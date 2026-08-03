Cómo elegir el color de cabello ideal: guía de tendencias y recomendaciones

Una clienta en un salón de belleza revisa un catálogo de tintes capilares con una estilista que le asiste en la selección de un color para su cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de agosto y septiembre de 2026 marca un cambio interesante en el mundo de la coloración capilar. Después de varios años en los que los tonos extremos y los contrastes muy marcados fueron protagonistas, las tendencias actuales apuestan por una belleza mucho más natural, sofisticada y personalizada.

Hoy, el color del cabello ya no busca transformar por completo la imagen de una persona, sino resaltar sus rasgos, aportar luminosidad al rostro y reflejar su estilo de vida.

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Los expertos en peluquería coincidimos en que esta temporada estará dominada por colores con profundidad, reflejos multidimensionales y acabados brillantes que imitan la apariencia de un cabello sano. La clave está en conseguir una melena que parezca naturalmente iluminada por el sol, con transiciones suaves entre tonos y un mantenimiento más sencillo.

Una persona selecciona un tono de tinte de cabello en una amplia carta de colores disponible en una peluquería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas técnicas de color también juegan un papel fundamental. El balayage, el hair contouring, el glossing y las mechas ultrafinas continúan evolucionando para crear resultados más delicados, evitando los cambios bruscos que dominaron temporadas anteriores.

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A continuación, repasamos los colores que marcarán la moda capilar durante agosto y septiembre de 2026 y por qué se convertirán en los favoritos de quienes desean renovar su imagen.

Rubio mantequilla: el gran protagonista

El rubio mantequilla se impone por su calidez y su transición discreta en el crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubio mantequilla se posiciona como uno de los colores más solicitados de la temporada. Se caracteriza por una mezcla de tonos dorados suaves, beige y ligeros matices crema que aportan mucha luminosidad sin resultar artificiales.

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A diferencia del rubio platino, que requiere un mantenimiento constante y puede endurecer los rasgos, el butter blonde ofrece un aspecto mucho más cálido y elegante. Es ideal para personas con pieles claras o medias, aunque también puede adaptarse mediante ligeras variaciones en la intensidad del color.

Su mayor ventaja es que el crecimiento de la raíz resulta mucho menos evidente, permitiendo espaciar las visitas al salón de belleza.

Rubio vainilla con reflejos beige

El rubio vainilla con reflejos beige aporta una luminosidad suave y un acabado sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los tonos favoritos será el rubio vainilla.

Este color combina matices cremosos con reflejos beige y arenas muy suaves, logrando una apariencia sofisticada y luminosa.

Los estilistas de Rocco Donna recomendamos acompañarlo con tratamientos de brillo para mantener el cabello sedoso y evitar que el color pierda intensidad.

Es especialmente favorecedor para cortes midi, melenas largas y peinados con ondas naturales.

Castaño espresso: elegancia absoluta

El castaño espresso regresa como apuesta oscura, uniforme y de brillo marcado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tonos oscuros regresan con mucha fuerza.

El castaño espresso es profundo, intenso y brillante, inspirado en el color del café recién preparado. Se trata de un marrón muy oscuro que aporta elegancia y sofisticación.

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Este tono favorece prácticamente a todos los tipos de piel y resulta ideal para quienes desean un cambio importante sin recurrir a colores fantasía.

Además, refleja muy bien la luz cuando el cabello está sano, creando un efecto de volumen y movimiento.

Chocolate cálido

El chocolate cálido suma profundidad con reflejos caramelo, miel y avellana integrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clásico chocolate nunca pasa de moda, pero durante agosto y septiembre de 2026 adquiere un matiz más cálido.

Las bases marrones se enriquecen con reflejos caramelo, miel y avellana que aportan profundidad.

Este tipo de color resulta perfecto para quienes buscan iluminar el rostro sin aclarar demasiado la base natural.

Es una opción muy recomendable para cabellos largos, con capas o flequillos cortina.

Mocha mousse: el marrón más elegante

El mocha mousse equilibra matices fríos y cálidos para un marrón elegante y fotogénico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en las tonalidades del café con leche y el cacao, el mocha mousse aparece como una de las grandes novedades.

No es completamente marrón ni completamente beige.

Su equilibrio entre tonos fríos y cálidos permite adaptarlo a diferentes tonos de piel.

Este tono será uno de los colores más fotografiados durante la temporada por su increíble capacidad para reflejar la luz.

Cobrizo suave

El cobrizo suave se redefine con mezclas naturales sobre bases marrones cálidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tonos cobrizos siguen conquistando espacio, aunque con una apariencia mucho más natural.

Lejos de los naranjas intensos, esta temporada predominan los cobrizos suaves mezclados con marrones cálidos.

El resultado es un color vibrante, elegante y muy favorecedor para pieles claras y medias.

Además, aporta una sensación inmediata de cabello saludable.

Ginger spice

El ginger spice evoluciona hacia un pelirrojo más delicado con reflejos dorados y cobrizos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El famoso pelirrojo inspirado en el jengibre continúa entre los favoritos.

Sin embargo, evoluciona hacia una versión más delicada.

Los tonos anaranjados intensos dejan paso a reflejos dorados y cobrizos que crean una apariencia mucho más refinada.

Es un color ideal para quienes desean destacar sin recurrir a cambios demasiado llamativos.

Rubio miel natural

El rubio miel natural ilumina el rostro sin perder naturalidad, con dimensión en degradados (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes protagonistas del año será el rubio miel.

Su mezcla entre dorados suaves y tonos ligeramente ámbar consigue iluminar el rostro sin perder naturalidad.

Este color funciona especialmente bien cuando se aplica mediante técnicas degradadas como el balayage.

El resultado es un cabello lleno de movimiento y dimensión.

Caramelo brillante

El caramelo brillante funciona como reflejo estratégico para dar contraste armónico y volumen visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caramelo vuelve renovado.

Los estilistas lo utilizamos para crear reflejos estratégicos sobre bases castañas, generando contraste sin perder armonía.

Esta técnica aporta volumen visual y rejuvenece considerablemente el rostro.

Además, requiere poco mantenimiento.

Beige arena

El beige arena destaca por su neutralidad, modernidad y facilidad de mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beige arena aparece como uno de los tonos más sofisticados del momento.

No es completamente rubio ni completamente castaño.

Su aspecto neutro permite combinarlo con prácticamente cualquier tono de piel.

Es perfecto para quienes desean un color elegante, moderno y fácil de mantener.

Negro brillante

El negro brillante se posiciona con un acabado pulido que exige hidratación para sostener el efecto espejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello negro también vive un gran momento.

Pero no se trata de un negro mate.

La tendencia apuesta por negros intensos con muchísimo brillo, capaces de reflejar la luz como si el cabello estuviera pulido.

Para conseguir este efecto resulta imprescindible complementar la coloración con tratamientos hidratantes.

Técnicas estrellas de color

Balayage invisible

El balayage invisible aporta luz con reflejos ultrafinos que se funden con la base (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más que un color específico, el invisible balayage se convierte en la técnica estrella de la temporada.

Consiste en crear reflejos extremadamente finos que apenas se distinguen del color natural del cabello.

La finalidad es aportar luz y movimiento sin que sea evidente dónde comienzan o terminan las mechas.

El resultado es uno de los acabados más elegantes del año.

Hair contouring

El hair contouring ilumina el contorno del rostro y refuerza la armonía de las facciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en las técnicas de maquillaje, el hair contouring utiliza diferentes tonos para destacar las facciones.

Los estilistas colocamos reflejos claros alrededor del rostro y mantener tonos más profundos en el resto del cabello.

De esta manera se consigue iluminar la piel, suavizar los rasgos y aportar sensación de volumen.

Glossing: brillo como protagonista

El glossing sella la fibra capilar y potencia un acabado de brillo sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del color elegido, el verdadero protagonista de la temporada será el brillo.

Cada vez más personas recurren a tratamientos de glossing, que sellan la fibra capilar y potencian la intensidad del color.

El resultado es un cabello mucho más luminoso, suave y con apariencia saludable.

En muchos casos, un buen tratamiento de brillo consigue renovar completamente una coloración sin necesidad de volver a teñir el cabello.

Reflejos multidimensionales

Las mechas ultrafinas crean dimensión sin líneas marcadas ni cortes de tono evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las coloraciones completamente uniformes pierden protagonismo.

Ahora trabajamos mezclando varios tonos similares para conseguir profundidad.

Un mismo cabello puede combinar matices miel, beige, avellana, dorado y caramelo sin que exista un contraste evidente.

Este efecto multidimensional proporciona una apariencia mucho más natural.

Colores personalizados

La técnica multidimensional mezcla matices similares para sumar profundidad y movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gran tendencia consiste en abandonar la idea de un color universal.

Cada persona recibe un diagnóstico personalizado en función de factores como:

• Color natural del cabello.

• Tono de piel.

• Color de ojos.

• Estilo personal.

• Frecuencia de mantenimiento.

• Tipo de corte.

El objetivo es encontrar el color que mejor armonice con el conjunto del rostro.

El regreso de la naturalidad

La personalización del tono se define por base natural, subtono de piel y frecuencia de retoque (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales características de esta temporada es el regreso a la naturalidad.

Las raíces marcadas ya no representan un problema.

De hecho, lo ideal es trabajar respetando el crecimiento natural para conseguir una transición suave.

Esto reduce considerablemente el mantenimiento y mantiene el cabello en mejores condiciones.

Cómo cuidar el color durante la temporada

Una coloración bonita depende tanto del trabajo del estilista como de los cuidados posteriores.

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

Utilizar champús específicos para cabello teñido.

Aplicar mascarillas hidratantes y nutritivas una o dos veces por semana.

Reducir el uso excesivo de herramientas de calor.

Proteger el cabello del sol mediante productos con filtro UV.

Realizar tratamientos de brillo periódicamente.

Cortar las puntas cada seis u ocho semanas para mantener un aspecto saludable.

Tendencias según el tipo de piel

Los acabados pulidos priorizan hidratación para que el color refleje mejor la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Te recomiendo adaptar el color según el subtono de la piel.

Las pieles cálidas suelen verse favorecidas por colores como miel, caramelo, chocolate, cobre y dorado.

Las pieles frías lucen especialmente bien con rubios beige, vainilla, marrones ceniza y negros intensos.

En pieles neutras existe una mayor libertad para experimentar con prácticamente toda la gama cromática.

Colores ideales según la edad

Otra tendencia importante consiste en elegir colores que aporten luminosidad al rostro.

Las personas mayores de 40 años suelen beneficiarse de reflejos suaves que suavizan las facciones.

En cambio, quienes buscan un estilo más juvenil pueden optar por combinaciones multidimensionales que aportan volumen visual.

El objetivo ya no es ocultar la edad, sino potenciar la belleza natural de cada persona.

Cabellos cortos también se suman

Los cortes bob, bixie, pixie y shag incorporan reflejos para resaltar la textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias de color no se limitan a las melenas largas.

Los cortes bob, bixie, pixie y shag también incorporan reflejos estratégicos que resaltan la textura del corte.

En estos estilos predominan los chocolates cálidos, los cobrizos suaves y los rubios arena.

El brillo será el verdadero lujo

Si existe una característica que define la temporada es el brillo.

Algo muy importante es que un cabello sano, hidratado y luminoso resulta mucho más atractivo que cualquier color extremo.

Por ello, los tratamientos de nutrición capilar adquieren tanto protagonismo como la propia coloración.

Una temporada marcada por la elegancia

En mayores de 40 años, los reflejos suaves iluminan y suavizan visualmente las facciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias de cabello para agosto y septiembre de 2026 representan un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad. Los tonos intensos, los rubios cálidos, los marrones con profundidad y los cobrizos delicados conviven con técnicas de aplicación cada vez más sutiles, capaces de realzar la belleza individual sin alterar la esencia de cada persona.

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Más que seguir una moda pasajera, la coloración actual busca adaptarse a cada rostro, al estilo de vida y a la personalidad de quien la lleva. La prioridad es conseguir un resultado armónico, luminoso y fácil de mantener, donde el cabello refleje salud, movimiento y brillo.

En definitiva, esta temporada confirma que la verdadera tendencia no consiste en elegir el color más llamativo, sino el que mejor resalte las características naturales de cada persona. Los acabados multidimensionales, los reflejos suaves y los tonos inspirados en la naturaleza serán los grandes protagonistas de los próximos meses, consolidando una estética elegante, moderna y atemporal que promete mantenerse vigente mucho más allá del final de la temporada.

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*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.