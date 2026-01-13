Receta: cómo hacer “papitas” saludables de camote y betabel en freidora de aire

¡Las papitas de camote y betabel en freidora de aire son el snack perfecto para quienes buscan una opción crocante, sabrosa y mucho más saludable que los chips tradicionales!
Imagina una tarde de películas, una tarde con amigos o un tentempié para acompañar tus almuerzos: estas chips coloridas aportan sabor, textura y un toque gourmet que conquista a todos.
Además, su cocción en freidora de aire reduce considerablemente el uso de aceite, logrando un resultado crujiente y ligero.
La costumbre de preparar chips de vegetales tiene orígenes en la búsqueda de alternativas más sanas a las clásicas papas fritas.
El camote y el betabel (conocido en otros países como batata y remolacha) son raíces populares en la cocina latinoamericana y mundial, valoradas por su sabor dulce, su aporte nutricional y su versatilidad.
Receta de papitas o chips saludables de camote y betabel en freidora de aire
La preparación de chips de camote y betabel en freidora de aire es sencilla y requiere pocos ingredientes. El secreto está en cortar las raíces en láminas muy delgadas, secarlas bien y sazonarlas antes de cocinarlas.
Además, la freidora de aire permite que queden crocantes sin necesidad de sumergirlas en aceite, manteniendo el sabor natural y los nutrientes.
También puedes personalizar los condimentos según tus preferencias: un toque de pimentón ahumado, ajo en polvo, romero o incluso un poco de queso rallado al final.
Tiempo de preparación
La receta completa lleva alrededor de 30 a 40 minutos en total:
- 10 minutos para lavar, pelar y cortar los vegetales.
- 5 minutos para secar y sazonar las láminas.
- 15-20 minutos de cocción en la freidora de aire, dependiendo del grosor y la cantidad de chips.
- 5 minutos para enfriar y terminar de crocarlas.
Ingredientes
- 1 camote grande (batata).
- 1 betabel grande (remolacha).
- 1-2 cucharadas de aceite de oliva (puedes usar spray para reducir aún más la cantidad).
- Sal fina, a gusto.
- Pimienta negra recién molida, a gusto.
- Condimentos opcionales: pimentón ahumado, ajo en polvo, romero seco, orégano, queso rallado.
Cómo hacer papitas o chips saludables de camote y betabel en freidora de aire, paso a paso
- Lava y pela el camote y el betabel.
- Con una mandolina o cuchillo afilado, corta ambos vegetales en láminas lo más finas posible (1-2 mm).
- Seca bien las láminas con papel absorbente para eliminar el exceso de humedad.
- Coloca las láminas en un bol, añade el aceite de oliva, la sal, la pimienta y los condimentos que prefieras. Mezcla bien para que todas las láminas queden cubiertas.
- Precalienta la freidora de aire a 180°C durante 3 minutos.
- Distribuye las láminas en la canasta de la freidora de aire en una sola capa (puedes hacer varias tandas para evitar que se monten y se peguen).
- Cocina durante 10 minutos, revisando a mitad de cocción y moviendo las láminas para que se cocinen de manera pareja.
- Si es necesario, cocina 3-5 minutos extra hasta que estén crocantes y ligeramente doradas (vigila que no se quemen, sobre todo las de betabel).
- Retira las chips y déjalas enfriar sobre una rejilla para que terminen de endurecerse.
- Sirve solas o acompáñalas con tu dip favorito.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 3-4 porciones como snack o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 90
- Grasas: 2 g
- Grasas saturadas: 0,3 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 1,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las chips se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 a 3 días. Si están bien secas y crocantes, pueden durar hasta 4 días, aunque es probable que pierdan algo de textura con el tiempo.