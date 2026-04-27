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El truco que los especialistas recomiendan para aprovechar cada centímetro en una sala pequeña

Soluciones de diseño contemporáneo permiten transformar zonas compactas en ambientes equilibrados, aprovechando recursos naturales y distribuciones inteligentes

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Ilustración en acuarela de una sala de estar con sofá color crema, mesa de centro de madera, estantes flotantes decorados y un ventanal con cortinas claras.
El diseño funcional y minimalista transforma las salas pequeñas en espacios modernos y acogedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salas pequeñas se definen para 2026 como espacios de entre 9 y 16 metros cuadrados, donde el diseño funcional y estilizado es prioridad. Según los expertos de AD Latinoaméric, hoy estos ambientes ya no representan una restricción, sino una oportunidad para aplicar tendencias innovadoras y maximizar el confort en viviendas urbanas y compactas.

Para aprovechar cada centímetro y mantener un ambiente atractivo en una sala pequeña, las tendencias para este año sugieren recurrir a muebles multifuncionales, planificar la distribución con precisión y preferir piezas ligeras.

El minimalismo, el almacenamiento vertical y la selección de materiales orgánicos son claves, además de considerar la ubicación del sofá y la entrada de luz natural para optimizar el espacio y lograr armonía.

Vista frontal de una sala de estar moderna con sofá seccional beige, TV en pared texturizada, consola blanca, mesa de centro de madera y cortinas claras.
La selección de textiles ligeros, como lino y algodón, aporta frescura y luminosidad al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garantizar una circulación fluida es clave para que el espacio funcione y no se sienta saturado. Los expertos recomiendan dejar entre 60 y 70 centímetros libres para desplazarse con comodidad y evitar sofás desproporcionados que invadan el ambiente.

En ese sentido, los especialistas de AD Latinoamérica insisten en un principio básico que marca la diferencia: medir cada pared, puerta y ventana antes de elegir los muebles. “El truco está en medir todo antes de comprar. Sí, todo”, remarcan.

Distribuciones clave para salas pequeñas

Las salas esquineras aprovechan áreas habitualmente desaprovechadas y generan mayor amplitud visual. Este tipo de distribución favorece la convivencia en torno a un punto central y resulta ideal para quienes buscan ambientes acogedores y funcionales.

Las salas modulares se destacan por su flexibilidad, ya que permiten reorganizar el espacio y pueden incorporar soluciones de almacenamiento oculto. Así, se gana espacio visual sin perder diseño, adaptando la disposición a las necesidades y rutinas diarias.

Sala pequeña y luminosa con sofá beige de dos plazas, estantes flotantes con libros y planta, puerta de madera oscura y ventana grande con cortinas claras.
Los colores neutros y los tonos tierra refuerzan la amplitud visual en salas reducidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salas en L son útiles especialmente en departamentos o espacios abiertos. Delimitan zonas de reunión sin necesidad de levantar muros ni recargar el ambiente. No obstante, se debe cuidar siempre la proporción de los muebles para evitar una apariencia pesada.

Mobiliario y estilo para maximizar el espacio

El estilo minimalista es una recomendación central de los expertos del medio citado para las salas pequeñas. Líneas limpias, una paleta de colores neutros y la reducción de elementos decorativos refuerzan la amplitud y el orden.

Los muebles ligeros visualmente, como sofás con patas a la vista, mesas de centro de cristal y piezas multifuncionales, contribuyen a que el espacio se perciba mayor.

Además, el almacenamiento vertical, a través de libreros altos o repisas flotantes, libera las zonas de tránsito y multiplica el aprovechamiento de las paredes.

Sala de estar moderna con sofá seccional crema, cortinas claras, estantes con plantas y libros, mesa de centro de cristal, y televisor montado sobre mueble de madera.
La distribución en L o esquinas crea zonas de convivencia cómodas en departamentos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja evitar conjuntos decorativos completos o voluminosos. La clave está en seleccionar piezas que dialoguen entre sí y que, ante todo, sean útiles: “En salas pequeñas, cada mueble debe justificar su presencia. No hay espacio para piezas decorativas sin función”, señaló el medio citado.

Materiales y colores tendencia en 2026

Los textiles ligeros actúan como protagonistas en 2026. Materiales como el lino y el algodón natural aportan frescura y ligereza, haciendo que el ambiente resulte más luminoso y acogedor.

Predominan colores como blanco roto, beige, arena y gris claro, reforzando la luz natural. Tonos tierra, verdes suaves y azules apagados se emplean en cojines o detalles menores, aportando profundidad sin saturar el entorno.

Sala de estar moderna con sofá seccional verde menta, estantería de madera oscura, mesa de centro blanca y lámpara colgante metálica. El suelo es de madera.
El Feng Shui recomienda ubicar el sofá contra una pared sólida para potenciar la armonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las texturas naturales cobran relevancia y se busca evitar la sensación de pesadez. En salas pequeñas, lo recomendable es reducir el número de accesorios como alfombras y cojines, seleccionando solo los más adecuados para cada espacio.

Consejos de Feng Shui para espacios pequeños

El Feng Shui ofrece pautas útiles para potenciar la armonía y la percepción de amplitud en salas pequeñas. Mantener la organización, reducir el desorden y ubicar cada elemento en su lugar son consejos clave para mejorar la energía y facilitar un uso eficiente del espacio.

La ubicación del sillón es fundamental. Lo recomendable es colocarlo contra una pared sólida y con vista hacia la entrada, maximizando la sensación de seguridad y dominio. “La posición del sofá es clave. Lo ideal es colocarlo contra una pared sólida, con vista hacia la entrada”, destacan en el medio.

Vista superior de una sala pequeña que integra comedor y sala de estar. Se aprecian un sofá blanco, mesa de madera, sillas grises, lámparas colgantes, y paredes texturizadas.
La creatividad se convierte en el motor principal para lograr salas pequeñas eficientes y auténticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz natural debe aprovecharse al máximo y complementarse con iluminación cálida en rincones estratégicos para evitar zonas oscuras. Introducir plantas pequeñas, madera o tejidos orgánicos ayuda a equilibrar el ambiente, aportando vitalidad sin saturar.

Las salas pequeñas afinan el criterio de quienes las diseñan: obligan a elegir con propósito y permiten crear ambientes eficientes y auténticos, demostrando que la escasez de metros cuadrados puede convertirse en motor de creatividad y estilo propio.

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