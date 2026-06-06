La guía de color que usan los decoradores para que la casa luzca más sofisticada sin gastar de más

Los decoradores priorizan la paleta cromática y las texturas para elevar la percepción de lujo sin cambiar el mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto para lograr que un hogar parezca más sofisticado no depende solo de los muebles, sino de la selección de los colores para que la casa luzca más costosa en paredes y detalles decorativos.

Según especialistas consultados por Homes & Gardens, revista especializada en decoración de interiores, elegir la paleta cromática adecuada puede aportar distinción y transformar la percepción del espacio sin realizar grandes inversiones.

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1. Neutros cálidos para una elegancia atemporal

Los neutros cálidos en beige profundo aportan una elegancia atemporal y un clima acogedor tipo hotel boutique. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones recomendadas por el medio para crear una atmósfera elegante, sobresalen los tonos beige cálido. Mallory Robins, diseñadora en Kobel + Co, señala que el beige profundo, con matices ricos y cierta complejidad, aporta profundidad y ofrece una sensación acogedora y elevada, similar a la de un hotel boutique.

Robins destaca que estos tonos generan un efecto atemporal y sofisticado. El uso de acabados mate o satinados permite que la luz se refleje suavemente, realzando materiales como madera, lino o piezas naturales.

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2. Verde oliva: sofisticación y contraste en interiores

El verde oliva profundo suma contraste y sofisticación cuando se combina con marrones y azules intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verde oliva profundo es otra de las recomendaciones principales para quienes buscan un ambiente sofisticado. Gabrielle Bove, de Opaline Interiors Studio, indica en Homes & Gardens que los verdes oscuros, junto con marrones y azules intensos, aportan dramatismo y un aire lujoso a cualquier espacio.

Bove subraya que los tonos oliva con bases negras o azuladas favorecen tanto a espacios pequeños como grandes. Combinados con texturas naturales, como alfombras tejidas o madera, el resultado es un interior moderno y actual.

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La diseñadora señala que estos tonos permiten elevar la decoración de forma versátil, añadiendo personalidad sin recargar el ambiente.

3. Blancos matizados para amplitud y calidez

Los blancos matizados con subtonos cálidos amplían visualmente y evitan una sensación fría en los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los blancos matizados con subtonos cálidos son ideales para quienes desean ampliar visualmente los ambientes y sumar luminosidad. Aileen Warren, de Jackson Warren Interiors, afirma que elegir un blanco suave, distante de los tonos fríos, permite que el espacio se perciba más acogedor y sofisticado.

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Warren aconseja variar los acabados: paredes mates, molduras satinadas y techos en mate. Esta diversidad de texturas refuerza la percepción de amplitud y profundidad.

Sabah Mansoor, diseñadora de interiores, añade que los blancos matizados otorgan calidez y suavidad sin dominar el conjunto, y que la mezcla con materiales naturales, como lino, madera clara o piedra, suma riqueza visual.

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4. Malva suave: un matiz sutil para sofisticar el ambiente

El malva suave con matices grisáceos incorpora color con sobriedad y un efecto contemporáneo y relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malva suave es una alternativa elegante a los neutros clásicos para quienes desean incorporar color sin perder sobriedad. La diseñadora de interiores, Christy Allen, consultada por el medio citado, afirma que este tono con matices grisáceos aporta un aire refinado y discreto que se siente relajante y contemporáneo.

Aplicar malva en paredes, textiles o accesorios permite crear ambientes diferenciados, aportando originalidad sin resultar estridente. Allen destaca que este color, por su sutilidad, se percibe de inmediato por la sensación de bienestar que genera.

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El malva suave se integra como un neutro alternativo y versátil, siendo recomendable para quienes buscan un toque distintivo que eleve el conjunto decorativo.

5. Burdeos intenso para espacios acogedores y lujosos

El burdeos intenso aporta carácter y profundidad, y se potencia con acentos claros o metálicos cálidos como el latón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El burdeos intenso figura entre las propuestas de Homes & Gardens como elección idónea para quienes desean añadir carácter y lujo a los espacios. Rebecca Letwin, de Full Bloom Interior Design, señala que estos tonos, inspirados en el vino tinto y los púrpuras joya, tienen una larga tradición asociada a ambientes sofisticados.

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Letwin recomienda usar esta gama en paredes o mobiliario integrado para lograr profundidad y dramatismo. Además, aconseja contrastar el burdeos con acentos claros o metálicos cálidos, como latón, para potenciar la riqueza cromática.

Pequeños detalles en burdeos —almohadas, lámparas o jarrones— pueden elevar el ambiente sin sobrecargarlo, aportando siempre una sensación envolvente y lujosa.

Las recomendaciones de expertos recopiladas por Homes & Gardens demuestran que el verdadero secreto de un ambiente atractivo y cuidado está en la selección de los colores y la manera en que se combinan las texturas y los contrastes. Así se consigue una atmósfera interesante, pensada y con un estilo propio.

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