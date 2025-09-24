Tendencias

Receta de chips de calabacín, rápida y fácil

Esta preparación sencilla permite disfrutar de un snack bajo en calorías y grasas, ideal para quienes buscan opciones más nutritivas que las papas fritas tradicionales, con ingredientes accesibles y preparación rápida en horno o freidora de aire

Por Nazareno Rosen

Guardar
Los chips de calabacín ofrecen
Los chips de calabacín ofrecen una alternativa saludable y crocante a los snacks tradicionales

Los chips de calabacín son la opción ideal para quienes quieren picar algo crocante sin culpas. Esta receta rápida y fácil se prepara en menos de media hora, con pocos ingredientes y sin complicaciones. Perfectos para disfrutar solos, como acompañamiento o con el dip favorito, estos chips conquistan tanto a grandes como a chicos por su textura irresistible y su aporte nutricional.

Originarios de la tendencia mundial de snacks saludables, los chips de verduras surgieron como alternativa más liviana a las tradicionales papas fritas. En Argentina, con la amplia producción de zapallitos y calabacines, esta receta se volvió muy popular especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de harinas y sumar vegetales. Hay muchas variantes: al horno, fritos, al microondas o en freidora de aire. Se pueden aromatizar con especias, queso rallado o simplemente sal y pimienta. Maridan perfecto con dips como hummus, guacamole o salsa de yogur.

Receta de chips de calabacín, rápida y fácil

La elaboración de chips de calabacín es sumamente simple y se adapta a cualquier cocina, incluso sin experiencia previa. Solo se necesitan unos pocos ingredientes: calabacín, aceite, sal y unos condimentos favoritos. El verdadero secreto está en cortar el calabacín en láminas muy finas para lograr la crocancia perfecta, y en controlar bien el tiempo de cocción para evitar que se quemen o queden demasiado blandos.

Se pueden preparar tanto en el horno tradicional como en la freidora de aire, obteniendo siempre un snack liviano y sabroso. Cada método permite ajustar los sabores y texturas a gusto. Si se prefiere un resultado más crocante, extender el tiempo de cocción unos minutos, vigilando siempre para que no se quemen.

Tiempo de preparación

La receta de chips de calabacín es súper rápida y no requiere técnicas complejas:

  • Preparación previa (lavar, cortar y secar el calabacín): 10 minutos
  • Armado y condimentado: 5 minutos
  • Cocción (horno o freidora de aire): 15-20 minutos En total, vas a necesitar entre 25 y 30 minutos para tener tus chips listos.

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (se puede usar aceite en spray para menos calorías)
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra molida (opcional)
  • 1 cucharadita de pimentón, ajo en polvo o hierbas secas (opcional)

Cómo hacer chips de calabacín, paso a paso

  • Lavar muy bien los calabacines y secar con papel de cocina.
  • Cortar los calabacines en rodajas lo más finas posible (idealmente con una mandolina).
  • Distribuir las rodajas sobre papel absorbente y secar bien para quitar exceso de agua.
  • Colocar las rodajas en un bol, añadir el aceite y los condimentos elegidos. Mezclar para impregnar bien.
  • Disponer las rodajas en una bandeja para horno cubierta con papel manteca, sin superponerlas.
  • Llevar a horno precalentado a 180°C por 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Vigilar los últimos minutos para que no se quemen.
  • Sacar del horno y dejar enfriar unos minutos para que se terminen de poner crocantes.
  • Disfrutar solos o con el dip favorito.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes se obtienen aproximadamente 2 porciones como snack o 4 como guarnición liviana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 70
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 2 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los chips de calabacín se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días (si están bien secos y crocantes), aunque es recomendable consumirlos en el momento para mantener su textura. En heladera pierden crocancia.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

La ciencia detras de la voz de Taylor Swift: por qué su manera de hablar se transformó con su carrera

El análisis fonético detallado permitió observar cómo cada nueva residencia donde vivió, incidió en la forma de hablar de la cantante. De Nashville a Nueva York, la evolución de la mega estrella del pop

La ciencia detras de la

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

El 27 de septiembre se realizará una jornada abierta con actividades interactivas, charlas con expertos, mesas de intercambio y una feria de libros sobre la temática central de la concepción

Habrá un encuentro clave sobre

Científicos analizan si las bacterias intestinales inciden en la conducta de los perros

Expertos de Canadá identificaron patrones microbianos que podrían anticipar comportamientos ansiosos o agresivos

Científicos analizan si las bacterias

Científicos revelaron las claves de la longevidad de María Branyas Morera, la mujer que vivió 117 años

Un equipo internacional estudió sus antecedentes médicos, la genética y el estilo de vida. La describieron como “un ser humano extraordinario”

Científicos revelaron las claves de

Chuck Norris a los 85 años: cuáles son los secretos de su longevidad y cómo es su rutina física

El actor y leyenda de las artes marciales lleva una nutrición cuidadosa y es fanático del senderismo. La importancia de su familia en el bienestar

Chuck Norris a los 85
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerrarán durante este jueves un

Cerrarán durante este jueves un paso fronterizo a Chile por el pronóstico de nevadas: cuándo reabrirá

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

Juicio por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable y ya comenzó la deliberación del jurado

Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná y por la presencia de humo en Rosario

Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

INFOBAE AMÉRICA
Trump presentó un plan de

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya

Graciela Alfano contra Susana Giménez: “¡Todo lo que se me dé la real gana!”

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años