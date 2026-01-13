Receta: cómo hacer “papitas” saludables de camote y betabel en freidora de aire

Un colorido plato de chips de betabel acompañado de un refrescante aderezo de piña, una opción saludable y deliciosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Las papitas de camote y betabel en freidora de aire son el snack perfecto para quienes buscan una opción crocante, sabrosa y mucho más saludable que los chips tradicionales!

Imagina una tarde de películas, una tarde con amigos o un tentempié para acompañar tus almuerzos: estas chips coloridas aportan sabor, textura y un toque gourmet que conquista a todos.

Además, su cocción en freidora de aire reduce considerablemente el uso de aceite, logrando un resultado crujiente y ligero.

La costumbre de preparar chips de vegetales tiene orígenes en la búsqueda de alternativas más sanas a las clásicas papas fritas.

El camote y el betabel (conocido en otros países como batata y remolacha) son raíces populares en la cocina latinoamericana y mundial, valoradas por su sabor dulce, su aporte nutricional y su versatilidad.

Hoy, con la llegada de la freidora de aire, preparar chips en casa es rápido, sencillo y apto para todos los niveles de experiencia. Puedes sazonarlas a gusto, combinarlas con dips o simplemente disfrutarlas solas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de papitas o chips saludables de camote y betabel en freidora de aire

La preparación de chips de camote y betabel en freidora de aire es sencilla y requiere pocos ingredientes. El secreto está en cortar las raíces en láminas muy delgadas, secarlas bien y sazonarlas antes de cocinarlas.

Además, la freidora de aire permite que queden crocantes sin necesidad de sumergirlas en aceite, manteniendo el sabor natural y los nutrientes.

También puedes personalizar los condimentos según tus preferencias: un toque de pimentón ahumado, ajo en polvo, romero o incluso un poco de queso rallado al final.

Esta receta es ideal para quienes desean cuidar su alimentación sin resignar sabor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

La receta completa lleva alrededor de 30 a 40 minutos en total:

10 minutos para lavar, pelar y cortar los vegetales.

5 minutos para secar y sazonar las láminas.

15-20 minutos de cocción en la freidora de aire, dependiendo del grosor y la cantidad de chips.

5 minutos para enfriar y terminar de crocarlas.

Ingredientes

1 camote grande (batata). 1 betabel grande (remolacha). 1-2 cucharadas de aceite de oliva (puedes usar spray para reducir aún más la cantidad). Sal fina, a gusto. Pimienta negra recién molida, a gusto. Condimentos opcionales: pimentón ahumado, ajo en polvo, romero seco, orégano, queso rallado.

Cómo hacer papitas o chips saludables de camote y betabel en freidora de aire, paso a paso

Lava y pela el camote y el betabel. Con una mandolina o cuchillo afilado, corta ambos vegetales en láminas lo más finas posible (1-2 mm). Seca bien las láminas con papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. Coloca las láminas en un bol, añade el aceite de oliva, la sal, la pimienta y los condimentos que prefieras. Mezcla bien para que todas las láminas queden cubiertas. Precalienta la freidora de aire a 180°C durante 3 minutos. Distribuye las láminas en la canasta de la freidora de aire en una sola capa (puedes hacer varias tandas para evitar que se monten y se peguen). Cocina durante 10 minutos, revisando a mitad de cocción y moviendo las láminas para que se cocinen de manera pareja. Si es necesario, cocina 3-5 minutos extra hasta que estén crocantes y ligeramente doradas (vigila que no se quemen, sobre todo las de betabel). Retira las chips y déjalas enfriar sobre una rejilla para que terminen de endurecerse. Sirve solas o acompáñalas con tu dip favorito.

Las chips de vegetales en freidora de aire se conservan hasta 4 días en recipiente hermético, aunque pierden crocancia con el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 3-4 porciones como snack o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 2 g

Grasas saturadas: 0,3 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las chips se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 a 3 días. Si están bien secas y crocantes, pueden durar hasta 4 días, aunque es probable que pierdan algo de textura con el tiempo.