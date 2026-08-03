Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Misiones suma el café a su diversidad productiva y fortalece el desarrollo regional

La provincia avanza en la caficultura mediante programas institucionales, iniciativas privadas y alianzas técnicas, integrando nuevos cultivos a su histórica matriz agroindustrial

Hombre de espalda con gorra negra y camiseta beige toca un cafeto con una mano y sostiene un teléfono móvil con la otra, rodeado de plantas
El avance del café misionero diversifica el perfil agrícola de la provincia (Gob. de Misiones)
Guardar

La provincia de Misiones, reconocida históricamente por la producción de yerba mate y , avanza con decisión hacia el desarrollo de una nueva alternativa: el cultivo y procesamiento de café. El impulso institucional y el surgimiento de emprendimientos privados marcan una etapa de expansión para el sector agroindustrial local.

El primer intento de cultivar esta infusión allí ocurrió en la década de 1960, cuando una firma privada implantó cafetales en la zona de Cerro Moreno, un paraje rural situado a unos 100 kilómetros al noreste de Posadas.

PUBLICIDAD

Las condiciones climáticas, favorables al principio, cambiaron por la irrupción de fríos intensos que afectaron de manera decisiva a las plantas. El proyecto se abandonó tras las pérdidas, pero la experiencia dejó aprendizajes técnicos y un antecedente para futuros desarrollos.

Una mano y parte de un brazo con tatuaje y reloj plateado sostiene ramas de un cafeto con hojas verdes y frutos de café verdes
El café suma nuevas oportunidades a la matriz productiva junto a la yerba mate y el té (Gob. de Misiones)

El regreso del café misionero

En la actualidad, el gobierno provincial impulsa la caficultura local gracias a la sanción de la Ley VIII – Nº 119, que creó el Programa de Promoción del Cultivo y Comercialización del Café, declarando de interés provincial a toda la cadena cafetera.

PUBLICIDAD

Este marco normativo busca diversificar la matriz productiva junto a la yerba mate y el té, y prevé la puesta en marcha de un Registro Provincial de Productores de Café. Las principales líneas de trabajo definidas incluyen:

  • Ordenamiento de la cadena productiva
  • Avance en certificaciones
  • Fortalecimiento de la asistencia técnica
  • Generación de herramientas de financiamiento para productores

La reglamentación de la ley y la inscripción de productores en el registro están en desarrollo, según informaron desde la cartera agropecuaria provincial.

Ensayos exploratorios y alianzas internacionales para el desarrollo del café en Misiones

El Ministerio del Agro y Biofábrica Misiones llevaron adelante tres ensayos exploratorios bajo sistemas agroforestales en las localidades de Eldorado, San Vicente y Guaraní. En la Escuela Agrotécnica de Eldorado, los equipos técnicos evaluaron las variedades Geisha, Arará, C3 y un material local recuperado, mientras que en San Vicente se estudió el comportamiento del cultivo con riego por goteo. Por su parte, en la cooperativa CAIYaL de Guaraní, aplicaron el bioinsumo Trichoderma asperellum (MIHOBA) en la mitad de las plantas para analizar la sanidad vegetal.

De manera complementaria al seguimiento a campo, la provincia avanzó en gestiones técnicas con el CATIE de Costa Rica y el EPAMIG de Brasil. Estas instituciones identificaron ocho variedades adicionales con potencial de adaptación a las condiciones edafoclimáticas y de altitud de Misiones. Las acciones conjuntas permitieron fortalecer la base científica y técnica para la expansión de la caficultura provincial, incorporando nuevas alternativas de manejo y evaluación de materiales genéticos.

Proyectos privados y primeras experiencias

El sector privado acompaña este proceso. En la capital provincial, el barista Martín Pereira relató la cosecha y tostado de un lote elaborado íntegramente en la provincia, con la variedad Obatá rojo. Esta variedad arábica, perfeccionada en Brasil, ofrece resistencia a las pestes locales y se adapta a los climas de serranía presentes en el sur del país vecino y en Misiones.

“Estamos realizando la degustación, la prueba de calidad en taza y todas estas cuestiones tan importantes para delimitar las calidades y las cualidades de esta infusión aquí. Estamos haciendo historia al presentar el primer café misionero, cosechado y tostado en Posadas”, enfatizó.

Su colega Santiago Martínez aportó detalles sobre el proceso. “Tenemos un control muy estricto, tanto de densidad, de tiempo y de tueste. Luego hay aproximadamente entre 15 y 20 días de secado después de lavar el grano. Lo medimos, y la humedad tiene que estar por debajo del 15%”, explicó el barista.

Asimismo, agregó que aunque la acidez es medio baja (lo esperado por la altura), está presente, lo cual es positivo. “No sabemos si viene del proceso de fermentación o es natural; lo sabremos el año que viene con otro método. El café tiene notas de chocolate semiamargo, frutos secos (avellana, pasas y nueces) y es muy aromático. Ya estamos tomando apuntes para el packaging que lanzaremos las próximas semanas”, agregó.

Persona manipula granos de café tostados en una bandeja metálica. Máquina tostadora, laptop con gráficos, lámpara de mesa y cables sobre superficie de madera
El café misionero se distingue por sus notas de chocolate semiamargo, frutos secos y un aroma intenso (Gob. de Misiones)

Alianzas para investigación y validación

En Eldorado, al norte de la provincia, se firmó un proyecto binacional que apunta a validar variedades de café arábica aptas para la región. El proyecto involucra a instituciones de la Argentina y Brasil, y se enfoca en el intercambio técnico y el desarrollo de conocimiento.

En la iniciativa participan el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), el Mercado Concentrador de Eldorado, el Instituto de Desarrollo Rural de Paraná (IDR) y la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR).

Recientemente, especialistas ambos países recorrieron las zonas de Pozo Azul, Eldorado e Iguazú para evaluar parcelas y analizar la capacidad técnica de los laboratorios y viveros. “Buscamos primero validar y tener datos para después promover el cultivo, porque no podemos equivocarnos, no le podemos hacer al productor que se equivoque”, explicaron desde la organización del proyecto.

Nuevos emprendimientos familiares y producción local

En Apóstoles, al sur de la provincia, se desarrolló Bangwa Café, el primer emprendimiento familiar de café de especialidad procesado íntegramente en la ciudad. Liderado por la arquitecta María José Leonardo y su familia, el proyecto se enfoca en la selección, tostado, envasado y distribución de esta infusión, a partir de granos importados de Colombia y Brasil. El objetivo es consolidar el concepto de “café misionero” y aportar valor agregado a la producción local.

En tanto, en Salto Encantado, el joven productor Rogelio Zimmermann apostó por la plantación de café tras encontrar una planta adulta en su chacra en la localidad ubicada en el centro de la provincia. A partir de allí, y con investigaciones sobre experiencias previas en la zona de Campo Grande, comenzó la producción.

“El año pasado hicimos nuestra primera plantada de 1.000 mudas. Ahora, con las heladas que hubo recientemente, la verdad es que sufrieron muchísimo. Se necesita un suelo muy nutrido y darle unas condiciones necesarias para los rayos solares muy potentes”, comentó.

Un hombre opera un ordenador portátil y un ratón junto a una máquina negra con un tubo de extracción, en un espacio interior con una ventana
Proyectos conjuntos entre instituciones argentinas y brasileñas potencian el desarrollo técnico de la caficultura misionera (Gob. de Misiones)

Marco legal y beneficios para productores

La nueva ley provincial, oficializada mediante el Decreto Nº 959, establece la creación del Registro Provincial de Productores de Café, de inscripción voluntaria. Esta herramienta permitirá identificar y relevar a los productores, así como obtener información sobre la distribución territorial y las características de las unidades productivas.

Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial tiene la facultad de establecer beneficios tributarios, exenciones e incentivos financieros para personas físicas o jurídicas inscriptas allí; además, se prevén adecuaciones presupuestarias para la implementación del programa.

“Nos toca, a través de una mesa permanente en la que participan distintos organismos vinculados, ocuparnos de la reglamentación y la aplicación del programa, así como de identificar estratégicamente la cuenca para el cultivo; un lugar que supere, por ejemplo, el problema de las heladas”, manifestó Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación del Agro, del Ministerio del Agro.

El funcionario reveló que hasta ahora hay 600 productores en distintos puntos de la provincia que vienen trabajando y la idea es ordenar la actividad: saber en qué etapa están y colaborar con ellos a partir de esa información.

De cara a lo que viene, el panorama parece ser alentador: “Tenemos un café de muy buena calidad, que puede considerarse como gourmet o de gama alta. Misiones cuenta con todo el potencial como para poder pisar fuerte en el mercado”, vaticinó el barista Santiago Martínez sobre el futuro del producto local.

De esta forma, la provincia ve con buenos ojos la aparición de una alternativa para diversificar la producción agrícola y generar nuevas oportunidades.

Temas Relacionados

Misionescafédiversidad productivadesarrollo regionalagroindustria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos mapean el hielo en Marte: por qué es clave para futuras misiones espaciales

El análisis de nuevas evidencias muestra que el agua congelada en el subsuelo marciano podría ser determinante para el abastecimiento y la seguridad, además de aportar datos clave sobre la evolución climática del planeta rojo

Científicos mapean el hielo en Marte: por qué es clave para futuras misiones espaciales

La boda de dos actores que llevó el estilo Old Hollywood al centro de la moda: inspiración vintage y lujo

Emma Roberts y Cody John eligieron cada elemento para combinar elegancia clásica con toques contemporáneos. Así, transformaron la ceremonia en una referencia de glamour

La boda de dos actores que llevó el estilo Old Hollywood al centro de la moda: inspiración vintage y lujo

Cómo reinventar el pastel de papa: 5 recetas originales y fáciles para sorprender

Con distintas combinaciones de ingredientes y rellenos, este plato emblemático ofrece alternativas que mantienen su espíritu y suman diversidad

Cómo reinventar el pastel de papa: 5 recetas originales y fáciles para sorprender

Los 7 datos de El Niño que preocupan a los expertos: el impacto en Argentina y las proyecciones climáticas

El aumento inédito de la temperatura superficial en el Pacífico, las alteraciones en lluvias y los cambios en sequías encendieron alertas. Qué dicen los especialistas

Los 7 datos de El Niño que preocupan a los expertos: el impacto en Argentina y las proyecciones climáticas

La actriz Kristen Stewart desafía las reglas de la alfombra roja: así luce la sastrería oversize

En Los Ángeles, la intérprete sorprendió con una combinación poco convencional: blazer estructurado de corte amplio, shorts y detalles urbanos que transformaron el dress code tradicional

La actriz Kristen Stewart desafía las reglas de la alfombra roja: así luce la sastrería oversize

DEPORTES

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

El impactante choque de cabezas que generó preocupación en el duelo entre River Plate y Rosario Central

TELESHOW

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

Christophe Krywonis recordó su cirugía bariátrica a seis años de la operación y dio la clave de por qué le funcionó

INFOBAE AMÉRICA

“Panamá, sabe a café”, la campaña del mayor encuentro global con baristas y productores de más de 30 países

“Panamá, sabe a café”, la campaña del mayor encuentro global con baristas y productores de más de 30 países

Dan de alta a una mujer de 72 años tras 3 días internada por un desalojo "violento" en Guatemala

Declaran Alerta Amarilla en el Caribe Norte y Turrialba ante el aumento de lluvias en Costa Rica

Hondureño fue deportado a Senegal tras estar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según familiares

El Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, llama en Guatemala a combatir la desigualdad y la corrupción