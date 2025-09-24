Los chips de calabacín ofrecen una alternativa saludable y crocante a los snacks tradicionales

Los chips de calabacín son la opción ideal para quienes quieren picar algo crocante sin culpas. Esta receta rápida y fácil se prepara en menos de media hora, con pocos ingredientes y sin complicaciones. Perfectos para disfrutar solos, como acompañamiento o con el dip favorito, estos chips conquistan tanto a grandes como a chicos por su textura irresistible y su aporte nutricional.

Originarios de la tendencia mundial de snacks saludables, los chips de verduras surgieron como alternativa más liviana a las tradicionales papas fritas. En Argentina, con la amplia producción de zapallitos y calabacines, esta receta se volvió muy popular especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de harinas y sumar vegetales. Hay muchas variantes: al horno, fritos, al microondas o en freidora de aire. Se pueden aromatizar con especias, queso rallado o simplemente sal y pimienta. Maridan perfecto con dips como hummus, guacamole o salsa de yogur.

Receta de chips de calabacín, rápida y fácil

La elaboración de chips de calabacín es sumamente simple y se adapta a cualquier cocina, incluso sin experiencia previa. Solo se necesitan unos pocos ingredientes: calabacín, aceite, sal y unos condimentos favoritos. El verdadero secreto está en cortar el calabacín en láminas muy finas para lograr la crocancia perfecta, y en controlar bien el tiempo de cocción para evitar que se quemen o queden demasiado blandos.

Se pueden preparar tanto en el horno tradicional como en la freidora de aire, obteniendo siempre un snack liviano y sabroso. Cada método permite ajustar los sabores y texturas a gusto. Si se prefiere un resultado más crocante, extender el tiempo de cocción unos minutos, vigilando siempre para que no se quemen.

Tiempo de preparación

La receta de chips de calabacín es súper rápida y no requiere técnicas complejas:

Preparación previa (lavar, cortar y secar el calabacín): 10 minutos

Armado y condimentado: 5 minutos

Cocción (horno o freidora de aire): 15-20 minutos En total, vas a necesitar entre 25 y 30 minutos para tener tus chips listos.

Ingredientes

2 calabacines medianos

2 cucharadas de aceite de oliva (se puede usar aceite en spray para menos calorías)

Sal a gusto

Pimienta negra molida (opcional)

1 cucharadita de pimentón, ajo en polvo o hierbas secas (opcional)

Cómo hacer chips de calabacín, paso a paso

Lavar muy bien los calabacines y secar con papel de cocina.

Cortar los calabacines en rodajas lo más finas posible (idealmente con una mandolina).

Distribuir las rodajas sobre papel absorbente y secar bien para quitar exceso de agua.

Colocar las rodajas en un bol, añadir el aceite y los condimentos elegidos. Mezclar para impregnar bien.

Disponer las rodajas en una bandeja para horno cubierta con papel manteca, sin superponerlas.

Llevar a horno precalentado a 180°C por 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Vigilar los últimos minutos para que no se quemen.

Sacar del horno y dejar enfriar unos minutos para que se terminen de poner crocantes.

Disfrutar solos o con el dip favorito.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes se obtienen aproximadamente 2 porciones como snack o 4 como guarnición liviana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 70

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 0,5 g

Carbohidratos: 8 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 2 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los chips de calabacín se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días (si están bien secos y crocantes), aunque es recomendable consumirlos en el momento para mantener su textura. En heladera pierden crocancia.