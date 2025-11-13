Nachos caseros, sin grasa y altos en proteína ideales para un snack saludable y saciador

Los nachos son uno de los snacks favoritos de los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nachos son una de las botanas más populares para ver películas, deporte o para una tarde con amigos; sin embargo, la versión tradicional suele ser elevada en grasas saturadas y calorías.

Sin embargo, al tener una base con tortilla de maíz, este es un snack que facilmente puede hacerse en su versión saludable, la cual no solo reduce las calorias y grasas sino que también aporta proteína.

Y es que consumir nachos horneados con frijoles y carne molida aporta una combinación de nutrientes clave pues los totopos horneados presentan menos grasa en comparación con los fritos mientras que los frijoles y la carne proporcionan fibra, hierro y proteínas.

Es así que aquí te damos una receta para crear un snack que favorece la sensación de saciedad, apoya la recuperación muscular y puede integrarse dentro de una alimentación balanceada.

Cabe mencionar que esta receta aporta en promedio 350 calorías en comparación con las 830 que suelen tener los nachos tradicionales.

Nachos tradicionales con todos los ingredientes típicos mexicanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de nachos hechos con totopos horneados con frijoles y carne para un snack rico en proteina

Ingredientes:

200 gramos de totopos horneados

150 gramos de carne molida de res o pollo

1 taza de frijoles negros cocidos

1/2 cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 taza de queso rallado bajo en grasa

1 tomate picado

1 chile jalapeño en rodajas (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Aceite en aerosol

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C. En una sartén, rocía aceite en aerosol y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega la carne molida y cocina hasta que pierda el color rojo. Salpimienta al gusto. Añade los frijoles cocidos a la sartén y mezcla bien con la carne durante unos minutos. Coloca los totopos horneados en una bandeja apta para horno. Distribuye uniformemente la mezcla de carne y frijoles sobre los totopos. Espolvorea el queso rallado por encima y añade el tomate picado y las rodajas de jalapeño. Hornea durante 10 minutos, o hasta que el queso se funda. Sirve caliente.

Esta receta ofrece una alternativa de snack rico en proteína, ideal para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de los nachos sin horneados

El perfil nutricional de los nachos preparados con totopos horneados, frijoles y carne molida puede variar dependiendo de las cantidades y los productos utilizados. A continuación, se presenta un estimado para una porción basada en la receta mencionada:

Por porción (considerando que rinde 3 porciones):

Calorías: 320 a 380 kcal

Proteína: 22 a 27 g

Grasas: 10 a 14 g

Carbohidratos: 32 a 38 g

Fibra: 7 a 9 g

Sodio: 450 a 600 mg

Estos valores consideran totopos horneados, carne magra, frijoles cocidos sin grasa añadida y queso bajo en grasa.

La receta aporta proteínas de origen animal y vegetal, fibra, hierro y calcio, y contiene menos grasas saturadas que las versiones tradicionales de nachos.