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Por qué Colman Domingo es el nuevo referente de moda masculina en Hollywood: sus looks icónicos

El actor y director estadounidense consolida una identidad visual propia con sastrería, joyería y guiños retro

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El actor y director estadounidense convierte la moda en una declaración personal (REUTERS)
El actor y director estadounidense convierte la moda en una declaración personal (REUTERS)

Colman Domingo se ha convertido en una de las figuras más observadas de la moda en el espectáculo internacional. Su presencia en cada evento marca una declaración de principios: la elegancia y la osadía pueden convivir en el vestuario masculino.

Sobre la alfombra roja, su actitud propone nuevas lecturas para los códigos clásicos, fusionando el rigor de la sastrería con el deseo de experimentar.

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Domingo entiende la moda como una herramienta de expresión que va mucho más allá de la tendencia. Sus elecciones conjugan texturas contrastantes, detalles ornamentales y acabados poco convencionales, y logran looks que interpelan las reglas tradicionales del guardarropa masculino.

Colman Domingo en 'El día de la revelación' (Universal Pictures)
Entre smokings intervenidos, abrigos bordados y paletas inesperadas, el intérprete despliega una estética valiente (Universal Pictures)

Cuando Colman Domingo pisa una alfombra roja, nadie puede predecir si apostará por la elegancia clásica o por una jugada inesperada. Su archivo de looks es una lección de cómo el vestuario masculino puede renovarse sin perder identidad.

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1- Blazer azul marino y pantalón blanco

Blazer azul marino y pantalón blanco equilibran sobriedad y frescura con accesorios dorados discretos que elevan la simpleza
Blazer azul marino y pantalón blanco equilibran sobriedad y frescura con accesorios dorados discretos que elevan la simpleza

En la presentación de la colección Primavera/Verano 2027 de Ralph Lauren, Domingo eligió un blazer azul marino de textura sutil y una camisa blanca al cuello, combinados con pantalón blanco recto. Los zapatos azul marino y los discretos accesorios dorados sumaron armonía y sofisticación en un conjunto que redefinió la sencillez.

2- Traje gris de cuadros con corbata azul

Traje gris de cuadros con corbata azul de lunares refuerza una imagen ejecutiva moderna con ajuste impecable y complementos metálicos
Traje gris de cuadros con corbata azul de lunares refuerza una imagen ejecutiva moderna con ajuste impecable y complementos metálicos

Para la premiere de “Disclosure Day”, sacó a relucir su costado ejecutivo con un traje gris oscuro de cuadros, camisa blanca y corbata azul de lunares. Los zapatos negros clásicos y complementos metálicos demostraron que el estilo formal también puede tener un giro contemporáneo.

3- Traje de tres piezas beige

Traje beige de tres piezas con pañoleta y corbata punteada actualiza el aire vintage con textura y armonía en tonos cálidos
Traje beige de tres piezas con pañoleta y corbata punteada actualiza el aire vintage con textura y armonía en tonos cálidos

En Londres, repitió la fórmula del tres piezas, pero en beige y con estampado de cuadros finos. El chaleco y la pañoleta en el bolsillo aportaron aire retro, mientras que la combinación de camisa blanca, corbata azul con puntos y zapatos marrones dejó claro que Domingo domina la mezcla de texturas y accesorios.

4- Abrigo estructurado en gris

Abrigo largo gris asimétrico domina el conjunto con volumen estructurado, pantalón negro ancho y joyería robusta como remate
Abrigo largo gris asimétrico domina el conjunto con volumen estructurado, pantalón negro ancho y joyería robusta como remate

La silueta cambió en París con un abrigo largo gris de corte asimétrico y solapa amplia, acompañado de pantalón negro ancho y joyería robusta. Aquí, la estructura fue protagonista y el look destiló actitud vanguardista.

5- Camisa satinada rosa y pantalón ancho

Camisa satinada rosa con plisados y pantalón terracota ancho construyen un guiño setentero de líneas fluidas y paleta cálida
Camisa satinada rosa con plisados y pantalón terracota ancho construyen un guiño setentero de líneas fluidas y paleta cálida

Para la premiere de “The Four Seasons”, apostó por el color y las texturas: camisa satinada rosa con plisados, pantalón ancho terracota y cinturón a juego. Los zapatos marrones y la inspiración setentera hicieron el resto.

6- Traje geométrico multicolor

Chaqueta geométrica multicolor y pantalón negro con franjas rojas de lentejuelas combinan teatralidad y pulido con charol y anillos
Chaqueta geométrica multicolor y pantalón negro con franjas rojas de lentejuelas combinan teatralidad y pulido con charol y anillos

En la Met Gala 2026, Domingo arriesgó con una chaqueta de rombos multicolor y pantalón negro con franjas rojas de lentejuelas. Los zapatos de charol y los anillos llevaron el look a un terreno artístico y teatral.

7- Smoking negro con chaleco bordado

Smoking negro con chaleco de pedrería plateada y moño extragrande redefine la etiqueta con brillo medido y lujo personal
Smoking negro con chaleco de pedrería plateada y moño extragrande redefine la etiqueta con brillo medido y lujo personal

En la premiere de la película de Michael Jackson, la apuesta fue por el smoking negro clásico con solapas amplias, pero el chaleco de pedrería plateada y las pulseras plateadas rompieron el molde del dress code tradicional.

8- Abrigo bordado con motivos florales

Abrigo negro bordado con motivos florales blancos suma ornamento sobre una base clásica en blanco y negro con acabado de gala
Abrigo negro bordado con motivos florales blancos suma ornamento sobre una base clásica en blanco y negro con acabado de gala

En la gala Life Achievement Award tribute, eligió un abrigo negro largo con bordados florales blancos, sobre camisa blanca y pantalón negro entallado. Un equilibrio entre lo clásico y lo ornamental.

9- Traje rayado con flor oversize

Traje rayado gris con flor oversize blanca en la solapa mezcla tailoring tradicional y un foco escultural de alto protagonismo
Traje rayado gris con flor oversize blanca en la solapa mezcla tailoring tradicional y un foco escultural de alto protagonismo

Durante el after party de los Oscar 2026, llevó un traje sastre rayado con solapa ancha y una flor blanca oversize. Accesorios minimalistas y zapatos negros pulidos remataron un conjunto de tailoring con alto protagonismo.

10- Total look amarillo y botas western

Total look amarillo con botas western multicolor y gafas a juego apuesta por monocromía audaz y referencias cowboy contemporáneas
Total look amarillo con botas western multicolor y gafas a juego apuesta por monocromía audaz y referencias cowboy contemporáneas

En los Image Awards 2026, Domingo sorprendió con un look monocromático en amarillo, desde el abrigo largo hasta el suéter de cuello alto. Las botas western y las gafas a tono le dieron un aire de cowboy contemporáneo.

11- Camisa cruzada marrón y pantalón satinado

Camisa cruzada marrón de cuello pronunciado y pantalón satinado nude combinan sobriedad y refinamiento con un brillo controlado
Camisa cruzada marrón de cuello pronunciado y pantalón satinado nude combinan sobriedad y refinamiento con un brillo controlado

Otro giro: camisa marrón cruzada de cuello pronunciado y pantalón satinado nude. Los zapatos de charol y los anillos sumaron sofisticación a la sobriedad.

12- Traje de terciopelo marrón

Traje de terciopelo marrón chocolate con camisa negra abierta y gafas ámbar sostiene un lujo relajado de inspiración retro
Traje de terciopelo marrón chocolate con camisa negra abierta y gafas ámbar sostiene un lujo relajado de inspiración retro

En el Palm Springs International Film Festival, el terciopelo fue el rey: traje marrón chocolate con chaleco y pantalón ancho, camisa negra abierta y gafas tipo aviador ámbar. Un guiño retro con sello propio.

13- Smoking negro con detalles de mariposas

Smoking negro de doble botonadura con mariposas blancas en relieve cierra la serie con un toque artístico y sofisticación precisa
Smoking negro de doble botonadura con mariposas blancas en relieve cierra la serie con un toque artístico y sofisticación precisa

Finalmente, en los Golden Globes, lució un smoking negro de doble botonadura con solapas satinadas y aplicaciones de mariposas blancas en relieve. Zapatos de punta afilada y creatividad sin límites para cerrar la lista.

Cada look de Colman Domingo confirma que la moda masculina puede ser un terreno de juego creativo, donde la elegancia y la experimentación nunca se excluyen.

*Fotos: Reuters

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