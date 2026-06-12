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5 recetas de snacks salados y saludables para disfrutar durante los partidos del Mundial 2026

Entre partidos largos y reuniones en casa, estas alternativas apuestan por menos ultraprocesados, menos sodio y más saciedad con ayuda del horno o la freidora de aire

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Primer plano de una mesa de madera con tazones de nachos, chips de calabacín, croquetas, chips de vegetales y galletas de arroz. TV con fútbol al fondo.
El Mundial 2026 impulsa reuniones frente a la pantalla y vuelve a los snacks caseros una opción práctica para compartir durante los partidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial 2026 ya llegó, y con él las reuniones frente a la pantalla que se prolongan partido tras partido. El picoteo es parte del ritual: algo para compartir, fácil de preparar y que no exija atención constante en la cocina. Con tantos encuentros por ver, la opción más sensata es elegir snacks caseros, con ingredientes reconocibles, menos grasa y más nutrientes que sus equivalentes industriales.

Lo que une a este tipo de preparación es una lógica común: reemplazar ultraprocesados por alternativas naturales, controlar el aceite y el sodio, y mantener un aporte de proteína o fibra que genere saciedad. La freidora de aire y el horno convencional son los aliados principales de esta cocina, al producir texturas crujientes sin necesidad de sumergir los alimentos en aceite.

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5 recetas de snacks salados y saludables

Las cinco preparaciones que siguen comparten un perfil: snacks salados de elaboración casera, con tiempos de cocción cortos, ingredientes accesibles y una versión más ligera de formatos populares como los chips, los nachos o las croquetas. Todas son aptas para servir en grupo y se adaptan tanto al horno como a la freidora de aire, lo que las hace viables para cualquier cocina durante los días de partido.

Nachos horneados con porotos negros y carne molida

Un plato de nachos con carne molida, queso, jalapeños en rodajas, pimientos rojos picados y un chorro de crema blanca, colocado sobre una mesa de madera oscura.
Los nachos horneados con porotos negros y carne molida ofrecen una versión más ligera que los nachos fritos, con unas 350 calorías por porción y entre 22 y 27 gramos de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

México es una de las sedes del Mundial 2026, y sus nachos son una forma de conectar con el torneo desde casa. La versión tradicional concentra una cantidad elevada de grasas saturadas y calorías, pero la alternativa horneada cambia ese balance: nachos horneados en lugar de fritos, combinados con porotos negros y carne molida, aportan fibra, hierro y proteínas de origen animal y vegetal. Cada porción rinde aproximadamente 350 calorías —frente a las 830 de la versión clásica— y entre 22 y 27 gramos de proteína.

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Preparación: Precalentar el horno a 180°C. En una sartén con aceite en aerosol, sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la carne molida y cocinar hasta que pierda el color rojo; salpimienta. Añadir los porotos negros cocidos y mezclar con la carne durante unos minutos. Colocar los nachos en una bandeja apta para horno, distribuir la mezcla de carne y porotos sobre ellos, espolvorear el queso rallado bajo en grasa y añadir el tomate picado y el chile jalapeño en rodajas. Hornear 10 minutos o hasta que el queso se funda. Servir caliente.

Chips de zucchini al horno

Receta de chips de calabacín, rápida y fácil
Los chips de zucchini al horno aportan una alternativa a las papas fritas con cerca de 70 calorías por porción y una cocción de 25 a 30 minutos

Los chips de zucchini surgieron como parte de la tendencia de snacks vegetales, una alternativa más liviana a las papas fritas que ganó popularidad entre quienes buscan reducir el consumo de harinas y sumar vegetales a su dieta. Su textura crujiente depende de un corte muy fino y de un secado correcto antes de la cocción: si las láminas retienen humedad, el resultado es blando. La receta rinde aproximadamente 2 porciones de snack, con cerca de 70 calorías por porción, y se puede preparar en entre 25 y 30 minutos en total.

Preparación: Lavar los zucchinis y secar con papel de cocina. Cortar en rodajas lo más finas posible, idealmente con mandolina. Distribuir las rodajas sobre papel absorbente y secar bien para eliminar el exceso de agua. Colocar en un bol, añadir aceite de oliva y los condimentos elegidos —pimentón, ajo en polvo o hierbas secas—, y mezclar para impregnar bien. Disponer las rodajas en una bandeja cubierta con papel manteca, sin superponerlas. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, dándoles vuelta a mitad de cocción. Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos para que terminen de ponerse crocantes.

Chips de batata y remolacha en freidora de aire

Un cuenco de madera lleno de chips de remolacha rojos con sal esparcida sobre una superficie oscura con puntos de luz.
Los chips de batata y remolacha en freidora de aire reducen al mínimo el aceite y rinden entre 3 y 4 porciones con unas 90 calorías por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batata y la remolacha son raíces populares en la cocina latinoamericana, valoradas por su aporte nutricional y su sabor. Convertirlas en chips con freidora de aire reduce el uso de aceite al mínimo y produce un resultado crujiente y ligero. La receta rinde entre 3 y 4 porciones, con aproximadamente 90 calorías por porción, y tarda entre 30 y 40 minutos en total. El color de ambas raíces hace de este snack una opción visualmente atractiva para servir en mesa.

Preparación: Lavar, pelar y cortar la batata y la remolacha en láminas de 1 a 2 mm con mandolina o cuchillo afilado. Secar con papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. Colocar en un bol, añadir aceite de oliva, sal, pimienta y los condimentos elegidos —pimentón ahumado, ajo en polvo, romero seco u orégano—; mezclar bien. Precalentar la freidora de aire a 180 °C durante 3 minutos. Distribuir las láminas en la canasta en una sola capa y cocinar 10 minutos, moviendo a mitad de cocción. Si es necesario, agregar 3 a 5 minutos extra hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

Arroz inflado casero

Un plato de cerámica grisáceo contiene una pila de tortitas de arroz inflado redondas y blanquecinas sobre una superficie de madera oscura y un paño gris.
El arroz inflado casero evita aditivos, azúcares y conservantes de la versión industrial, y puede ser apto para dietas sin gluten con arroz certificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz inflado es un snack de sabor neutro y textura crujiente que se usa tanto en preparaciones saladas como dulces. La versión industrial suele incluir aditivos, azúcares y conservantes; la casera requiere solo arroz y sal. Al elaborarse sin ingredientes artificiales, es apto para dietas sin gluten cuando se usa arroz certificado, y su bajo contenido en grasa lo hace adecuado para niños y adultos. La clave del proceso está en el secado completo del arroz antes de inflarlo: si queda humedad, los granos no se inflan.

Preparación: Cocinar arroz de grano largo o parbolizado en abundante agua hirviendo durante 15 a 20 minutos hasta que esté muy suave. Escurrir y distribuir en una bandeja para horno; llevar a 70-80 °C durante 1 a 2 horas hasta que esté completamente seco. Calentar una cantidad generosa de sal de mesa en una sartén grande a fuego medio-alto. Añadir el arroz seco y remover para que el calor seco lo infle. Separar el arroz inflado de la sal con un colador. La sal puede reutilizarse una vez fría. Guardar el arroz inflado en un recipiente hermético para mantener su textura.

Croquetas de atún en freidora de aire

Croquetas de atún
Las croquetas de atún en freidora de aire aprovechan una fuente de proteína magra y logran una textura crujiente con menor carga calórica que la fritura convencional (Freepik)

El atún en agua es una fuente de proteína magra con bajo contenido en grasa y sin carbohidratos añadidos, lo que lo convierte en un ingrediente útil para quienes buscan mantener la masa muscular sin incrementar el aporte calórico. Las croquetas de atún preparadas en freidora de aire evitan el exceso de aceite de la fritura convencional y producen una textura crujiente con menor carga calórica. Son aptas tanto como colación entre partidos como plato principal para la reunión.

Preparación: Mezclar el atún escurrido, el puré de papas, la cebolla finamente picada, el perejil, el huevo, la sal y la pimienta en un bol hasta obtener una masa uniforme. Formar pequeñas croquetas y pasarlas por pan rallado. Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 5 minutos. Colocar las croquetas en la canasta, rociar con spray de aceite y cocinar a 200 °C durante 10 a 12 minutos, girando a la mitad del tiempo. Servir calientes.

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