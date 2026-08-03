Guía práctica para hacer un risotto perfecto: cinco recetas rápidas y fáciles

El risotto ocupa un lugar central en la gastronomía italiana y ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad de adaptarse a diferentes sabores y estilos.
Su característica textura cremosa sirve de punto de partida para múltiples versiones, desde las alternativas tradicionales hasta combinaciones modernas con ingredientes inesperados. Estas cinco propuestas de risotto invitan a descubrir nuevas formas de disfrutar este clásico.
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1- Risotto clásico de hongos
Este risotto representa la esencia de la cocina italiana con su sabor profundo y su textura cremosa.
Ingredientes:
- 320 g de arroz arborio o carnaroli
- 300 g de hongos frescos (champiñones, portobello o boletus)
- 1 cebolla blanca pequeña
- 1 diente de ajo
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- 50 g de queso parmesano rallado
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Paso a paso:
- Limpiar y cortar los hongos en láminas.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y saltear los hongos hasta que estén dorados. Reservar.
- En una olla aparte, sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que queden transparentes.
- Incorporar el arroz y mezclar durante dos minutos para sellar los granos.
- Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
- Agregar una primera porción de caldo caliente y remover hasta que el arroz lo absorba.
- Ir añadiendo el caldo poco a poco, removiendo frecuentemente.
- A mitad de cocción, incorporar los hongos reservados.
- Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego.
- Añadir la manteca y el queso parmesano, mezclar bien y ajustar la sal y la pimienta.
- Decorar con perejil fresco.
2- Risotto de espárragos y limón
Una combinación fresca y ligera, perfecta para aprovechar los espárragos cuando están en temporada.
Ingredientes:
- 320 g de arroz arborio o carnaroli
- 1 manojo de espárragos verdes
- 1 echalote
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 50 g de queso parmesano rallado
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta negra al gusto
Paso a paso:
- Lavar los espárragos, cortar las puntas y trocear el resto.
- Saltear los espárragos en aceite de oliva durante 2 minutos, reservar las puntas para decorar.
- Sofreír el echalote picado en la misma olla.
- Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos.
- Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore.
- Verter el caldo caliente poco a poco, removiendo tras cada adición.
- A mitad de cocción, sumar los espárragos troceados.
- Cuando el arroz esté cremoso y al dente, retirar del fuego.
- Añadir la manteca, el queso parmesano, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar bien.
- Corregir la sazón y servir con las puntas de espárrago.
3- Risotto de mariscos
Este plato es ideal para quienes disfrutan de los sabores del mar.
Ingredientes:
- 320 g de arroz arborio o carnaroli
- 150 g de calamares limpios
- 150 g de langostinos pelados
- 200 g de mejillones limpios
- 1 cebolla blanca
- 2 dientes de ajo
- 1 l de caldo de pescado caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Perejil fresco picado
- Sal y pimienta negra al gusto
- Jugo de 1/2 limón
Paso a paso:
- Cortar los calamares en anillos.
- Saltear los calamares y los langostinos durante un minuto en aceite de oliva. Reservar.
- Sofreír la cebolla y el ajo picados en la misma olla.
- Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos.
- Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore.
- Agregar el caldo de pescado gradualmente, removiendo constantemente.
- A mitad de cocción, sumar los calamares.
- Incorporar los mejillones y los langostinos en los últimos minutos.
- Una vez que el arroz esté cremoso, retirar del fuego y añadir la manteca.
- Espolvorear con perejil picado y rociar con jugo de limón.
4- Risotto de calabaza y queso azul
Una propuesta que combina el dulzor natural de la calabaza con el sabor intenso del queso azul.
Ingredientes:
- 320 g de arroz arborio o carnaroli
- 300 g de calabaza pelada y cortada en cubos pequeños
- 1 cebolla blanca
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- 80 g de queso azul
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta negra al gusto
Paso a paso:
- Saltear la calabaza en aceite de oliva hasta que esté tierna. Reservar.
- Sofreír la cebolla picada en la misma olla.
- Añadir el arroz, mezclar durante dos minutos.
- Incorporar el vino blanco y dejar que se evapore.
- Agregar el caldo caliente poco a poco, removiendo tras cada adición.
- A mitad de cocción, añadir la calabaza.
- Cuando el arroz esté casi listo, agregar el queso azul y la manteca.
- Remover hasta que el queso se funda y el risotto quede cremoso.
- Ajustar la sazón antes de servir.
5- Risotto de remolacha y queso de cabra
Con un color intenso y un sabor delicado, este risotto sorprende tanto por su presentación como por su equilibrio entre la remolacha y el queso de cabra.
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Ingredientes:
- 320 g de arroz arborio o carnaroli
- 1 remolacha grande cocida
- 1 cebolla blanca
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- 80 g de queso de cabra desmenuzado
- 40 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta negra al gusto
Paso a paso:
- Procesar la remolacha cocida hasta obtener un puré.
- Sofreír la cebolla picada en aceite de oliva.
- Añadir el arroz y mezclar durante dos minutos.
- Desglasar con el vino blanco.
- Incorporar el caldo caliente gradualmente, removiendo frecuentemente.
- A mitad de cocción, sumar el puré de remolacha.
- Cuando el arroz esté en su punto, añadir la manteca y el queso de cabra. Mezclar hasta integrar.
- Corregir la sazón y servir inmediatamente.
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