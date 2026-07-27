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Receta de tacos de pescado y palta, rápida y fácil

El plato combina filetes rebozados o a la plancha con cubos de aguacate, tomate y cebolla morada, más un toque cítrico y cilantro, y se sirve sobre tortillas calientes para una comida ligera

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Dos tacos con tortilla, pescado frito, repollo, palta en rebanadas, pico de gallo, cilantro, salsa blanca y gajos de lima en un plato de madera.
Los tacos de pescado y palta son tortillas rellenas con filetes de pescado rebozados o grillados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un buen taco tiene ese poder de hacerte viajar en un solo bocado. El contraste entre pescado dorado, palta fresca y un toque de lima invita a romper la rutina y soñar con playa, sol y amigos reunidos en torno a la mesa.

Aunque los tacos no son nativos de Argentina, cada vez tienen más presencia en comidas informales y encuentros de verano. Se disfrutan especialmente en cenas relajadas, picadas entre amigos o como opción fresca y liviana para los días calurosos.

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Receta de tacos de pescado y palta

Los tacos de pescado y palta son tortillas rellenas con filetes de pescado rebozados o grillados, combinados con palta en cubos, vegetales frescos y una salsa ácida. Se preparan en pocos minutos y no requieren experiencia previa en cocina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 400 g de filet de merluza o lenguado
  • 2 paltas medianas
  • 8 tortillas de trigo o maíz (tamaño taco)
  • 1 tomate
  • 1 cebolla morada pequeña
  • 1 lima o limón
  • 1 ramita de cilantro fresco
  • 1 huevo
  • 100 g de pan rallado
  • 100 g de harina
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír o grillar (cantidad necesaria)
Un plato blanco con dos filetes de pescado y rodajas de palta. Varias tortillas, dos mitades de palta, gajos de lima y un tazón de salsa en una mesa de madera.
La combinación de filet de merluza o lenguado, paltas y tortillas define la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tacos de pescado y palta, paso a paso

  1. Cortar el pescado en tiras gruesas y salar. Pasar primero por harina, luego por huevo batido y por último por pan rallado.
  2. Freír el pescado en abundante aceite caliente (180°C) hasta dorar, o cocinarlo en sartén/grill con apenas aceite. Escurrir sobre papel absorbente.
  3. Pelar y cortar la palta en cubos. Rociar con jugo de lima para evitar que se oxide.
  4. Cortar el tomate y la cebolla en cubos pequeños. Mezclar con la palta, sumar cilantro picado y salpimentar.
  5. Calentar las tortillas en sartén sin grasa, 1 minuto por lado.
  6. Rellenar cada tortilla con tiras de pescado y la mezcla de palta y vegetales.
  7. Servir de inmediato. Sumar más lima y cilantro a gusto. Consejo: El aceite debe estar bien caliente para que el pescado quede crocante y no absorba grasa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pescado cocido se conserva hasta 2 días en heladera (en recipiente cerrado). La mezcla de palta y vegetales, máximo 1 día por la oxidación. No se recomienda freezar.

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