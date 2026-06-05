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La razón por la que una sala pequeña puede verse amplia sin necesidad de hacer reformas

Especialistas en interiorismo coinciden en que la clave está en una base clara, luces bien ubicadas, cortinas largas y piezas ligeras, además de reflejos y suelos continuos que cambian la percepción del espacio

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Ilustración de acuarela de un salón con sofá beige, sillón rojo, mesas de centro de madera, estantería con plantas y cortinas. Líneas finas y colores suaves.
Ilustración de acuarela de un salón contemporáneo con mobiliario neutro, un sillón rojo vibrante, plantas y cortinas diáfanas que crean un ambiente sereno y acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salas pequeñas representan un desafío común en los hogares urbanos, donde maximizar la sensación de amplitud visual sin perder estilo es una prioridad.

Según AD Latinoamérica, revista especializada en arquitectura y diseño de interiores, existen recomendaciones de diseño de interiores para transformar espacios reducidos en ambientes funcionales y atractivos sin necesidad de reformas complejas.

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Estos consejos permiten mejorar visualmente la amplitud, aumentar la comodidad y sumar estilo en salas de dimensiones limitadas.

Vista frontal de una sala de estar moderna con un sofá de terciopelo verde oliva, cojines peludos, mesas redondas, un cuadro abstracto y parte de un sillón de cuero marrón.
Los colores claros aumentan la luminosidad y amplían la percepción del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El factor clave para aprovechar las salas pequeñas es adaptar la decoración a las necesidades y la función social que cumple el espacio. El medio citado resalta que, al ser un punto de convivencia, el diseño debe priorizar el confort y la practicidad.

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Como señala la publicación, “la decoración de una sala pequeña debe responder tanto a sus necesidades como a su importancia”. Con recursos visuales apropiados, el tamaño deja de ser una limitante y se pueden lograr ambientes mucho más acogedores.

1. Colores claros y acentos que amplifican tu sala

Salón con sofá seccional naranja, estantería de madera llena de libros y objetos, un cuadro abstracto azul y verde, y una planta grande en maceta blanca.
Los acentos de color aportan profundidad sin saturar la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir colores claros como base —blancos, beiges, grises suaves o verdes claros— incrementa la luminosidad y genera una mayor sensación de amplitud. De acuerdo con el medio, “los colores sí influyen en nuestra percepción espacial: la razón detrás es que hay tonos que rebotan la luz y otros que la absorben”.

Acentuar algunos detalles con colores fuertes, como almohadas o arte decorativo, añade profundidad y evita que el ambiente luzca monótono. El equilibrio se logra al combinar superficies neutras con toques vibrantes, lo que armoniza el conjunto y otorga personalidad sin saturar la sala.

2. Iluminación estratégica para espacios pequeños

Vista de una sala de estar moderna con sofá verde, mesa de centro con dos tazas y estantería de madera llena de libros. Hay una partición de cristal a la izquierda.
Las lámparas en techo, pared o muebles integran funcionalidad y estilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una iluminación cálida y pensada marca la diferencia en la percepción de tamaño. AD Latinoamérica recomienda instalar lámparas en techos, paredes o muebles para evitar zonas sombrías y crear una atmósfera acogedora.

La iluminación debe valorarse como parte integral de la decoración, no solo como elemento funcional. Focalizar la luz en rincones específicos o detalles decorativos ayuda a desviar la atención del tamaño real de la estancia y contribuye a una impresión visual de mayor amplitud.

3. Cómo aprovechar la altura y las ventanas en salas pequeñas

Una sala de estar moderna y luminosa con un gran filodendro arbóreo en maceta de terracota, un sofá beige, mesa de centro de madera y una alfombra geométrica.
Las cortinas de piso a techo simulan ventanales y suman altura visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la verticalidad es clave en espacios reducidos. Las ventanas altas permiten que entre más luz natural y crean la sensación de una sala más grande.

Cuando no es posible modificar la estructura, el medio sugiere colocar cortinas de piso a techo para simular ventanales amplios, lo que aporta altura y profundidad visual. Esta alternativa sencilla transforma la percepción del ambiente sin requerir obras.

4. Mobiliario funcional y cómo acomodarlo para ganar espacio

Un salón con un sofá curvo marrón-anaranjado, una pequeña mesa auxiliar hexagonal de madera, una estantería oscura con libros y una lámpara de mesa tipo hongo.
Los sillones elevados y de patas finas alivian el peso visual del mobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correcta elección y disposición del mobiliario determina el flujo y el espacio disponible. Separar los sillones de las paredes permite colocar elementos decorativos —como plantas— y facilita la circulación.

“Los sillones se convierten en la esencia de tu sala”, destaca AD Latinoamérica. Se recomienda preferir sillones elevados, con patas finas y descansabrazos bajos, así como mesas laterales visualmente ligeras. Esta estrategia reduce la sensación de saturación y amplía visualmente la sala.

5. Superficies reflectantes: cristal, metal y espejos

Una sala de estar con paredes texturizadas, un gran espejo dorado, un sillón terracota, una mesa consola curva y un olivo en maceta junto a una ventana.
Los espejos grandes potencian la luz y duplican la profundidad del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales como cristal y metal ayudan a disminuir barreras visuales y a potenciar la luz en el espacio. Muebles con superficies reflectantes, como mesas o repisas metálicas, resultan ligeros y funcionales.

El medio citado afirma: “Con los muebles metalizados sucede un doble beneficio, ya que es un material que no necesita estructuras robustas y, en caso de serlas, refleja el espacio y la luz”. Incluir espejos grandes y ubicarlos cerca de las ventanas o frente a paredes despejados maximiza la profundidad visual y amplía notablemente la percepción espacial de la sala.

6. Pisos que engrandecen la sala: alfombras y materiales ideales

Una sala de estar con paredes beige y suelo de cemento, sofá seccional verde oliva, mesa de centro redonda, planta alta en maceta y panel de madera oscuro.
Los pisos continuos y las alfombras bien dimensionadas alargan la lectura de la sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del piso influye directamente en la percepción de amplitud. Colocar una alfombra de tamaño adecuado —que cubra parte importante del suelo sin taparlo totalmente— contribuye a definir áreas y renovar el ambiente.

Según AD Latinoamérica, “colocar una alfombra puede cambiar la atmósfera del espacio porque renovará la sala en su estética”. Para una transformación mayor, se aconsejan superficies continuas: la duela instalada en sentido longitudinal, porcelanatos de juntas mínimas o microcementos que eliminen divisiones, lo que alarga visualmente la sala y evita que se perciban sus verdaderos límites.

A lo largo de sus recomendaciones, el medio citado subraya que cada elemento puede ajustarse al estilo y las necesidades del usuario. Desde los colores de las paredes hasta los materiales del suelo, cada plano interviene en la sensación de amplitud, permitiendo que incluso las salas de menor tamaño se conviertan en espacios armónicos y atractivos.

El piso puede ser el punto de partida que defina la identidad y profundidad de la estancia, aportando cohesión y carácter al diseño integral de las salas pequeñas.

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