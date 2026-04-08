Cómo preparar croquetas de atún en airfryer: ideales para bajar grasa corporal sin perder musculo

(Freepik)

La freidora de aire se ha convertido en un aliado para quienes buscan reducir el consumo de grasa sin sacrificar sabor ni textura.

Las croquetas de atún preparadas en airfryer son una alternativa práctica y saludable para quienes desean bajar grasa corporal y mantener la masa muscular.

A continuación, se detalla cómo prepararlas y se incluyen dos recetas adicionales con atún ideales para quienes cuidan su alimentación.

¿Por qué el atún es ideal para perder grasa y conservar músculo?

El atún en agua es fuente de proteína magra, con bajo contenido en grasa y sin carbohidratos añadidos. Este alimento ayuda a mantener la saciedad, reparar tejidos y conservar la masa muscular durante rutinas de pérdida de peso. Preparar croquetas de atún en airfryer evita el exceso de aceite y aporta una textura crujiente con menor aporte calórico que las versiones fritas.

Croquetas de atún: receta paso a paso

Ingredientes:

2 latas de atún en agua, escurridas

1 taza de puré de papas

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

1/4 taza de cebolla finamente picada

1/4 taza de perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Spray de aceite de cocina

Croquetas de atún: receta paso a paso (Freepik)

Procedimiento:

Mezcla atún, puré de papas, cebolla, perejil, huevo, sal y pimienta en un bol hasta obtener una masa uniforme. Forma pequeñas croquetas y pásalas por pan rallado. Precalienta la airfryer a 200°C durante 5 minutos. Coloca las croquetas en la canasta y rocíalas con spray de aceite. Cocina a 200°C durante 10 a 12 minutos, girando a la mitad del tiempo. Sirve calientes, ideales como plato fuerte o colación.

Otras recetas de atún en airfryer

Tacos de lechuga con atún

Ingredientes:

2 latas de atún en agua, escurridas

1/4 taza de mayonesa

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza Dijon

1/4 taza de apio picado

1/4 taza de cebolla morada picada

Sal y pimienta al gusto

Hojas de lechuga (iceberg o romana)

Spray de aceite de cocina

Procedimiento:

Mezcla atún, mayonesa, jugo de limón, mostaza, apio, cebolla, sal y pimienta. Precalienta la airfryer a 200°C durante 5 minutos. Coloca hojas de lechuga en la canasta y rocíalas con aceite. Cocina a 200°C durante 2 a 3 minutos hasta que estén crujientes. Rellena las hojas con la mezcla de atún y sirve.

Filetes de atún empanizados

Ingredientes:

2 filetes de atún

1 huevo, batido

1 taza de pan rallado

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta

Spray de aceite de cocina

Procedimiento:

Mezcla pan rallado, ajo en polvo, pimentón, sal y pimienta en un bol. Pasa los filetes de atún por huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado. Precalienta la airfryer a 200°C durante 5 minutos. Coloca los filetes empanizados en la canasta y rocíalos con spray de aceite. Cocina a 200°C durante 8 a 10 minutos, girando a mitad del tiempo. Sirve calientes, acompañados de tu salsa preferida.

Otras recetas de atún en airfryer Foto: Acomer.pe.

Beneficios de cocinar en airfryer para la salud

Reduce el consumo de aceite y calorías.

Mantiene el sabor y la textura crujiente.

Conserva el valor nutricional de los ingredientes.

Facilita la preparación de platillos saludables en poco tiempo.

Enlistado: Consejos para mejores resultados

Escurre bien el atún antes de mezclar.

No sobrecargues la canasta para permitir una cocción uniforme.

Usa spray de aceite, no aceite líquido, para evitar exceso de grasa.

Prueba con diferentes hierbas y especias para variar el sabor.

Preparar croquetas de atún y otras recetas en airfryer es una opción práctica para quienes buscan comer rico, bajo en grasa y con suficiente proteína para cuidar el músculo. Estas recetas, además de sencillas, permiten aprovechar el atún como ingrediente versátil en una alimentación balanceada.