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La vida después del deporte: cómo afrontaron el retiro Hugo Conte, Pipa Gutiérrez y Pipa Gancedo

El cierre de una carrera abre un escenario inédito. Tres exatletas argentinos comparten las claves de su adaptación y el modo en que reconfiguraron su día a día. Un nuevo capítulo de La Ronda, conducido por Gabriela Oliván

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Los tres ex deportistas coinciden en que el mayor desafío aparece fuera de la rutina competitiva

En el deporte profesional, el retiro rara vez es solamente dejar de competir. También implica redefinir la identidad, convivir con el cuerpo después de años de exigencia extrema y encontrar nuevos propósitos lejos de la rutina que marcó una vida entera.

En una nueva edición de La Ronda, Hugo Conte, Juan “Pipa” Gutiérrez y Leonel “Pipa” Gancedo compartieron cómo atravesaron el final de sus carreras y qué caminos encontraron después del alto rendimiento.

Cada uno vivió ese momento de manera distinta. Algunos llegaron empujados por el desgaste físico, otros eligieron retirarse cuando todavía conservaban el deseo intacto de competir. Pero en todos apareció la misma pregunta: qué hacer cuando la vida se deja de vivir dentro de una cancha.

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Conte, considerado uno de los mejores jugadores de vóley de la historia argentina, contó que su despedida estuvo atravesada por el disfrute hasta el último día. “El DNI me dijo que tenía que dejar de jugar”, recordó entre risas sobre una carrera que se extendió hasta los 43 años y que incluso le permitió compartir equipo con su hijo Facundo.

Hombre de cabello largo y camisa azul, sentado en una silla, gesticulando. A su derecha, dos copas de agua sobre una mesa, con fondo oscuro y luces de neón azules
Gancedo sostiene que la identidad de futbolista permanece más allá del retiro y la profesión (captura de video)

“Más cerca del final quizás me costaba un poquito ir a entrenar, pero el tema de jugar era espectacular para mí: siempre entrar a una cancha fue una diversión absoluta”, explicó.

Lejos de pensar en un partido homenaje, Conte eligió una despedida distinta. “Yo dije: voy a jugar hasta que tenga ganas, hasta que me divierta. Eso me empujó toda la carrera”, señaló. Y agregó que junto a GEBA armaron un equipo especialmente para poder compartir sus últimos partidos con su hijo. “Fue como terminar de vaciarme completamente de las emociones”.

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El caso de Gutiérrez fue opuesto. El ex basquetbolista argentino, medallista olímpico en Pekín 2008, aseguró que el retiro empezó a aparecer mucho antes de que tomara la decisión definitiva. “Desde los 30 ya lo tenía muy presente por los dolores”, explicó.

A diferencia de Conte, no hubo una última temporada soñada ni una despedida ideal. Su salida estuvo marcada por problemas en las caderas, que terminaron obligándolo a dejar su deporte: “No podía tener una vida normal. Un día casi no puedo salir de una pileta del dolor que tenía, entonces dije: ‘hasta acá llegué’”, relató.

Hombre con camisa burdeos y micrófono en la oreja gesticula sentado en un estudio con fondo oscuro, luces azules verticales y dos copas
El desgaste físico llevó a Pipa Gutiérrez a tomar la decisión de alejarse del básquetbol antes de lo que imaginaba (captura de video)

Gancedo, por su parte, eligió una mirada mucho más ligada a la identidad y a la espiritualidad. El ex futbolista de River Plate aseguró que no le gusta definirse como “ex jugador: vamos a ser futbolistas toda la vida”, sostuvo.

¿Y ahora qué?: La respuesta de los deportistas al dejar para siempre la actividad

Más allá de las diferencias entre cada retiro, los tres coincidieron en que el verdadero desafío empezó después. Lejos de la rutina diaria de entrenamientos, viajes y competencia, apareció una pregunta inevitable: cómo reconstruir la vida una vez terminado el alto rendimiento.

En el caso de Gutiérrez, esa transición estuvo acompañada por una mezcla de entusiasmo y temor. El ex basquetbolista explicó que le gustaba la idea de trabajar en comunicación relacionada al deporte, pero que el proceso también estuvo atravesado por “momentos de miedo e incertidumbre”.

Hoy trabaja asesorando clubes y organizaciones deportivas y encontró una nueva forma de mantenerse ligado al deporte desde otro lugar. Sostiene que el mundo corporativo “tiene mucho que aprender del deporte, sobre habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo y gestión del talento joven”, enumeró.

Hombre canoso y barbudo en suéter beige, sentado con los brazos cruzados, con micrófono. Texto inferior identifica a Hugo Conte en La Ronda 4. Fondo con luces de neón
Hugo Conte, reconocido exjugador de vóley y actual comentarista de Fox Sports, participa en el programa 'La Ronda 4', compartiendo sus perspectivas y análisis deportivos. (captura de video)

La transición de Conte también estuvo marcada por la necesidad de seguir cerca. Apenas dejó de jugar, comenzó a trabajar como entrenador, aunque rápidamente sintió que no encontraba el mismo disfrute que como jugador.

“Era como un paliativo, no podía estar en la cancha, entonces estaba lo más cerca que podía”, explicó sobre esa primera experiencia fuera de la competencia.

Con el tiempo encontró otro espacio desde donde continuar conectado emocionalmente con el vóley: los medios de comunicación. Allí, según contó, descubrió una nueva manera de transmitir lo que había vivido durante décadas dentro del deporte profesional. “Sentí que como comentarista podía transmitir lo que sentía el jugador”, afirmó sobre su trabajo junto al histórico relator José Montesano.

Por su parte, Gancedo eligió un camino distinto, hace 6 años es director de la carrera de Director Técnico en el país y compró unos terrenos en la Zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires, que funcionan como merendero y hoy son una Asociación Civil.

Bajo su óptica, nunca dejó de trabajar porque, “como dice Confucio: cuando uno ama lo que hace, no trabaja nunca y yo nunca trabajé”, enunció el ex River, quien desde su retiro ha cultivado su vida espiritual.

“Yo descubrí una forma de vida en el creer de verdad en Dios. No lo tomé como una religión, para mí no tiene nada que ver, es una relación personal”, describió el volante.

*La Ronda es una iniciativa de WINN Sports, acompañada por la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que propone abrir la conversación sobre el impacto de la innovación en la industria deportiva y los nuevos cruces entre deporte, tecnología, cultura y negocios.

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