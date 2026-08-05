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Para qué sirve poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

Una práctica habitual en el hogar volvió a ganar atención por su capacidad para combatir malos olores y aflojar suciedad en una de las áreas más sensibles de la casa

Mano con guante verde vierte polvo blanco con una cuchara en un inodoro. Al fondo, frasco con polvo, plantas y cepillo de baño.
El bicarbonato de sodio se usa como apoyo para neutralizar olores en zonas húmedas del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso de bicarbonato de sodio alrededor del inodoro forma parte de una rutina doméstica extendida para reducir olores, aflojar suciedad y facilitar la limpieza de la zona sanitaria, aunque especialistas e instituciones de salud aclaran que ese recurso no reemplaza la desinfección con productos aprobados.

La práctica ganó difusión en contenidos de limpieza del hogar, pero su utilidad depende de qué problema se busca resolver y de cómo se combina con otros métodos.

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Qué efecto tiene el bicarbonato de sodio en el baño

Infografía sobre bicarbonato de sodio con ilustraciones de un inodoro, un lavabo, productos de limpieza, manos con guantes, y texto explicativo.
Su acción alcalina suave facilita el desprendimiento de suciedad superficial en cerámica y porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina suave que suele emplearse como abrasivo leve y desodorizante. La National Library of Medicine de Estados Unidos describe al compuesto como un agente alcalinizante y también como desodorizante, una propiedad que explica su presencia en productos de uso doméstico vinculados a la neutralización de olores. En baños, esa característica resulta relevante en un área expuesta a humedad, residuos orgánicos y ventilación limitada.

Por qué se usa alrededor del inodoro

Uno de los efectos más buscados consiste en atenuar los olores que se concentran en la base del inodoro o en el piso próximo. Esa acción se relaciona con la capacidad del polvo para interactuar con compuestos olorosos y modificar el entorno químico inmediato.

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Un trabajo científico indexado en PubMed, base de datos de la National Institutes of Health de Estados Unidos, registró que el bicarbonato logró reducir cerca de 70% del olor en residuos almacenados en condiciones de prueba, un dato que suele citarse para explicar su potencial desodorizante en otros entornos cerrados. Esa evidencia no se refiere al baño en forma específica, pero ofrece una referencia técnica sobre su comportamiento frente a olores.

una mano tirando sal y bicarbonato de sodio al inodoro .- VisualesIA
La práctica se aplica sobre todo en la base exterior del inodoro y el piso cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa función se suma su efecto mecánico. El American Cleaning Institute define a los abrasivos como ingredientes que ayudan a desprender suciedad por fricción, y a los desodorizantes como componentes orientados a remover o enmascarar olores.

En superficies de cerámica o porcelana, un producto de acción suave puede colaborar en la limpieza de manchas leves o restos adheridos sin el nivel de agresividad de otros compuestos más fuertes. Por esa razón, algunas rutinas caseras incluyen bicarbonato en el contorno del inodoro, en la base exterior o en sectores donde se acumulan salpicaduras.

Qué dicen los especialistas sobre su poder de limpieza

Vinagre vertido de una botella sobre bicarbonato de sodio en un bol de vidrio, creando espuma. Guantes de limpieza amarillos están a un lado sobre una mesa.
Organismos sanitarios diferencian entre retirar suciedad visible y desinfectar superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto central, de acuerdo con organismos sanitarios, es distinguir entre limpiar y desinfectar. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos recomiendan primero retirar la suciedad visible con jabón o detergente y luego aplicar desinfectantes adecuados según las instrucciones del fabricante.

Los CDC también advierten que nunca debe mezclarse lavandina con amoníaco ni con otros limpiadores, ya que esa combinación puede liberar vapores peligrosos. Esa aclaración cobra relevancia en baños, donde abundan las recetas virales que proponen mezclar varias sustancias sin respaldo técnico.

La diferencia entre limpiar y desinfectar

Baño blanco y moderno con bañera independiente y un inodoro. Sobre el tocador, un frasco de vidrio con bicarbonato de sodio y una cuchara.
La ventilación del ambiente y el uso de guantes forman parte de una rutina de higiene segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orientación coincide con documentos del sistema NHS del Reino Unido sobre higiene y control de infecciones en entornos sanitarios y domésticos.

Materiales difundidos por el NHS indican que, para la limpieza de baños y superficies expuestas a patógenos, se debe priorizar el uso de detergentes y, cuando corresponde, productos desinfectantes compatibles con la superficie. También remarcan la necesidad de ventilar el ambiente, usar guantes y evitar mezclas químicas por el riesgo de gases irritantes.

Un frasco de vidrio con bicarbonato de sodio y una cuchara de madera, un tazón de madera con polvo y un vaso de bebida no alcohólica burbujeante sobre una mesa
El exceso de polvo humedecido puede dejar restos blancos en juntas y rincones del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, poner bicarbonato alrededor del inodoro puede servir como apoyo para el mantenimiento cotidiano, sobre todo cuando el objetivo es absorber olores o simplificar la remoción de suciedad superficial. No elimina por sí solo virus, bacterias u hongos con el nivel de eficacia que exige una desinfección sanitaria.

Un análisis técnico sobre sustancias de limpieza recogido en la literatura científica muestra que compuestos como el bicarbonato presentan límites claros como agentes antimicrobianos, sobre todo frente a estándares de higiene más exigentes.

Qué precauciones hay que tener al usarlo

La evidencia citada respalda su capacidad desodorizante, pero no equivale a desinfección sanitaria
La evidencia citada respalda su capacidad desodorizante, pero no equivale a desinfección sanitaria

También existen precauciones prácticas. Si se aplica en exceso y se humedece, el polvo puede formar una pasta que deja residuos blancos en juntas o rincones. Si se combina con ácidos o con lavandina sin criterio técnico, el resultado puede ser ineficaz o riesgoso. Los CDC insisten en seguir siempre las etiquetas, mantener ventilación adecuada y respetar los tiempos de contacto de cada desinfectante.

Cómo incorporarlo de forma segura en la rutina de higiene

Para una rutina segura, profesionales de higiene recomiendan usar el bicarbonato como complemento y no como sustituto: espolvorearlo en pequeñas cantidades en la zona externa, dejarlo actuar un lapso breve, frotar con cepillo o paño y retirar los restos antes de aplicar un desinfectante apto para baño.

Esa secuencia se ajusta mejor a la diferencia que marcan los CDC y el NHS entre limpieza básica, control de olores y desinfección de superficies de uso frecuente.

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