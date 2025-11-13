México

Nachos caseros, sin grasa y altos en proteína ideales para un snack saludable y saciador

Esta versión puede reducir hasta la mitad las calorías que aportan los nachos tradicionales

Guardar
Los nachos son uno de
Los nachos son uno de los snacks favoritos de los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nachos son una de las botanas más populares para ver películas, deporte o para una tarde con amigos; sin embargo, la versión tradicional suele ser elevada en grasas saturadas y calorías.

Sin embargo, al tener una base con tortilla de maíz, este es un snack que facilmente puede hacerse en su versión saludable, la cual no solo reduce las calorias y grasas sino que también aporta proteína.

Y es que consumir nachos horneados con frijoles y carne molida aporta una combinación de nutrientes clave pues los totopos horneados presentan menos grasa en comparación con los fritos mientras que los frijoles y la carne proporcionan fibra, hierro y proteínas.

Es así que aquí te damos una receta para crear un snack que favorece la sensación de saciedad, apoya la recuperación muscular y puede integrarse dentro de una alimentación balanceada.

Cabe mencionar que esta receta aporta en promedio 350 calorías en comparación con las 830 que suelen tener los nachos tradicionales.

Nachos tradicionales con todos los
Nachos tradicionales con todos los ingredientes típicos mexicanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de nachos hechos con totopos horneados con frijoles y carne para un snack rico en proteina

Ingredientes:

  • 200 gramos de totopos horneados
  • 150 gramos de carne molida de res o pollo
  • 1 taza de frijoles negros cocidos
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 taza de queso rallado bajo en grasa
  • 1 tomate picado
  • 1 chile jalapeño en rodajas (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite en aerosol

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. En una sartén, rocía aceite en aerosol y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Agrega la carne molida y cocina hasta que pierda el color rojo. Salpimienta al gusto.
  4. Añade los frijoles cocidos a la sartén y mezcla bien con la carne durante unos minutos.
  5. Coloca los totopos horneados en una bandeja apta para horno.
  6. Distribuye uniformemente la mezcla de carne y frijoles sobre los totopos.
  7. Espolvorea el queso rallado por encima y añade el tomate picado y las rodajas de jalapeño.
  8. Hornea durante 10 minutos, o hasta que el queso se funda.
  9. Sirve caliente.
Esta receta ofrece una alternativa
Esta receta ofrece una alternativa de snack rico en proteína, ideal para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de los nachos sin horneados

El perfil nutricional de los nachos preparados con totopos horneados, frijoles y carne molida puede variar dependiendo de las cantidades y los productos utilizados. A continuación, se presenta un estimado para una porción basada en la receta mencionada:

Por porción (considerando que rinde 3 porciones):

  • Calorías: 320 a 380 kcal
  • Proteína: 22 a 27 g
  • Grasas: 10 a 14 g
  • Carbohidratos: 32 a 38 g
  • Fibra: 7 a 9 g
  • Sodio: 450 a 600 mg

Estos valores consideran totopos horneados, carne magra, frijoles cocidos sin grasa añadida y queso bajo en grasa.

La receta aporta proteínas de origen animal y vegetal, fibra, hierro y calcio, y contiene menos grasas saturadas que las versiones tradicionales de nachos.

Temas Relacionados

nachosnutriciónproteínasnack saludablemexico-noticias

Más Noticias

SEP confirma fecha de inicio de vacaciones de diciembre 2025

Millones de familias mexicanas podrán planificar viajes y actividades recreativas durante el receso invernal

SEP confirma fecha de inicio

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Un episodio especial estuvo marcado por mensajes emotivos y una mención inesperada a la exintegrante, dejando claro que su presencia sigue viva en el corazón de la Familia Disfuncional

Integrantes de Me Caigo de

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Según el órgano judicial, en la implementación de la operación van a participar elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y otros

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

SEP anuncia cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre: estos son

La dependencia educativa federal indicó que hay una fecha extra en que las actividades académicas serán suspendidas

SEP anuncia cuatro días seguidos

Varias operaciones electrónicas y un token bloqueado: así habría sido el fraude de más de 30 millones de pesos en el TRIJAEM

Los funcionarios detenidos son los que contaban con información y acceso al dinero de la institución

Varias operaciones electrónicas y un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury llama “cobarde” a

Aarón Mercury llama “cobarde” a Kunno por asegurar que tiene amistades peligrosas

La Granja VIP: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón

Lupillo Rivera ofrece disculpas públicas a Belinda por ventilar su historia de amor, pero continúa en pie su demanda

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

DEPORTES

David Faitelson asegura que las

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más