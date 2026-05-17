Así se elige el sillón perfecto: trucos para sumar estilo y amplitud sin gasto excesivo ni reformas

El sofá modular transforma espacios pequeños en ambientes amplios y luminosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación de los salones modernos ha dejado en desuso cinco reglas tradicionales sobre los sofás, poniendo el foco en la flexibilidad y la personalización.

Según la experta en interiores Lucy Mather y la redacción de ELLE Decor, esta tendencia obedece a una evolución en la vida doméstica, donde crear espacios adaptativos prima sobre la coordinación perfecta.

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Los salones actuales dejan atrás el conjunto a juego, la “compra única” de sofá, la televisión como punto focal, los sofás esquineros de gran tamaño y la disposición simétrica de los muebles.

La decoración de salones evoluciona con el abandono de cinco reglas tradicionales sobre sofás, priorizando la flexibilidad y la personalización para crear espacios versátiles y adaptativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, la tendencia apuesta por mezclar asientos y tejidos, crecer con piezas modulares, organizar asientos para favorecer la conversación, elegir sillones esquineros ligeros que delimiten espacios y aprovechar la flexibilidad y la asimetría en la disposición.

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Sofás que combinan estilos y tejidos

Hasta hace pocos años, predominaban los conjuntos de sofá y butacas a juego, transmitiendo una impresión de salón terminado. Esta norma se desvanece con la llegada de asientos mixtos: sofás y sillones en diferentes estilos o tejidos conviven, generando ambientes más relajados y personales.

La combinación de piezas prácticas junto a otras especiales aporta autenticidad al espacio. Lucy Mather destaca el auge de pufs, mesas auxiliares y la tendencia a prescindir de la mesa ratona fija como señales de una disposición más suelta.

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La combinación de tejidos y formas en el sillón renueva el living sin reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modularidad y crecimiento progresivo de los asientos

La antigua costumbre de apostar por una “compra única” pierde fuerza frente a la preferencia por sistemas modulares. Según el medio citado, muchos hogares comienzan con un sillón compacto y, con el tiempo, suman chaise longues o módulos adicionales según sus necesidades.

Lucy Mather explica que el mobiliario ahora se entiende como un sistema: “Los sillones ya no se consideran piezas intocables en el centro del living; se están descomponiendo en módulos”. Es frecuente que un sofá de dos plazas se amplíe con asientos adicionales, permitiendo que la disposición evolucione si cambia la familia o el espacio.

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Nuevas disposiciones: la conversación como eje

Los nuevos sillones multifuncionales facilitan adaptar el espacio a reuniones o descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de tecnología y la multiplicidad de usos del salón han quitado protagonismo a la televisión como único punto focal. Ahora los sillones se ponen en ángulo, se enfrentan o quedan flotando en la habitación para facilitar la conversación y la flexibilidad.

Este “abandono de la era del conjunto de tres piezas refleja un cambio más amplio en la forma en que funcionan las viviendas”, añade el medio. El salón se convierte así en espacio de trabajo, área social o rincón para descansar según las necesidades.

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Sillones esquineros ligeros para delimitar espacios

El sofá esquinero ya no es un mueble voluminoso que domina la sala, sino una pieza estilizada, de perfil bajo y formas ligeras. Estas variantes delimitan áreas dentro de plantas abiertas, resultando especialmente útiles en viviendas pequeñas y favoreciendo la entrada de luz natural.

El sillón esquinero liviano ayuda a delimitar zonas y ganar metros útiles sin obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar el sillón esquinero como divisor de espacios permite crear zonas diferenciadas sin recargar el ambiente, mientras el diseño compacto facilita múltiples usos del salón.

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Flexibilidad y asimetría en la configuración del salón

La disposición rígida y la obsesión por la simetría perfecta pierden relevancia frente a habitaciones con flexibilidad y asimetría. Es común ver sofás desplazados, alfombras descentradas y grupos de mesas de centro ubicados sin rigidez formal.

La clásica composición de tres piezas en el living quedó atrás en las tendencias actuales. (Imágen ilustrativa Infobae)

“La flexibilidad está ganando terreno frente a la formalidad. La gente quiere asientos que se adapten a ellos, no al revés”, afirma Mather, según ELLE Decor. Este enfoque responde a estilos de vida más cambiantes, alquileres prolongados y estancias que deben cubrir distintas funciones a lo largo del tiempo.

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Los salones actuales priorizan una autenticidad espontánea, permitiendo que el mobiliario y la distribución acompañen los cambios cotidianos de las personas.