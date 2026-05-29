Alertan por la violencia sexual vinculada a la IA en América Latina y lanzan una guía de prevención

La Guía Regional de Prevención 2026 presentada en Costa Rica aborda los riesgos de la inteligencia artificial generativa en la violencia sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red Grooming LATAM presentó este 28 de mayo en Costa Rica la Guía Regional de Prevención – Edición 2026, un documento elaborado por 32 organizaciones de 17 países de América Latina para responder al avance de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes mediadas por inteligencia artificial generativa.

El lanzamiento busca fijar un marco común para familias de la región y, al mismo tiempo, plantear exigencias concretas a los Estados y a las plataformas tecnológicas frente a un fenómeno que la red define como una nueva generación de riesgos digitales.

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La guía incorpora por primera vez un capítulo dedicado al impacto de la IA generativa en delitos y agresiones como la nudificación digital, los deepfakes sexuales, la sextorsión con material sintético y la automatización del grooming mediante chatbots. El documento combina enfoque de derechos, perspectiva de género y una adaptación específica a la realidad latinoamericana.

El documento reúne el trabajo de 32 organizaciones de 17 países latinoamericanos contra nuevas amenazas digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico que sostiene esa hoja de ruta se apoya en el Informe Regional Grooming LATAM 2024-2025, basado en 28.360 encuestas anónimas realizadas a niñas, niños y adolescentes de entre nueve y 17 años en 14 países. Según ese relevamiento, el 72,8% no sabe qué es el grooming y el 60% mantiene conversaciones con personas desconocidas a través de redes sociales y juegos en línea.

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El mismo informe de Grooming LATAM registró que el 77,7% reconoció haber accedido a contenido sexual explícito, en la mayoría de los casos sin acompañamiento adulto ni educación sexual integral previa. También indicó que el 75,7% desconoce el concepto de identidad digital, el 33,3% dijo haber practicado sexting alguna vez y el 64,9% considera saber más de tecnología que sus padres o tutores.

La guía responde de forma directa a esa brecha: está dirigida a familias latinoamericanas y propone herramientas prácticas para la prevención, además de un marco de derechos para comprender los riesgos que atraviesan niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la red, la falta de información, la exposición temprana a dispositivos conectados y la distancia tecnológica entre generaciones reducen la capacidad de acompañamiento adulto.

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La guía incorpora por primera vez un capítulo sobre cómo la IA generativa facilita delitos como nudificación digital, deepfakes sexuales y sextorsión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernán Navarro, fundador de Grooming LATAM y director ejecutivo de Grooming Argentina, afirmó que “el lanzamiento de esta guía en Costa Rica es un hito histórico para América Latina”. También sostuvo: “Estamos haciendo historia porque por primera vez la región habla con una sola voz frente a una de las formas más graves de violencia contra las infancias y adolescencias en el siglo XXI”.

Navarro agregó: “Por primera vez contamos con un instrumento regional, basado en derechos y con perspectiva de género, que pone en manos de las familias latinoamericanas herramientas concretas para enfrentar una realidad que ya no admite demoras”. En la misma declaración señaló que “las familias son el primer espacio de prevención, pero no pueden estar solas. Los Estados y las plataformas tecnológicas tienen una responsabilidad indelegable: diseñar entornos digitales seguros desde el inicio”.

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Entre los datos relevados, el 28% accedió a su primer dispositivo móvil con conexión antes de los nueve años y el 36,8% pasa entre cinco y seis horas diarias frente a pantallas. Para la red, esa combinación amplía la exposición a entornos en los que el contacto con desconocidos, la circulación de material sexual y la explotación mediante herramientas automatizadas ganaron escala.

A los datos de América Latina se suman registros internacionales citados en la guía. Según la Internet Watch Foundation, en el informe Harm Without Limits, 2026, durante 2025 se identificaron 8.029 imágenes y videos de material de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes generados por inteligencia artificial, con un aumento de 260 veces en la cantidad de videos respecto del año anterior.

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Un informe regional de Grooming LATAM revela que el 72,8% de menores desconoce el significado de grooming y el 60% interactúa con desconocidos en redes y juegos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 97% de ese material representa a niñas. En el mismo período, según la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children, se recibieron más de un millón de reportes vinculados a inteligencia artificial generativa.

La guía también incorpora el caso de Grok, documentado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por el Center for Countering Digital Hate. Según esa organización, el chatbot integrado a la plataforma X generó cerca de 3 millones de imágenes sexualizadas en 11 días, entre ellas alrededor de 23.000 que aparentaban representar material de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

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Ese episodio es señalado en el documento como un punto de inflexión global sobre la responsabilidad estructural de las empresas tecnológicas. La red sostiene que el desarrollo y despliegue de estas herramientas no puede quedar desligado de mecanismos de control, retiro de contenido y supervisión independiente.

Las claves que fijó la red regional

La nueva edición formaliza cinco demandas dirigidas al sector tecnológico. La primera plantea el filtrado de datasets de entrenamiento mediante listas hash verificadas por la Internet Watch Foundation y el National Center for Missing & Exploited Children.

El lanzamiento marca un hito histórico al unir a América Latina con herramientas y demandas concretas para familias y exigencias a Estados y plataformas tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras cuatro exigencias son la prohibición efectiva de aplicaciones de nudificación, la implementación de mecanismos de notice-and-takedown con plazos máximos de 48 horas alineados con el estándar de la TAKE IT DOWN Act de Estados Unidos de 2025, el reporte obligatorio a NCMEC y a líneas regionales de denuncia, y la transparencia algorítmica con auditorías independientes accesibles a la sociedad civil.

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Grooming LATAM fue creada en 2023 por Grooming Argentina, organización que la red presenta como pionera en la región tras más de una década de trabajo en prevención, incidencia legislativa, capacitación de profesionales, articulación con plataformas tecnológicas y acompañamiento a víctimas. Desde su fundación, se expandió hasta reunir 32 organizaciones miembros en 17 países, organizadas en tres consejos consultivos: Norte, Centro y Sur.