Cuántos dólares podrían comprar los argentinos para ahorrar en lo que resta de 2026

La demanda neta de dólares en junio se ubicó en 2.015 millones, con un universo de compradores que alcanzó los 1,5 millones de personas. (Foto: Reuters)

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En junio, los argentinos adquirieron más de USD 2.000 millones, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), superando el registro de mayo y consolidando una tendencia mensual estable en torno a ese número. Este comportamiento alimenta las proyecciones para el segundo semestre y el cierre del año, mientras economistas cercanos al Gobierno ya estiman un total de USD 30.000 millones para 2026, una cifra inferior a la de 2025.

La demanda de dólares aumentó en los últimos meses y consolidó una tendencia que alimenta expectativas sobre el comportamiento del mercado en el segundo semestre de 2026, especialmente ante la cercanía de las elecciones presidenciales y el antecedente de una fuerte dolarización de las carteras durante las legislativas de 2025.

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Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA en junio los argentinos adquirieron de manera neta USD 2.015 millones en billetes sin fines específicos. Este movimiento involucró a cerca de 1,5 millones de individuos, quienes realizaron compras brutas por 2.443 millones de dólares. Por el lado vendedor, aproximadamente 715.000 personas concretaron ventas brutas por 428 millones de dólares.

Según el reporte oficial, “en cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de junio (unos USD 2.000 millones), se estima que unos USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales y USD 500 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos USD 700 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”.

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En el primer semestre del año, los argentinos adquirieron más de 14.000 millones de dólares en compras brutas. (Foto: Reuters)

El documento del Central detalló que la tendencia de compra de dólares se mantuvo firme desde comienzos de año, con cifras mensuales que oscilaron en torno a los USD 2.000 millones y un universo de compradores consolidado en torno al millón y medio de personas. Los datos de mayo confirman esa estabilidad, ya que participaron 1,4 millones de personas en operaciones de compra, totalizando compras brutas por USD 2.260 millones de dólares. Por el lado de las ventas, unos 730.000 individuos vendieron divisas por USD 456 millones, lo que arrojó un saldo neto de USD 1.804 millones.

El crecimiento intermensual quedó reflejado en un aumento de casi USD 200 millones extra entre mayo y junio. Así, la demanda volvió a mostrar un repunte en el sexto mes del año, en un contexto donde la cantidad de operaciones y el monto adquirido por los particulares se mantuvieron en alza. Esto llevó a que en el primer semestre de 2026, el volumen de adquisiciones brutas superó los 14.000 millones de dólares.

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Para la consultora LCG, hasta el momento, el impacto neto de estas operaciones es menor, ya que una parte significativa de las compras permanece dentro del sistema financiero. “Habrá que seguir de cerca la evolución de esta variable que viene mostrando compras sostenidas de aproximadamente 1,5 millones de personas por USD 2.000 millones al mes, dinámica que luce bastante estable desde comienzos de año”, observaron.

Cómo cierra el año

Voces cercanas al Gobierno y analistas independientes proyectan que el año cerrará con compras de dólares por debajo del número registrado en 2025. La semana pasada, Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más escucha Javier Milei, abordó la cuestión en el ciclo Black Toro y sostuvo que la pregunta debe ser cómo ingresan esos dólares a la economía: si para atesorarse o no.

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“Por lejos la variable más importante es cuántos dólares compran los argentinos. El año pasado compraron USD 40.000 millones, ahora están comprando entre USD 1.700 millones y USD 2.300 millones por mes”, afirmó. Y planteó: “Supongamos que compren USD 2.500 millones por mes, USD 30.000 millones en el año, son USD 11.000 millones más que tienen que ir a la economía”. De ese modo, puso el foco en el interrogante sobre el destino de los dólares adquiridos.

El presidente, Javier Milei, afirmó que va a contar con entre USD 60.000-70.000 millones de poder de fuego de cara a las elecciones. (Foto: Reuters)

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de EconViews, remarcó que las compras en lo que resta del año se mantendrán en USD 1.500 millones y USD 2.000 millones “algo similar a lo que venimos viendo en los últimos meses”.

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El contexto de compras sostenidas de dólares en el mercado local mantiene la atención tanto de las autoridades como de los analistas del sector. La preocupación se centra en la potencial presión que puede ejercer esta demanda sobre el mercado de cambios y la economía en general, especialmente si el ritmo mensual de compras se mantiene o se incrementa en los meses siguientes de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Aunque el presidente no considera preocupante la dolarización de carteras antes de las elecciones, ya que sostiene que contará con un respaldo de entre USD 60.000 y USD 70.000 millones para enfrentar la situación. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, afirmó el mandatario en una entrevista con La Nación+.

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Para alcanzar esa cifra, Milei afirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló USD 14.000 millones en lo que va del año y proyecta llegar a USD 20.000 millones para diciembre. A este monto, sumó el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y el acuerdo de intercambio de monedas con China, cuyo marco vence esta semana y, según declaraciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, se busca renovar por tres años más hasta agosto de 2029.