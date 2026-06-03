10 trucos de diseñadores para ganar espacio en dormitorios pequeños

Los expertos priorizan una distribución simple y pocas piezas para despejar la lectura visual del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan que una habitación pequeña se vea más grande pueden aplicar estrategias respaldadas por expertos en diseño de interiores, según AD Magazine, revista especializada en arquitectura, diseño de interiores, arte y estilo de vida.

Todas estas tácticas amplifican la percepción del espacio y mejoran la funcionalidad, según los especialistas consultados por el medio citado.

La selección y distribución de los muebles es fundamental. Jennifer Jones, diseñadora principal de Niche Interiors, subraya que una distribución simple y el uso de piezas mínimas realzan cualquier habitación de manera inmediata.

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Expertos en diseño revelan estrategias efectivas para ampliar visualmente dormitorios compactos mediante la elección de mobiliario, colores y detalles decorativos inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resalta que mantener la proporción adecuada entre los elementos evita que el espacio luzca recargado o desordenado.

La apuesta por muebles empotrados es otra recomendación de expertos como Dvira Ovadia, diseñadora de interiores. La especialista de Toronto explica que estos muebles eliminan piezas voluminosas, creando una solución integrada y continua en la recámara. Este método aporta tranquilidad y amplitud a espacios urbanos o departamentos compactos.

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Efectos de la paleta de colores en espacios pequeños

Los colores claros, sobre todo en paletas monocromáticas, refuerzan la sensación de amplitud. Natasha Willauer, diseñadora de interiores, destaca que pintar paredes y techos con un solo tono, especialmente en habitaciones con techos inclinados, suaviza los límites visuales y evita rupturas que podrían disminuir la percepción del espacio.

La proporción entre mobiliario y superficies define si una recámara compacta se percibe ordenada o saturada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de azules, inspirados en el cielo y el mar, también beneficia a espacios reducidos. Lillian Byers, de Platt Interiors, recomienda elegir variaciones suaves del mismo color para techos y paredes, así como materiales de base clara en textiles y tapizados. Esta estrategia fomenta el equilibrio y mejora la luminosidad, como coinciden otros expertos en el medio citado.

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Las gamas tierra, utilizadas en papel tapiz, mobiliario y textiles, mantienen la armonía y evitan contrastes excesivos. Dvira Ovadia aconseja que los elementos decorativos se integren en una “envoltura continua”, lo que ayuda a que el ojo perciba la recámara como un conjunto y no como piezas separadas.

Recursos de diseño y detalle para ampliar la recámara

Más allá de los colores, los recursos arquitectónicos y decorativos también marcan la diferencia. Julien Legeard, fundador de Legeard Studio, emplea espejos como una herramienta para expandir visualmente el espacio, integrándolos en la estructura y difundiendo la luz de manera efectiva.

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Las gamas tierra en textiles y papel tapiz sostienen armonía y evitan contrastes que fragmentan el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superposición de estampados, texturas y colores puede disimular las dimensiones reales de la habitación. Meg Lonergan, diseñadora de interiores, sugiere combinar diferentes patrones en ropa de cama o almohadas para agregar volumen y evitar la monotonía, dando la impresión de mayor amplitud.

Stephanie Kraus, diseñadora de interiores estadounidense, aconseja la introducción de líneas verticales a través de carpintería o molduras junto a las ventanas, lo que lleva la mirada hacia arriba y genera altura visual.

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La iluminación influye de igual manera. Christine Markatos Lowe, fundadora de Christine Markatos Design, recurre a tonos claros y texturas suaves, además de lámparas llamativas que llevan la vista hacia la parte superior del cuarto, acentuando la altura.

La superposición de estampados y texturas en la cama añade profundidad y disimula dimensiones reales del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cortinas que van del piso al techo es otro truco efectivo. Este tipo de cortinas refuerzan la verticalidad, mientras que el mobiliario bajo y las alfombras grandes contribuyen a una percepción unificada del espacio. Así se consigue evitar fragmentaciones visuales y se mantiene el ambiente despejado.

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Ejemplos y estilos para transformar una recámara

Existen ejemplos concretos del éxito de estas recomendaciones. El blanco es sinónimo de amplitud, sobre todo si se combina con detalles en crema o tonos pastel para añadir calidez al ambiente. El uso de textiles de calidad, como fundas nórdicas bordadas o butacas tapizadas, proporciona valor estético y confort.

En casas antiguas o suites históricas, integrar colores vivos y líneas verticales —como lo hizo Amanda Reynal en un proyecto en Key West— genera energía y dirige la atención hacia elementos arquitectónicos como camas con dosel o molduras pintadas.

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Las paletas claras y monocromáticas en paredes y techos suavizan límites y aumentan la sensación de amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superponer estampados y usar papeles tapiz con motivos naturales también son formas de aportar profundidad y dinamismo.

Según AD Magazine, la distribución planificada, una paleta cromática adecuada y la integración de muebles y detalles elegidos intencionadamente facilitan que un dormitorio pequeño se transforme en un espacio sofisticado y acogedor.

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La ubicación estratégica de la cama, como centro estructural, define y aporta carácter al ambiente, brindando identidad propia a la habitación dentro del hogar.