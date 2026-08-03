Guía práctica para hacer un risotto perfecto: cinco recetas rápidas y fáciles

El risotto se consolida como una receta italiana versátil con múltiples variantes posibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El risotto ocupa un lugar central en la gastronomía italiana y ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad de adaptarse a diferentes sabores y estilos.

Su característica textura cremosa sirve de punto de partida para múltiples versiones, desde las alternativas tradicionales hasta combinaciones modernas con ingredientes inesperados. Estas cinco propuestas de risotto invitan a descubrir nuevas formas de disfrutar este clásico.

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1- Risotto clásico de hongos

Los hongos frescos se saltean hasta dorar y se incorporan a mitad de cocción para potenciar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este risotto representa la esencia de la cocina italiana con su sabor profundo y su textura cremosa.

Ingredientes:

320 g de arroz arborio o carnaroli

300 g de hongos frescos (champiñones, portobello o boletus)

1 cebolla blanca pequeña

1 diente de ajo

1 l de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

50 g de queso parmesano rallado

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Paso a paso:

Limpiar y cortar los hongos en láminas. Calentar el aceite de oliva en una sartén y saltear los hongos hasta que estén dorados. Reservar. En una olla aparte, sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que queden transparentes. Incorporar el arroz y mezclar durante dos minutos para sellar los granos. Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol. Agregar una primera porción de caldo caliente y remover hasta que el arroz lo absorba. Ir añadiendo el caldo poco a poco, removiendo frecuentemente. A mitad de cocción, incorporar los hongos reservados. Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego. Añadir la manteca y el queso parmesano, mezclar bien y ajustar la sal y la pimienta. Decorar con perejil fresco.

2- Risotto de espárragos y limón

Los espárragos verdes se reservan en puntas para terminar el plato con un toque de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación fresca y ligera, perfecta para aprovechar los espárragos cuando están en temporada.

Ingredientes:

320 g de arroz arborio o carnaroli

1 manojo de espárragos verdes

1 echalote

1 l de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

Ralladura y jugo de 1 limón

50 g de queso parmesano rallado

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra al gusto

Paso a paso:

Lavar los espárragos, cortar las puntas y trocear el resto. Saltear los espárragos en aceite de oliva durante 2 minutos, reservar las puntas para decorar. Sofreír el echalote picado en la misma olla. Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos. Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore. Verter el caldo caliente poco a poco, removiendo tras cada adición. A mitad de cocción, sumar los espárragos troceados. Cuando el arroz esté cremoso y al dente, retirar del fuego. Añadir la manteca, el queso parmesano, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar bien. Corregir la sazón y servir con las puntas de espárrago.

3- Risotto de mariscos

Los mariscos se sellan por separado y se integran en los minutos finales para mantener su textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato es ideal para quienes disfrutan de los sabores del mar.

Ingredientes:

320 g de arroz arborio o carnaroli

150 g de calamares limpios

150 g de langostinos pelados

200 g de mejillones limpios

1 cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 l de caldo de pescado caliente

100 ml de vino blanco seco

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Perejil fresco picado

Sal y pimienta negra al gusto

Jugo de 1/2 limón

Paso a paso:

Cortar los calamares en anillos. Saltear los calamares y los langostinos durante un minuto en aceite de oliva. Reservar. Sofreír la cebolla y el ajo picados en la misma olla. Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos. Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore. Agregar el caldo de pescado gradualmente, removiendo constantemente. A mitad de cocción, sumar los calamares. Incorporar los mejillones y los langostinos en los últimos minutos. Una vez que el arroz esté cremoso, retirar del fuego y añadir la manteca. Espolvorear con perejil picado y rociar con jugo de limón.

4- Risotto de calabaza y queso azul

La calabaza aporta dulzor natural y se combina con queso azul para un contraste intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta que combina el dulzor natural de la calabaza con el sabor intenso del queso azul.

Ingredientes:

320 g de arroz arborio o carnaroli

300 g de calabaza pelada y cortada en cubos pequeños

1 cebolla blanca

1 l de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

80 g de queso azul

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra al gusto

Paso a paso:

Saltear la calabaza en aceite de oliva hasta que esté tierna. Reservar. Sofreír la cebolla picada en la misma olla. Añadir el arroz, mezclar durante dos minutos. Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore. Agregar el caldo caliente poco a poco, removiendo tras cada adición. A mitad de cocción, añadir la calabaza. Cuando el arroz esté casi listo, agregar el queso azul y la manteca. Remover hasta que el queso se funda y el risotto quede cremoso. Ajustar la sazón antes de servir.

5- Risotto de remolacha y queso de cabra

La remolacha procesada da color y un perfil delicado que se equilibra con queso de cabra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un color intenso y un sabor delicado, este risotto sorprende tanto por su presentación como por su equilibrio entre la remolacha y el queso de cabra.

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Ingredientes:

320 g de arroz arborio o carnaroli

1 remolacha grande cocida

1 cebolla blanca

1 l de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

80 g de queso de cabra desmenuzado

40 g de manteca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra al gusto

Paso a paso:

Procesar la remolacha cocida hasta obtener un puré. Sofreír la cebolla picada en aceite de oliva. Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos. Desglasar con el vino blanco. Incorporar el caldo caliente gradualmente, removiendo frecuentemente. A mitad de cocción, sumar el puré de remolacha. Cuando el arroz esté en su punto, añadir la manteca y el queso de cabra. Mezclar hasta integrar. Corregir la sazón y servir inmediatamente.