabor intenso con salsa barbecue, perfecta para sándwiches en encuentros informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensada para los fanáticos de los sabores intensos, esta receta de cerdo con salsa barbecue resulta ideal para sándwiches o platos principales en reuniones informales.

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Ingredientes:

1,5 kg de bondiola de cerdo

1 taza de salsa barbecue

2 cucharadas de azúcar morena

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta

Preparación:

Salpimentar la bondiola y frotarla con azúcar morena y pimentón. Colocar la carne en una olla de cocción lenta, añadir salsa barbecue y cocinar durante seis horas. Desmenuzar la carne con tenedores y mezclar con los jugos de la cocción. Servir en sándwiches o como plato principal.

4. Carne desmenuzada estilo mexicano

Una alternativa inspirada en la cocina de México, con chiles y tomates asados para un relleno sabroso y versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la cocina tradicional de México, esta variante incorpora chiles y tomates asados, logrando un relleno sabroso y versátil para tortillas o tostadas.

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Ingredientes:

1 kg de falda de res

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 chiles secos

2 tomates

1 hoja de laurel

Sal

Preparación:

Hervir la falda en agua con sal, laurel, cebolla y ajo hasta que esté bien tierna. Retirar la carne, desmenuzar y reservar. Asar los tomates y los chiles, pelar y procesar hasta obtener una salsa. Saltear la carne desmenuzada, añadir la salsa y cocinar durante cinco minutos.

5. Pollo desmenuzado a la crema

El pollo cocido y desmenuzado se transforma en una propuesta reconfortante y cremosa, apta para pastas, arroces o vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión cremosa y reconfortante, ideal para quienes prefieren sabores suaves. El pollo a la crema se adapta tanto a pastas como a arroces o vegetales.

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Ingredientes:

1 kg de muslos de pollo

200 ml de crema de leche

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 ramita de tomillo

Sal y pimienta

Preparación:

Cocinar el pollo en agua con sal y tomillo hasta que esté tierno. Desmenuzar y reservar. Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén. Añadir la crema y calentar un par de minutos. Incorporar el pollo desmenuzado, mezclar y calentar durante tres minutos.

6. Carne desmenuzada al vino tinto

El vino tinto y las verduras aportan profundidad y aromas, ideal para quienes prefieren un plato principal más elaborado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino tinto y las verduras aportan profundidad y matices aromáticos a esta receta, adecuada para ocasiones donde se busca un plato principal más elaborado.

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Ingredientes:

1,2 kg de aguja de res

2 zanahorias

2 ramas de apio

1 cebolla

250 ml de vino tinto

2 dientes de ajo

Sal y pimienta

Preparación:

Sellar la carne en una olla caliente, retirar y reservar. Sofreír la cebolla, el apio y las zanahorias picadas. Agregar el ajo y volver a incorporar la carne. Verter el vino tinto, tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas. Desmenuzar la carne y mezclar con las verduras y la salsa resultante.

7. Cerdo desmenuzado oriental

Salsa de soja, miel y jengibre dan un perfil agridulce y exótico a esta receta de inspiración asiática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una combinación de salsa de soja, miel y jengibre, esta receta ofrece una alternativa exótica y agridulce, perfecta para quienes disfrutan de la cocina asiática en casa.

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Ingredientes:

1,5 kg de lomo de cerdo

3 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de miel

1 cucharada de jengibre rallado

3 dientes de ajo

2 cebollas de verdeo

Preparación:

Colocar el lomo de cerdo en una olla junto con la salsa de soja, miel, jengibre y ajo. Cocinar a fuego bajo durante dos horas. Desmenuzar la carne, mezclar con los jugos y añadir la cebolla de verdeo picada justo antes de servir.