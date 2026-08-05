Un cohete cayó en la Luna: la NASA y SpaceX esperan la luz solar para confirmar el impacto

El posible impacto del Falcon 9 de SpaceX a 8700 kilómetros por hora habría generado un nuevo cráter lunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta madrugada se esperaba que un fragmento de cuatro toneladas del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó la superficie lunar a 8700 kilómetros por hora, aunque todavía no hay confirmación oficial.

El objeto, equivalente en tamaño a un edificio, era la segunda etapa del cohete Falcon 9 que lanzó el 15 de enero de 2025, el módulo lunar Blue Ghost de Firefly Aerospace (Texas) y Resilience de Ispace (Tokio). Blue Ghost logró un alunizaje exitoso en marzo de 2025, mientras que Resilience no aterrizó de forma segura.

Ahora, tanto la NASA y la comunidad astronómica mundial buscan comprobar el choque que según sus cálculos sucedió a las las 6:35 GMT (3:35 hora Argentina, 1:35 hora de Colombia y Perú y 00.35 de México). El impacto tuvo lugar en la cara visible de la Luna, pero cerca del límite entre el día y la noche, lo que dificultó la visión en vivo.

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Astrónomos profesionales y aficionados no lograron captar imágenes en vivo del choque por la ubicación y las condiciones de luz en el borde lunar - REUTERS/Sam Wolfe/File Photo

“Lo que ha sucedido es, esencialmente, que una combinación de actividad solar y fuerzas gravitatorias la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”, señaló Julianna Scheiman, directora de los programas científicos de la NASA y Dragon de SpaceX, al explicar que la pieza espacial no tenía combustible ni para regresar a la Tierra y desintegrarse en la atmósfera ni para escapar al espacio exterior fuera de la influencia gravitatoria de ambos cuerpos celestes.

Los cálculos anticipaban un choque en la región cercana a los bordes visibles del satélite. La velocidad y la masa del objeto permitieron a los científicos predecir un cráter de aproximadamente 18 metros de ancho y cuatro de profundidad, acompañado por una columna de regolito y escombros que se extendería varios kilómetros.

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Sin embargo, aunque la luz solar debía iluminar la pluma de polvo, la propia ubicación y las condiciones lumínicas dificultaron la captura directa del fenómeno desde nuestro planeta.

Una infografía explica el impacto de un cohete Falcon 9 de SpaceX en la Luna, detallando la velocidad, la formación de cráteres y los dilemas regulatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa en la comunidad científica es alta. Equipos de astrónomos profesionales y aficionados organizaron campañas de observación utilizando telescopios y cámaras de alta sensibilidad, con la esperanza de registrar el destello inicial del impacto y la evolución de la nube de material eyectado. Pero el choque ocurrió en una región compleja para la observación terrestre.

La Luna, sin atmósfera ni viento, conserva durante milenios las marcas de cada intervención humana, lo que vuelve crucial la documentación fotográfica y científica de estos eventos.

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“Esto puede tener cierto interés científico, probablemente menor, y podemos aprender algunas cosas de ello”, reconoció Bill Gray, creador de un software utilizado para rastreo astronómico. La NASA confirmó que buscará oportunidades para obtener imágenes del lugar antes y después del impacto, tarea que recae también en los satélites que orbitan la Luna.

La etapa superior del Falcon 9 quedó a la deriva por falta de combustible tras lanzar el módulo lunar de Firefly Aerospace en enero de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orbitador surcoreano Danuri y el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA fueron programados para tomar registros detallados, con el objetivo de analizar la formación del cráter y la dispersión del material superficial.

El doctor en astronomía Matt Bothwell de la Universidad de Cambridge explicó que los datos más valiosos surgirán cuando “un satélite orbital lunar pase por el lugar del impacto” y se logren comparar imágenes previas y posteriores a la colisión. Según Bothwell, “la gran recompensa por el impacto del cohete de SpaceX contra la Luna se verá en aproximadamente una semana”.

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Hasta el momento, ninguna imagen en tiempo real pudo confirmar visualmente la colisión, lo que desafía la inmediatez habitual en la divulgación científica y obliga a confiar en la precisión de los instrumentos automáticos y en los registros indirectos.

Se estima que el choque creó un cráter estimado de 18 metros de ancho y cuatro de profundidad según cálculos de la NASA y datos preliminares del evento - EFE/ Miguel Gutiérrez

La ausencia de imágenes en vivo no reduce la relevancia del experimento. El Falcon 9, lanzado con el propósito de impulsar módulos lunares, agotó su combustible y, al no poder maniobrar, se integró a la lista de desechos espaciales que circulan entre la Tierra y la Luna. La segunda etapa del cohete, al contrario de lo que ocurre con lanzamientos a órbita baja que regresan a la atmósfera y se desintegran, quedó a la deriva. Solo cuando la actividad solar y las fuerzas gravitatorias alteraron su curso, se confirmó una trayectoria de impacto lunar.

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La NASA detalló que el análisis del cráter y del material expulsado permitirá “comprender mejor los impactos artificiales y sus implicaciones para la exploración espacial”. El portavoz de la agencia, Jimi Russell, precisó que “el impacto no supone ningún peligro para la Tierra y los científicos de la NASA planean recopilar datos lunares del suceso y perfeccionar las técnicas para rastrear objetos en el espacio”.

La información recolectada ayudará a mejorar los modelos que describen la formación de cráteres, el comportamiento del regolito y la dispersión de polvo, factores clave para planificar futuras misiones tripuladas y proteger equipamiento e infraestructura en la superficie lunar.

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Un laboratorio a cielo abierto y un dilema global sobre el futuro lunar

El polvo y los escombros expulsados se habrían extendido varios kilómetros sobre la superficie lunar y permanecerán visibles durante milenios - NASA

El impacto del Falcon 9 fue seguido con atención por la comunidad internacional, no solo por su valor como experimento controlado, sino por el debate que despierta sobre la acumulación de basura espacial y la gobernanza del entorno lunar. La colisión, aunque no representa un peligro inmediato, ilustra cómo la exploración y el uso comercial del espacio generan nuevos desafíos para la administración responsable de los cuerpos celestes.

El evento fue posible solo porque los astrónomos lograron, este año, rastrear la trayectoria de la etapa superior del cohete y confirmar que terminaría en la Luna. Este nivel de seguimiento, aún incipiente para la mayoría de los objetos espaciales, resulta fundamental para evitar colisiones no planificadas y para anticipar los riesgos que enfrenta la infraestructura científica y humana en el satélite.

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A diferencia de los impactos naturales de meteoritos, donde las variables suelen ser inciertas, la colisión del Falcon 9 ofrece a los científicos información exacta sobre el peso, la velocidad y el ángulo de entrada. Todo ello permite ajustar modelos informáticos y obtener parámetros precisos sobre el brillo del impacto, la forma y el tamaño del cráter y la cantidad de regolito desplazado.

La luz solar era clave para observar la pluma de material eyectado pero la ubicación de la caída dificultó la captura de imágenes directas desde la Tierra (NASA/GSFC/Arizona State University)

Las simulaciones previas estimaban un cráter de 20 metros de diámetro y una pluma de polvo elevándose varios kilómetros. Parte de ese material volvería a la superficie en segundos, pero algunos fragmentos más ligeros podrían permanecer suspendidos durante minutos, iluminados por la luz solar, aunque fuera del alcance de la vista humana sin equipamiento especializado.

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El interés de la comunidad astronómica por el evento no se limita a su carácter científico. El Dr. Bothwell lo describió como “un pequeño y curioso experimento en la Luna”, pero advirtió que el espacio “se está llenando cada vez más de basura espacial: objetos fabricados por el hombre que orbitan alrededor de la Tierra”.

La preocupación por la acumulación de desechos es compartida por expertos y agencias: “Dentro de unas décadas, podría ser muy difícil superar la órbita terrestre debido a la gran cantidad de objetos en el espacio. Se trata de basura espacial, y sin duda deberíamos preocuparnos por ello”, subrayó Bothwell.

La NASA y SpaceX esperan que los satélites lunares confirmen el sitio y el tamaño del cráter mediante imágenes antes y después del impacto - EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La gestión de estos residuos, que ya circulan en gran número alrededor de la Tierra y la Luna, exige coordinación internacional. El control y rastreo de etapas de cohetes y otros fragmentos se vuelve urgente ante el incremento de misiones comerciales y científicas.

La posibilidad de que un accidente afecte experimentos, equipos o incluso bases lunares en el futuro realza la importancia de perfeccionar las técnicas de monitoreo y de diseñar rutas seguras de eliminación para misiones de alta energía.

El estudio de este impacto artificial servirá para perfeccionar las herramientas de observación y las estrategias de protección, a medida que la exploración lunar avance hacia una presencia humana más sostenida.

FOTO DE ARCHIVO. Vista de la Luna y la Tierra mientras la nave espacial Orión de la misión Artemis II se acerca para alcanzar su punto más lejano de la Tierra, en esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo el 6 de abril de 2026. NASA/Cedida a REUTERS

En este contexto, la colaboración global y la transparencia en la gestión de información serán esenciales para preservar tanto el valor científico como el patrimonio cultural y ambiental de la Luna.

La colisión del Falcon 9 inaugura una etapa donde la ciencia, la tecnología y la diplomacia deben avanzar juntas. El desafío será garantizar que el progreso en la exploración lunar no comprometa la seguridad de futuras misiones ni el legado que la humanidad deja en su único satélite natural.

Mientras la comunidad espera los registros de los satélites y la llegada de imágenes claras del cráter, el episodio deja una lección: cada nueva huella en la Luna es indeleble y cada intervención abre preguntas que trascienden la ciencia, involucrando ética, derecho y cooperación internacional.