Misiones suma el café a su diversidad productiva y fortalece el desarrollo regional

El avance del café misionero diversifica el perfil agrícola de la provincia (Gob. de Misiones)

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La provincia de Misiones, reconocida históricamente por la producción de yerba mate y té, avanza con decisión hacia el desarrollo de una nueva alternativa: el cultivo y procesamiento de café. El impulso institucional y el surgimiento de emprendimientos privados marcan una etapa de expansión para el sector agroindustrial local.

El primer intento de cultivar esta infusión allí ocurrió en la década de 1960, cuando una firma privada implantó cafetales en la zona de Cerro Moreno, un paraje rural situado a unos 100 kilómetros al noreste de Posadas.

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Las condiciones climáticas, favorables al principio, cambiaron por la irrupción de fríos intensos que afectaron de manera decisiva a las plantas. El proyecto se abandonó tras las pérdidas, pero la experiencia dejó aprendizajes técnicos y un antecedente para futuros desarrollos.

El café suma nuevas oportunidades a la matriz productiva junto a la yerba mate y el té (Gob. de Misiones)

El regreso del café misionero

En la actualidad, el gobierno provincial impulsa la caficultura local gracias a la sanción de la Ley VIII – Nº 119, que creó el Programa de Promoción del Cultivo y Comercialización del Café, declarando de interés provincial a toda la cadena cafetera.

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Este marco normativo busca diversificar la matriz productiva junto a la yerba mate y el té, y prevé la puesta en marcha de un Registro Provincial de Productores de Café. Las principales líneas de trabajo definidas incluyen:

Ordenamiento de la cadena productiva

Avance en certificaciones

Fortalecimiento de la asistencia técnica

Generación de herramientas de financiamiento para productores

La reglamentación de la ley y la inscripción de productores en el registro están en desarrollo, según informaron desde la cartera agropecuaria provincial.

Ensayos exploratorios y alianzas internacionales para el desarrollo del café en Misiones

El Ministerio del Agro y Biofábrica Misiones llevaron adelante tres ensayos exploratorios bajo sistemas agroforestales en las localidades de Eldorado, San Vicente y Guaraní. En la Escuela Agrotécnica de Eldorado, los equipos técnicos evaluaron las variedades Geisha, Arará, C3 y un material local recuperado, mientras que en San Vicente se estudió el comportamiento del cultivo con riego por goteo. Por su parte, en la cooperativa CAIYaL de Guaraní, aplicaron el bioinsumo Trichoderma asperellum (MIHOBA) en la mitad de las plantas para analizar la sanidad vegetal.

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De manera complementaria al seguimiento a campo, la provincia avanzó en gestiones técnicas con el CATIE de Costa Rica y el EPAMIG de Brasil. Estas instituciones identificaron ocho variedades adicionales con potencial de adaptación a las condiciones edafoclimáticas y de altitud de Misiones. Las acciones conjuntas permitieron fortalecer la base científica y técnica para la expansión de la caficultura provincial, incorporando nuevas alternativas de manejo y evaluación de materiales genéticos.

Proyectos privados y primeras experiencias

El sector privado acompaña este proceso. En la capital provincial, el barista Martín Pereira relató la cosecha y tostado de un lote elaborado íntegramente en la provincia, con la variedad Obatá rojo. Esta variedad arábica, perfeccionada en Brasil, ofrece resistencia a las pestes locales y se adapta a los climas de serranía presentes en el sur del país vecino y en Misiones.

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“Estamos realizando la degustación, la prueba de calidad en taza y todas estas cuestiones tan importantes para delimitar las calidades y las cualidades de esta infusión aquí. Estamos haciendo historia al presentar el primer café misionero, cosechado y tostado en Posadas”, enfatizó.

Su colega Santiago Martínez aportó detalles sobre el proceso. “Tenemos un control muy estricto, tanto de densidad, de tiempo y de tueste. Luego hay aproximadamente entre 15 y 20 días de secado después de lavar el grano. Lo medimos, y la humedad tiene que estar por debajo del 15%”, explicó el barista.

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Asimismo, agregó que aunque la acidez es medio baja (lo esperado por la altura), está presente, lo cual es positivo. “No sabemos si viene del proceso de fermentación o es natural; lo sabremos el año que viene con otro método. El café tiene notas de chocolate semiamargo, frutos secos (avellana, pasas y nueces) y es muy aromático. Ya estamos tomando apuntes para el packaging que lanzaremos las próximas semanas”, agregó.

El café misionero se distingue por sus notas de chocolate semiamargo, frutos secos y un aroma intenso (Gob. de Misiones)

Alianzas para investigación y validación

En Eldorado, al norte de la provincia, se firmó un proyecto binacional que apunta a validar variedades de café arábica aptas para la región. El proyecto involucra a instituciones de la Argentina y Brasil, y se enfoca en el intercambio técnico y el desarrollo de conocimiento.

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En la iniciativa participan el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), el Mercado Concentrador de Eldorado, el Instituto de Desarrollo Rural de Paraná (IDR) y la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR).

Recientemente, especialistas ambos países recorrieron las zonas de Pozo Azul, Eldorado e Iguazú para evaluar parcelas y analizar la capacidad técnica de los laboratorios y viveros. “Buscamos primero validar y tener datos para después promover el cultivo, porque no podemos equivocarnos, no le podemos hacer al productor que se equivoque”, explicaron desde la organización del proyecto.

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Nuevos emprendimientos familiares y producción local

En Apóstoles, al sur de la provincia, se desarrolló Bangwa Café, el primer emprendimiento familiar de café de especialidad procesado íntegramente en la ciudad. Liderado por la arquitecta María José Leonardo y su familia, el proyecto se enfoca en la selección, tostado, envasado y distribución de esta infusión, a partir de granos importados de Colombia y Brasil. El objetivo es consolidar el concepto de “café misionero” y aportar valor agregado a la producción local.

En tanto, en Salto Encantado, el joven productor Rogelio Zimmermann apostó por la plantación de café tras encontrar una planta adulta en su chacra en la localidad ubicada en el centro de la provincia. A partir de allí, y con investigaciones sobre experiencias previas en la zona de Campo Grande, comenzó la producción.

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“El año pasado hicimos nuestra primera plantada de 1.000 mudas. Ahora, con las heladas que hubo recientemente, la verdad es que sufrieron muchísimo. Se necesita un suelo muy nutrido y darle unas condiciones necesarias para los rayos solares muy potentes”, comentó.

Proyectos conjuntos entre instituciones argentinas y brasileñas potencian el desarrollo técnico de la caficultura misionera (Gob. de Misiones)

Marco legal y beneficios para productores

La nueva ley provincial, oficializada mediante el Decreto Nº 959, establece la creación del Registro Provincial de Productores de Café, de inscripción voluntaria. Esta herramienta permitirá identificar y relevar a los productores, así como obtener información sobre la distribución territorial y las características de las unidades productivas.

Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial tiene la facultad de establecer beneficios tributarios, exenciones e incentivos financieros para personas físicas o jurídicas inscriptas allí; además, se prevén adecuaciones presupuestarias para la implementación del programa.

“Nos toca, a través de una mesa permanente en la que participan distintos organismos vinculados, ocuparnos de la reglamentación y la aplicación del programa, así como de identificar estratégicamente la cuenca para el cultivo; un lugar que supere, por ejemplo, el problema de las heladas”, manifestó Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación del Agro, del Ministerio del Agro.

El funcionario reveló que hasta ahora hay 600 productores en distintos puntos de la provincia que vienen trabajando y la idea es ordenar la actividad: saber en qué etapa están y colaborar con ellos a partir de esa información.

De cara a lo que viene, el panorama parece ser alentador: “Tenemos un café de muy buena calidad, que puede considerarse como gourmet o de gama alta. Misiones cuenta con todo el potencial como para poder pisar fuerte en el mercado”, vaticinó el barista Santiago Martínez sobre el futuro del producto local.

De esta forma, la provincia ve con buenos ojos la aparición de una alternativa para diversificar la producción agrícola y generar nuevas oportunidades.