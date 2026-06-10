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Receta de puré de zapallo, rápida y fácil

Este clásico argentino queda cremoso en 35 minutos, rinde cuatro porciones abundantes y acompaña milanesas, carnes o cenas livianas

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Un plato de puré de zapallo naranja brillante, humeante con mantequilla derretida y pimienta negra. Al fondo, una milanesa. Un tenedor y sal en una mesa de madera.
El puré de zapallo acompaña carnes, milanesas y comidas ligeras en la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que remiten de inmediato a la infancia, a la cocina de familiares y al calor del hogar. El puré de zapallo es uno de esos clásicos reconfortantes, simple y pleno de sabor, que acompaña de manera discreta pero fundamental a muchísimos platos de la mesa argentina. A partir de su cremosidad y versatilidad, puede ser incorporado como acompañamientos de menús habituales o protagonistas de comidas especiales para los días más fríos.

En Argentina, esta receta aparece tanto en almuerzos familiares como en cenas rápidas, escoltando carnes, milanesas o como opción ligera para los más chicos. Esta receta se destaca por su practicidad, bajo costo y alto valor nutricional, lo que la hace infaltable en cualquier recetario cotidiano. Incluso, puede ser mezclado con otros puré, como el de papa o batata, aportando otro tipo de sabor.

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Receta de puré de zapallo

El puré de zapallo consiste en el tubérculo cocido y pisado hasta lograr una textura suave, al que se le incorpora manteca y un poco de leche para lograr cremosidad. Se condimenta apenas con sal y pimienta, aunque admite variantes según el gusto o lo que haya en la heladera. Es un acompañamiento versátil, con sabor dulzón y color vibrante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de zapallo (tipo anco, criollo o cabutia)
  • 50 g de manteca
  • 100 ml de leche
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
Primer plano de una mano pisando zapallo cocido y humeante en una olla. Sobre la tabla de madera hay mantequilla, leche, sal, pimienta y nuez moscada.
La receta de puré de zapallo se destaca por su practicidad, su bajo costo y su valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer puré de zapallo, paso a paso

  1. Pelar y cortar el zapallo en cubos de tamaño parejo para lograr una cocción uniforme.
  2. Colocar los cubos en una olla grande, cubrir con agua y agregar una pizca de sal.
  3. Llevar al fuego y cocinar durante 20-25 minutos, hasta que el zapallo esté bien tierno (se pincha fácilmente con un tenedor).
  4. Colar el zapallo y dejarlo escurrir bien para evitar un puré aguado.
  5. Pisar el zapallo aún caliente con un pisa-puré o tenedor hasta eliminar todos los grumos.
  6. Incorporar la manteca y mezclar hasta que se funda completamente. Este paso es clave para lograr una textura untuosa.
  7. Agregar la leche de a poco, mezclando hasta obtener la consistencia deseada. Si se prefiere más liviano, sumar un poco más de leche.
  8. Salpimentar a gusto y, si se desea, rallar una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.
  9. Servir el puré bien caliente. Si se va a recalentar, hacerlo a fuego suave y, si es necesario, sumar un chorrito de leche extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes, sus cantidades y el paso a paso dejan como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 3 g

Los datos numéricos revelados son estimados y el valor nutricional preciso de la receta dependerá de los ingredientes en específico utilizados durante la preparación y en la cantidad de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, preferir fuego suave y sumar leche si hace falta.

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