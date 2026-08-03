El look de Nicole Kidman que sorprendió en la alfombra roja: transparencias y elegancia minimalista

Nicole Kidman consolida una estética minimalista con un vestido negro de corte largo (REX Features/The Grosby Group)

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Nicole Kidman volvió a convertirse en el centro de atención durante la promoción de la esperada secuela “Practical Magic 2”, gracias a una apuesta estilística que conjuga sofisticación y modernidad con el pulso de las tendencias.

Reconocida por transformar cada aparición en un statement de estilo, la actriz australiana eligió un vestido largo negro cut-out, confeccionado en tejido semitransparente y adornado con volantes en el mismo tono. Los detalles recorren desde la parte superior hasta la falda, aportando textura y un sutil dinamismo al conjunto.

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El escote en “v” y la asimetría en el bajo aportan un quiebre a la estructura clásica del vestido, manteniendo la sobriedad y sumando sofisticación sin recurrir a excesos. El diseño de tirantes anchos y caída recta destaca por su silueta elegante, mientras que la discreta asimetría introduce una nota de frescura.

La actriz incorpora detalles cut-out y transparencias para actualizar un clásico atemporal (Grosby)

Para completar el look, Kidman eligió zapatos de tacón negro con punta fina, reforzando la armonía cromática y elevando el nivel de elegancia. El cabello suelto con ondas suaves y un flequillo largo aporta un aire natural que equilibra la sofisticación del conjunto. El maquillaje sutil realza labios y ojos, sin restar protagonismo al vestido.

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Como único accesorio, un anillo plateado en la mano derecha remarca la apuesta por el minimalismo y permite que el diseño principal acapare todas las miradas.

Los volantes en tono negro aportan textura y movimiento a una silueta de base recta (REX Features/The Grosby Group)

El impacto visual del look residió en la elección deliberada de evitar accesorios llamativos, mostrando cómo un diseño cuidadosamente seleccionado podía definir el tono de un evento y proyectar actualidad sin renunciar a la elegancia atemporal.

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Este equilibrio fue una constante en el vestuario de Kidman, que logró captar la atención tanto de la prensa como del público sin recurrir a artificios ni excesos.

El estilismo de Nicole Kidman

El escote en v y los tirantes anchos equilibran sobriedad y modernidad en el diseño (REUTERS/Caroline Brehman)

A lo largo de su carrera, Nicole Kidman demostró una versatilidad que fue más allá de la interpretación, situándola como referente en el mundo del estilo.

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En esta ocasión, la selección del vestido negro de corte largo y acabado semitransparente respondió a tendencias actuales como los detalles cut-out y los volantes estructurados, pero lo hizo manteniendo una línea de sofisticación clásica.

Desde la sobriedad elegante hasta la experimentación con texturas y siluetas llamativas. Su estilo se construyó sobre la base de una sofisticación versátil, capaz de adaptarse a diferentes contextos sin perder coherencia ni identidad.

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Nicole Kidman sostiene un estilo de alfombra roja basado en líneas limpias y presencia escénica (@nicolekidman)

En entornos urbanos y de día, eligió prendas de sastrería en tonos neutros, como chaquetas grises de corte clásico sobre camisas blancas y pantalones claros.

Estas combinaciones reflejaron una actitud sobria y funcional, con líneas limpias y una paleta cromática discreta, reforzadas por peinados naturales y maquillaje neutro.

La actriz alterna siluetas clásicas con guiños contemporáneos sin perder coherencia visual (REUTERS/Jeenah Moon)

En situaciones formales, como su presencia en un palco de Wimbledon 2026, apostó por el traje de pantalón blanco de corte recto y doble botonadura, acompañado de camisa y corbata en tonos similares y un sombrero rígido de ala ancha.

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El resultado fue una imagen pulida, con referencias a la sastrería tradicional adaptadas al presente. La ausencia de accesorios ostentosos y la elección de colores lisos contribuyeron a la sobriedad de estos conjuntos.

Kidman suele elegir paletas sobrias que refuerzan una imagen atemporal y versátil (REUTERS/Andrew Couldridge)

En galas y alfombras rojas, desplegó una faceta más audaz. En la Met Gala, por ejemplo, lució un vestido largo de lentejuelas rojas, de manga larga y corte ceñido, con detalles de plumas en la cadera y las mangas, generando un contraste visual marcado.

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Nicole Kidman opta por diseños llamativos en alfombras rojas (REUTERS/Daniel Cole)

También optó por vestidos de lentejuelas doradas, que resaltaron con la luz natural y aportaron dinamismo. Estos diseños, de corte entallado y escote pronunciado, dejaban los hombros al descubierto y permitían que la silueta destacara sin necesidad de accesorios excesivos.

La coherencia entre ropa, cabello y maquillaje refuerza un acabado pulido y consistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En presentaciones públicas y estrenos, alternó entre la sobriedad monocromática y los detalles gráficos. Un ejemplo fue el vestido midi en negro y blanco, que combinó transparencias y texturas en la falda y las mangas, acompañado de sandalias negras de tacón.

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El contraste de colores y la mezcla de tejidos añadieron sofisticación y modernidad a su imagen.

En sus apariciones públicas privilegia materiales que aportan caída y estructura a la vez (REUTERS)

Entre otras elecciones, recurrió a vestidos de gala en tonos pálidos, como el palabra de honor en beige con pedrería plateada y detalles de plumas en la cintura, visto en una ceremonia de los premios Oscar.

En ocasiones, apostó por conjuntos en negro con aplicaciones de plumas y materiales satinados o aterciopelados, complementando con gafas oscuras y bolsos pequeños de mano.

Estos looks, finalizados con accesorios discretos, confiaron en la fuerza de los materiales y la silueta.