Cómo preparar carne desmenuzada: siete recetas clásicas y originales para cada comida

La carne desmenuzada es una preparación apreciada por su sabor intenso y su versatilidad en la cocina. Resulta ideal para rellenar tacos, preparar sándwiches, acompañar pastas o servir como plato principal.
A continuación, siete recetas variadas que ofrecen alternativas tanto clásicas como innovadoras para aprovechar este método de cocción.
1. Carne desmenuzada clásica al horno
Ideal para quienes buscan una receta sencilla y tradicional, esta preparación resalta el sabor natural de la paleta de res gracias a una cocción lenta que garantiza una textura suave y jugosa.
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Ingredientes:
- 1,5 kg de paleta de res
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla grande
- 1 hoja de laurel
- 2 tazas de caldo de carne
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Colocar la carne en una fuente para horno junto con la cebolla picada, los dientes de ajo enteros y la hoja de laurel.
- Salpimentar y verter el caldo de carne.
- Tapar la fuente con papel aluminio y cocinar a 160 °C durante tres horas.
- Sacar del horno y, cuando la carne esté tibia, desmenuzarla con dos tenedores, eliminando los restos de grasa y hueso.
- Mezclar la carne con los jugos de cocción y servir.
2. Pollo desmenuzado en salsa de tomate
Una opción ligera y práctica, perfecta para rellenar tacos, empanadas o acompañar pastas. El pollo en salsa de tomate aporta frescura y un toque de orégano que realza su sabor.
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Ingredientes:
- 1 kg de pechuga de pollo
- 400 g de puré de tomate
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de orégano
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cocinar las pechugas de pollo en agua con sal hasta que estén completamente cocidas.
- Retirar el pollo, dejar enfriar y desmenuzar.
- Sofreír la cebolla, el pimiento y el ajo picados hasta que estén tiernos.
- Añadir el puré de tomate y el orégano, cocinar durante 10 minutos.
- Incorporar el pollo desmenuzado, mezclar y calentar todo junto durante cinco minutos.
3. Cerdo desmenuzado estilo barbecue
Pensada para los fanáticos de los sabores intensos, esta receta de cerdo con salsa barbecue resulta ideal para sándwiches o platos principales en reuniones informales.
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Ingredientes:
- 1,5 kg de bondiola de cerdo
- 1 taza de salsa barbecue
- 2 cucharadas de azúcar morena
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta
Preparación:
- Salpimentar la bondiola y frotarla con azúcar morena y pimentón.
- Colocar la carne en una olla de cocción lenta, añadir salsa barbecue y cocinar durante seis horas.
- Desmenuzar la carne con tenedores y mezclar con los jugos de la cocción.
- Servir en sándwiches o como plato principal.
4. Carne desmenuzada estilo mexicano
Inspirada en la cocina tradicional de México, esta variante incorpora chiles y tomates asados, logrando un relleno sabroso y versátil para tortillas o tostadas.
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Ingredientes:
- 1 kg de falda de res
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 chiles secos
- 2 tomates
- 1 hoja de laurel
- Sal
Preparación:
- Hervir la falda en agua con sal, laurel, cebolla y ajo hasta que esté bien tierna.
- Retirar la carne, desmenuzar y reservar.
- Asar los tomates y los chiles, pelar y procesar hasta obtener una salsa.
- Saltear la carne desmenuzada, añadir la salsa y cocinar durante cinco minutos.
5. Pollo desmenuzado a la crema
Una versión cremosa y reconfortante, ideal para quienes prefieren sabores suaves. El pollo a la crema se adapta tanto a pastas como a arroces o vegetales.
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Ingredientes:
- 1 kg de muslos de pollo
- 200 ml de crema de leche
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 ramita de tomillo
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cocinar el pollo en agua con sal y tomillo hasta que esté tierno.
- Desmenuzar y reservar.
- Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén.
- Añadir la crema y calentar un par de minutos.
- Incorporar el pollo desmenuzado, mezclar y calentar durante tres minutos.
6. Carne desmenuzada al vino tinto
El vino tinto y las verduras aportan profundidad y matices aromáticos a esta receta, adecuada para ocasiones donde se busca un plato principal más elaborado.
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Ingredientes:
- 1,2 kg de aguja de res
- 2 zanahorias
- 2 ramas de apio
- 1 cebolla
- 250 ml de vino tinto
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta
Preparación:
- Sellar la carne en una olla caliente, retirar y reservar.
- Sofreír la cebolla, el apio y las zanahorias picadas.
- Agregar el ajo y volver a incorporar la carne.
- Verter el vino tinto, tapar y cocinar a fuego bajo durante dos horas.
- Desmenuzar la carne y mezclar con las verduras y la salsa resultante.
7. Cerdo desmenuzado oriental
Con una combinación de salsa de soja, miel y jengibre, esta receta ofrece una alternativa exótica y agridulce, perfecta para quienes disfrutan de la cocina asiática en casa.
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Ingredientes:
- 1,5 kg de lomo de cerdo
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de jengibre rallado
- 3 dientes de ajo
- 2 cebollas de verdeo
Preparación:
- Colocar el lomo de cerdo en una olla junto con la salsa de soja, miel, jengibre y ajo.
- Cocinar a fuego bajo durante dos horas.
- Desmenuzar la carne, mezclar con los jugos y añadir la cebolla de verdeo picada justo antes de servir.
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