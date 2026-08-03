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El look de Nicole Kidman que sorprendió en la alfombra roja: transparencias y elegancia minimalista

La actriz reafirmó su lugar como referente del estilo contemporáneo al optar por una silueta de líneas limpias, texturas ligeras y un enfoque depurado

Nicole Kidman
Nicole Kidman consolida una estética minimalista con un vestido negro de corte largo (REX Features/The Grosby Group)
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Nicole Kidman volvió a convertirse en el centro de atención durante la promoción de la esperada secuela “Practical Magic 2”, gracias a una apuesta estilística que conjuga sofisticación y modernidad con el pulso de las tendencias.

Reconocida por transformar cada aparición en un statement de estilo, la actriz australiana eligió un vestido largo negro cut-out, confeccionado en tejido semitransparente y adornado con volantes en el mismo tono. Los detalles recorren desde la parte superior hasta la falda, aportando textura y un sutil dinamismo al conjunto.

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El escote en “v” y la asimetría en el bajo aportan un quiebre a la estructura clásica del vestido, manteniendo la sobriedad y sumando sofisticación sin recurrir a excesos. El diseño de tirantes anchos y caída recta destaca por su silueta elegante, mientras que la discreta asimetría introduce una nota de frescura.

Nicole Kidman
La actriz incorpora detalles cut-out y transparencias para actualizar un clásico atemporal (Grosby)

Para completar el look, Kidman eligió zapatos de tacón negro con punta fina, reforzando la armonía cromática y elevando el nivel de elegancia. El cabello suelto con ondas suaves y un flequillo largo aporta un aire natural que equilibra la sofisticación del conjunto. El maquillaje sutil realza labios y ojos, sin restar protagonismo al vestido.

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Como único accesorio, un anillo plateado en la mano derecha remarca la apuesta por el minimalismo y permite que el diseño principal acapare todas las miradas.

Nicole Kidman
Los volantes en tono negro aportan textura y movimiento a una silueta de base recta (REX Features/The Grosby Group)

El impacto visual del look residió en la elección deliberada de evitar accesorios llamativos, mostrando cómo un diseño cuidadosamente seleccionado podía definir el tono de un evento y proyectar actualidad sin renunciar a la elegancia atemporal.

Este equilibrio fue una constante en el vestuario de Kidman, que logró captar la atención tanto de la prensa como del público sin recurrir a artificios ni excesos.

El estilismo de Nicole Kidman

El escote en v y los tirantes anchos equilibran sobriedad y modernidad en el diseño (REUTERS/Caroline Brehman)
El escote en v y los tirantes anchos equilibran sobriedad y modernidad en el diseño (REUTERS/Caroline Brehman)

A lo largo de su carrera, Nicole Kidman demostró una versatilidad que fue más allá de la interpretación, situándola como referente en el mundo del estilo.

En esta ocasión, la selección del vestido negro de corte largo y acabado semitransparente respondió a tendencias actuales como los detalles cut-out y los volantes estructurados, pero lo hizo manteniendo una línea de sofisticación clásica.

Desde la sobriedad elegante hasta la experimentación con texturas y siluetas llamativas. Su estilo se construyó sobre la base de una sofisticación versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos sin perder coherencia ni identidad.

Nicole Kidman sostiene un estilo de alfombra roja basado en líneas limpias y presencia escénica (@nicolekidman)
Nicole Kidman sostiene un estilo de alfombra roja basado en líneas limpias y presencia escénica (@nicolekidman)

En entornos urbanos y de día, eligió prendas de sastrería en tonos neutros, como chaquetas grises de corte clásico sobre camisas blancas y pantalones claros.

Estas combinaciones reflejaron una actitud sobria y funcional, con líneas limpias y una paleta cromática discreta, reforzadas por peinados naturales y maquillaje neutro.

La actriz alterna siluetas clásicas con guiños contemporáneos sin perder coherencia visual (REUTERS/Jeenah Moon)
La actriz alterna siluetas clásicas con guiños contemporáneos sin perder coherencia visual (REUTERS/Jeenah Moon)

En situaciones formales, como su presencia en un palco de Wimbledon 2026, apostó por el traje de pantalón blanco de corte recto y doble botonadura, acompañado de camisa y corbata en tonos similares y un sombrero rígido de ala ancha.

El resultado fue una imagen pulida, con referencias a la sastrería tradicional adaptadas al presente. La ausencia de accesorios ostentosos y la elección de colores lisos contribuyeron a la sobriedad de estos conjuntos.

Kidman suele elegir paletas sobrias que refuerzan una imagen atemporal y versátil (REUTERS/Andrew Couldridge)
Kidman suele elegir paletas sobrias que refuerzan una imagen atemporal y versátil (REUTERS/Andrew Couldridge)

En galas y alfombras rojas, desplegó una faceta más audaz. En la Met Gala, por ejemplo, lució un vestido largo de lentejuelas rojas, de manga larga y corte ceñido, con detalles de plumas en la cadera y las mangas, generando un contraste visual marcado.

Nicole Kidman opta por diseños llamativos en alfombras rojas (REUTERS/Daniel Cole)
Nicole Kidman opta por diseños llamativos en alfombras rojas (REUTERS/Daniel Cole)

También optó por vestidos de lentejuelas doradas, que resaltaron con la luz natural y aportaron dinamismo. Estos diseños, de corte entallado y escote pronunciado, dejaban los hombros al descubierto y permitían que la silueta destacara sin necesidad de accesorios excesivos.

Nicole Kidman con cabello rubio y un vestido dorado de lentejuelas, posando de medio cuerpo. Detrás, una piscina y césped bajo un cielo azul claro
La coherencia entre ropa, cabello y maquillaje refuerza un acabado pulido y consistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En presentaciones públicas y estrenos, alternó entre la sobriedad monocromática y los detalles gráficos. Un ejemplo fue el vestido midi en negro y blanco, que combinó transparencias y texturas en la falda y las mangas, acompañado de sandalias negras de tacón.

El contraste de colores y la mezcla de tejidos añadieron sofisticación y modernidad a su imagen.

En sus apariciones públicas privilegia materiales que aportan caída y estructura a la vez (REUTERS)
En sus apariciones públicas privilegia materiales que aportan caída y estructura a la vez (REUTERS)

Entre otras elecciones, recurrió a vestidos de gala en tonos pálidos, como el palabra de honor en beige con pedrería plateada y detalles de plumas en la cintura, visto en una ceremonia de los premios Oscar.

En ocasiones, apostó por conjuntos en negro con aplicaciones de plumas y materiales satinados o aterciopelados, complementando con gafas oscuras y bolsos pequeños de mano.

Estos looks, finalizados con accesorios discretos, confiaron en la fuerza de los materiales y la silueta.

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