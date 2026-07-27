Receta de tacos de pescado y palta, rápida y fácil

Un buen taco tiene ese poder de hacerte viajar en un solo bocado. El contraste entre pescado dorado, palta fresca y un toque de lima invita a romper la rutina y soñar con playa, sol y amigos reunidos en torno a la mesa.
Aunque los tacos no son nativos de Argentina, cada vez tienen más presencia en comidas informales y encuentros de verano. Se disfrutan especialmente en cenas relajadas, picadas entre amigos o como opción fresca y liviana para los días calurosos.
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Receta de tacos de pescado y palta
Los tacos de pescado y palta son tortillas rellenas con filetes de pescado rebozados o grillados, combinados con palta en cubos, vegetales frescos y una salsa ácida. Se preparan en pocos minutos y no requieren experiencia previa en cocina.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 g de filet de merluza o lenguado
- 2 paltas medianas
- 8 tortillas de trigo o maíz (tamaño taco)
- 1 tomate
- 1 cebolla morada pequeña
- 1 lima o limón
- 1 ramita de cilantro fresco
- 1 huevo
- 100 g de pan rallado
- 100 g de harina
- Sal y pimienta
- Aceite para freír o grillar (cantidad necesaria)
Cómo hacer tacos de pescado y palta, paso a paso
- Cortar el pescado en tiras gruesas y salar. Pasar primero por harina, luego por huevo batido y por último por pan rallado.
- Freír el pescado en abundante aceite caliente (180°C) hasta dorar, o cocinarlo en sartén/grill con apenas aceite. Escurrir sobre papel absorbente.
- Pelar y cortar la palta en cubos. Rociar con jugo de lima para evitar que se oxide.
- Cortar el tomate y la cebolla en cubos pequeños. Mezclar con la palta, sumar cilantro picado y salpimentar.
- Calentar las tortillas en sartén sin grasa, 1 minuto por lado.
- Rellenar cada tortilla con tiras de pescado y la mezcla de palta y vegetales.
- Servir de inmediato. Sumar más lima y cilantro a gusto. Consejo: El aceite debe estar bien caliente para que el pescado quede crocante y no absorba grasa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (2 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 36 g
- Proteínas: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pescado cocido se conserva hasta 2 días en heladera (en recipiente cerrado). La mezcla de palta y vegetales, máximo 1 día por la oxidación. No se recomienda freezar.
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