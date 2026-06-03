Tendencias

10 trucos de diseñadores para ganar espacio en dormitorios pequeños

Espejos integrados, cortinas de piso a techo y una paleta cromática coherente son algunos de los recursos que los especialistas recomiendan para convertir una habitación reducida en un santuario de lujo sereno

Guardar
Google icon
Dibujo en acuarela de un dormitorio moderno con cama verde oliva, estantería con adornos, mesita de noche redonda y cuadros artísticos.
Los expertos priorizan una distribución simple y pocas piezas para despejar la lectura visual del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan que una habitación pequeña se vea más grande pueden aplicar estrategias respaldadas por expertos en diseño de interiores, según AD Magazine, revista especializada en arquitectura, diseño de interiores, arte y estilo de vida.

Todas estas tácticas amplifican la percepción del espacio y mejoran la funcionalidad, según los especialistas consultados por el medio citado.

La selección y distribución de los muebles es fundamental. Jennifer Jones, diseñadora principal de Niche Interiors, subraya que una distribución simple y el uso de piezas mínimas realzan cualquier habitación de manera inmediata.

PUBLICIDAD

Infografía ilustrada sobre cómo maximizar el espacio en un dormitorio pequeño con secciones sobre muebles, paleta de colores, espejos y textiles.
Expertos en diseño revelan estrategias efectivas para ampliar visualmente dormitorios compactos mediante la elección de mobiliario, colores y detalles decorativos inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, resalta que mantener la proporción adecuada entre los elementos evita que el espacio luzca recargado o desordenado.

La apuesta por muebles empotrados es otra recomendación de expertos como Dvira Ovadia, diseñadora de interiores. La especialista de Toronto explica que estos muebles eliminan piezas voluminosas, creando una solución integrada y continua en la recámara. Este método aporta tranquilidad y amplitud a espacios urbanos o departamentos compactos.

PUBLICIDAD

Efectos de la paleta de colores en espacios pequeños

Los colores claros, sobre todo en paletas monocromáticas, refuerzan la sensación de amplitud. Natasha Willauer, diseñadora de interiores, destaca que pintar paredes y techos con un solo tono, especialmente en habitaciones con techos inclinados, suaviza los límites visuales y evita rupturas que podrían disminuir la percepción del espacio.

Dormitorio moderno con paredes de yeso color arena. Una cama con cabecero de ratán, ropa de cama de lino beige, mesita de piedra. Un sillón y jarrón con ramas cerca de una ventana.
La proporción entre mobiliario y superficies define si una recámara compacta se percibe ordenada o saturada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de azules, inspirados en el cielo y el mar, también beneficia a espacios reducidos. Lillian Byers, de Platt Interiors, recomienda elegir variaciones suaves del mismo color para techos y paredes, así como materiales de base clara en textiles y tapizados. Esta estrategia fomenta el equilibrio y mejora la luminosidad, como coinciden otros expertos en el medio citado.

Las gamas tierra, utilizadas en papel tapiz, mobiliario y textiles, mantienen la armonía y evitan contrastes excesivos. Dvira Ovadia aconseja que los elementos decorativos se integren en una “envoltura continua”, lo que ayuda a que el ojo perciba la recámara como un conjunto y no como piezas separadas.

Recursos de diseño y detalle para ampliar la recámara

Más allá de los colores, los recursos arquitectónicos y decorativos también marcan la diferencia. Julien Legeard, fundador de Legeard Studio, emplea espejos como una herramienta para expandir visualmente el espacio, integrándolos en la estructura y difundiendo la luz de manera efectiva.

Cama con cabecero de madera y edredón a rayas marrones, mesita de noche verde con lámpara beige, y pintura de peras en pared color tierra.
Las gamas tierra en textiles y papel tapiz sostienen armonía y evitan contrastes que fragmentan el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superposición de estampados, texturas y colores puede disimular las dimensiones reales de la habitación. Meg Lonergan, diseñadora de interiores, sugiere combinar diferentes patrones en ropa de cama o almohadas para agregar volumen y evitar la monotonía, dando la impresión de mayor amplitud.

Stephanie Kraus, diseñadora de interiores estadounidense, aconseja la introducción de líneas verticales a través de carpintería o molduras junto a las ventanas, lo que lleva la mirada hacia arriba y genera altura visual.

La iluminación influye de igual manera. Christine Markatos Lowe, fundadora de Christine Markatos Design, recurre a tonos claros y texturas suaves, además de lámparas llamativas que llevan la vista hacia la parte superior del cuarto, acentuando la altura.

Cama de nogal oscuro con cabecero de lamas verticales, ropa de cama beige claro, manta texturizada, mesita de noche a juego con lámpara de travertino, y cortinas blancas.
La superposición de estampados y texturas en la cama añade profundidad y disimula dimensiones reales del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cortinas que van del piso al techo es otro truco efectivo. Este tipo de cortinas refuerzan la verticalidad, mientras que el mobiliario bajo y las alfombras grandes contribuyen a una percepción unificada del espacio. Así se consigue evitar fragmentaciones visuales y se mantiene el ambiente despejado.

Ejemplos y estilos para transformar una recámara

Existen ejemplos concretos del éxito de estas recomendaciones. El blanco es sinónimo de amplitud, sobre todo si se combina con detalles en crema o tonos pastel para añadir calidez al ambiente. El uso de textiles de calidad, como fundas nórdicas bordadas o butacas tapizadas, proporciona valor estético y confort.

En casas antiguas o suites históricas, integrar colores vivos y líneas verticales —como lo hizo Amanda Reynal en un proyecto en Key West— genera energía y dirige la atención hacia elementos arquitectónicos como camas con dosel o molduras pintadas.

Dormitorio con paredes color arena, cama con ropa de cama rosa y cojines verdes, cabecero de azulejos, mesa de madera y lámpara tejida. Un banco acolchado se integra en una de las alcobas arqueadas.
Las paletas claras y monocromáticas en paredes y techos suavizan límites y aumentan la sensación de amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superponer estampados y usar papeles tapiz con motivos naturales también son formas de aportar profundidad y dinamismo.

Según AD Magazine, la distribución planificada, una paleta cromática adecuada y la integración de muebles y detalles elegidos intencionadamente facilitan que un dormitorio pequeño se transforme en un espacio sofisticado y acogedor.

La ubicación estratégica de la cama, como centro estructural, define y aporta carácter al ambiente, brindando identidad propia a la habitación dentro del hogar.

Temas Relacionados

Diseño de InterioresDecoración de EspaciosPaleta de ColoresCamaCortinasMobiliarioDecoraciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cardio para ganar músculo? El consejo de un nutricionista que desafía la lógica del gimnasio

Ismael Galancho, quien además es entrenador, distingue entre lo que es fisiológicamente posible y lo que es óptimo para la hipertrofia. Por qué el entrenamiento de fuerza sigue siendo insustituible

¿Cardio para ganar músculo? El consejo de un nutricionista que desafía la lógica del gimnasio

Por qué los bebés necesitan tocar a quien los cuida al dormir

Especialistas en desarrollo infantil y estudios sobre neurodesarrollo coinciden en que este comportamiento tiene una explicación fisiológica concreta que va mucho más allá del hábito o la dependencia

Por qué los bebés necesitan tocar a quien los cuida al dormir

Cómo identificar el phubbing, una de las mayores amenazas para las parejas

Desde interrumpir conversaciones esenciales hasta reducir los encuentros afectivos, la exposición constante a las pantallas introduce una distancia emocional silenciosa que se naturaliza y erosiona el vínculo de forma progresiva

Cómo identificar el phubbing, una de las mayores amenazas para las parejas

Kate Middleton sorprendió con un vestido vintage: el guiño a la moda de los años 50

La princesa de Gales eligió un diseño de Rodarte con estampado de lunares para asistir a un acto oficial

Kate Middleton sorprendió con un vestido vintage: el guiño a la moda de los años 50

Día Internacional del Sommelier: cómo evolucionó un rol clave en el conocimiento y la pasión por el vino

Gracias a su formación continua, es una pieza fundamental en la interacción con los consumidores en diversos ámbitos: restaurantes, vinotecas, bodegas y eventos

Día Internacional del Sommelier: cómo evolucionó un rol clave en el conocimiento y la pasión por el vino

DEPORTES

El Milan de Ronaldinho, Pirlo, Kaká y Beckham: la historia de un vestuario irrepetible del fútbol europeo

El Milan de Ronaldinho, Pirlo, Kaká y Beckham: la historia de un vestuario irrepetible del fútbol europeo

La rebelión de una selección a un mes del Mundial que terminó con un cambio de entrenador: “El cuento de hadas se convirtió en un drama”

El casting de técnicos en Boca Juniors: los que interesan, los imposibles y los descartados

Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

La insólita aparición de Jorge Sampaoli en Río de Janeiro tras sonar como DT de Boca Juniors

TELESHOW

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

Barby Franco en “Lo De Pampita”: “Era normal que mi papá, en vez de abrazarme, me pegue”

El desconsolado llanto de Marina Calabró al recordar a Juan Carlos Calabró: “Se despidió de sus pares y del público”

La reacción de Mario Pergolini cuando Carlos Belloso le mostró su talento como ventrílocuo: “Me muero de miedo”

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

INFOBAE AMÉRICA

“Esa noche Ana tuvo otra vez las pesadillas...”: fragmento de ‘Tierra herida’, la nueva novela de Gabriela Exilart

“Esa noche Ana tuvo otra vez las pesadillas...”: fragmento de ‘Tierra herida’, la nueva novela de Gabriela Exilart

Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia

Ecuador registró una caída de más del 25% en los homicidios en mayo frente al mismo mes de 2025 bajo el estado de “conflicto armado” interno

EEUU anunció nuevas sanciones contra los grupos rebeldes M23 y FDLR por la violencia étnica y las amenazas a la estabilidad de Congo

Finlandia desmanteló un programa que afectó los recursos de Rusia y confiscó más de 3,5 millones de euros