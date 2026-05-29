El auge del sleepmaxxing: por qué la obsesión por optimizar el sueño puede agravar el insomnio

La tendencia del sleepmaxxing propone rutinas estrictas y dispositivos para alcanzar un sueño “perfecto”, pero puede generar más ansiedad e insomnio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sleepmaxxing (optimización extrema del sueño) ha ganado popularidad como tendencia viral que promueve la optimización absoluta del sueño. Se trata de buscar un descanso “perfecto” mediante rutinas estrictas, tecnologías de monitoreo, suplementos y control ambiental. Mientras algunos de sus consejos coinciden con las recomendaciones clásicas de higiene del sueño, la diferencia central radica en la acumulación de reglas y la presión por alcanzar métricas ideales cada noche, lo que puede transformar el descanso en una tarea obsesiva y contraproducente.

Qué es el sleepmaxxing

El sleepmaxxing consiste en articular rutinas y protocolos que abarcan desde el uso de suplementos (melatonina, magnesio), dispositivos de seguimiento del sueño y aplicaciones móviles, hasta el control detallado de variables como la temperatura y la iluminación del dormitorio. Entre las prácticas más difundidas se encuentra el sellado de la boca con cinta (mouth taping), que implica sellar la boca con cinta para obligar la respiración nasal. Si bien la respiración nasal tiene beneficios, no existe prueba científica sólida que respalde el uso de cintas adhesivas, y puede resultar riesgoso en personas con apnea del sueño u otros problemas respiratorios.

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Cómo funciona la lógica del control total

El fenómeno se apoya en la premisa de que controlar suficientes variables garantiza un descanso superior. En la práctica, esto se traduce en rutinas detalladas que dictan qué comer, cuándo exponerse a la luz, qué temperatura mantener y qué dispositivos utilizar para registrar cada fase del sueño y obtener “puntajes” de calidad.

El uso de aplicaciones y dispositivos de monitoreo del sueño es más común en jóvenes, pero puede agravar los problemas de insomnio y la hipervigilancia nocturna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos del perfeccionismo nocturno

Especialistas de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, advierten que esta obsesión por optimizar el sueño puede tener efectos adversos. El principal es la orthosomnia, un fenómeno identificado en estudios recientes: consiste en la preocupación excesiva por obtener métricas “perfectas” de sueño, lo que incrementa la ansiedad nocturna y puede agravar el insomnio. El monitoreo constante, lejos de tranquilizar, fomenta la hipervigilancia y la frustración cuando los resultados no son los esperados, incluso en personas sin antecedentes de trastornos del sueño.

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Los expertos subrayan que la presión social y la exposición a contenido viral sobre “dormir mejor” refuerzan expectativas poco realistas. Incluso quienes no tienen problemas previos pueden experimentar insatisfacción o ansiedad por no cumplir con estándares autoimpuestos o con los valores que arrojan dispositivos y aplicaciones.

El negocio detrás del descanso: el rol de las tecnologías y productos

La proliferación de dispositivos, aplicaciones y suplementos ha convertido el descanso en un mercado en expansión. Sin embargo, muchos de estos productos carecen de respaldo científico suficiente. La American Academy of Sleep Medicine, por ejemplo, desaconseja el uso de melatonina para tratar el insomnio en adultos, citando su falta de eficacia comprobada y posibles efectos secundarios.

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Qué advierten los médicos sobre el sellado de la boca con cinta, los dispositivos de seguimiento y la orthosomnia

El sellado de la boca con cinta, una práctica popular del sleepmaxxing, carece de evidencia científica y puede ser riesgosa en personas con apnea o congestión crónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sellado de la boca con cinta se instaló como una de las prácticas más difundidas dentro del conjunto sleepmaxxing. Sin entrar en promesas estéticas o de rendimiento, el problema médico es directo: si alguien respira por la boca, puede haber congestión crónica u otra causa que conviene evaluar antes de intentar “bloquear” una vía respiratoria durante la noche.

La American Medical Association abordó estas tendencias en un artículo de servicio y fue explícita sobre esta práctica: el director médico de medicina del sueño José Colón la consideró “moda” y señaló que, si alguien respira por la boca, puede existir congestión crónica que necesita tratamiento; además, sostuvo que el sellado de la boca con cinta por sí solo no aporta beneficios como único tratamiento en su experiencia.

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Ese mismo artículo insistió en otra idea que choca con el “máximo” permanente del sleepmaxxing: más sueño no siempre es mejor y lo que pesa es la calidad, no la cantidad, con variaciones por edad y situación individual.

La discusión se actualizó con investigaciones que pusieron el foco en el uso real de apps de sueño y en sus efectos percibidos. Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology reportó que las sleep apps son de uso común y que su utilización fue más frecuente en personas jóvenes.

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El dato relevante para el fenómeno de la orthosomnia es que los encuestados con insomnio reportaron más efectos negativos asociados al uso de estas aplicaciones, lo que llevó a los autores a sugerir cautela al recomendarlas a pacientes con problemas de sueño. En otras palabras: para una parte de la población, el registro puede funcionar como guía; para otra, especialmente si ya hay dificultades para dormir, el seguimiento constante puede reforzar la hipervigilancia y el malestar, en lugar de aliviarlo.

Señales de alerta y cuándo consultar

Insomnio persistente (dificultad para conciliar o mantener el sueño) con impacto diurno.

Fatiga , irritabilidad o problemas de concentración.

Ansiedad anticipatoria al acostarse por no cumplir con un número, una app o un objetivo.

Dependencia de suplementos o “cócteles” nocturnos para poder dormir.

Conductas físicas de riesgo (por ejemplo, mouth taping sin evaluación previa.