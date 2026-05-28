5 plantas que alejan a las hormigas de tu casa y son fáciles de conseguir

Las plantas aromáticas como menta, citronela, lavanda, albahaca y romero repelen hormigas usando compuestos naturales, según estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hormigas son una de las plagas más frecuentes en los hogares de todo el mundo: según el Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California, invaden cocinas, baños, oficinas y depósitos en busca de agua y alimento, y pueden aparecer de forma repentina cuando cambian las condiciones climáticas o se agotan otras fuentes de comida en el exterior.

Antes de recurrir a insecticidas de contacto, existe una alternativa con respaldo científico creciente: ciertas plantas aromáticas producen compuestos volátiles capaces de desorientar a las hormigas e interrumpir sus rutas de comunicación química.

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Las hormigas dependen de las feromonas para coordinar la búsqueda de alimento, el reconocimiento del nido y la defensa de la colonia. Cuando esos rastros químicos se ven interferidos por los aceites esenciales de determinadas plantas, las obreras pierden la orientación y abandonan el área tratada.

Guardar alimentos en recipientes herméticos y limpiar restos de comida reduce la atracción de hormigas hacia el interior del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una revisión publicada en el Journal of Advance and Future Research, estos repelentes botánicos actúan principalmente por vía olfativa: sus compuestos se unen a las proteínas de unión a odorantes de las antenas del insecto, bloqueando el reconocimiento de las feromonas sin dejar residuos tóxicos en el ambiente.

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Qué plantas alejan a las hormigas del hogar

1. Menta

La menta (Mentha piperita) es uno de los repelentes botánicos más documentados frente a hormigas. Su aceite esencial contiene mentol, mentona y pulegona, compuestos que enmascaran los rastros de feromonas e impiden que las obreras localicen fuentes de alimento.

En ensayos de laboratorio publicados en el Journal of Entomological Science, barreras tratadas con aceite de menta redujeron de forma estadísticamente significativa el cruce de hormigas argentinas (Linepithema humile) y hormigas de fuego importadas (Solenopsis invicta) en comparación con controles sin tratamiento.

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El aceite esencial de menta, rico en mentol y pulegona, interrumpe la comunicación de las hormigas y desalienta su entrada a cocinas y jardines (Freepik)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda plantar menta en los bordes del jardín o cerca de las zonas de paso para crear una barrera natural. Dado que se extiende con rapidez, conviene mantenerla en macetas.

2. Citronela

La citronela (Cymbopogon nardus) es el repelente de origen vegetal con mayor cantidad de estudios en su haber. Sus aceites esenciales, ricos en citronelal, citronellol y geraniol, bloquean la capacidad de localización de las hormigas al enmascarar los rastros de feromonas volátiles, según el Journal of Advance and Future Research.

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La citronela es el repelente botánico más efectivo y logra eliminar hasta el 100% de hormigas argentinas con sus compuestos volátiles tras 24 horas de exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de Journal of Entomological Science son contundentes: el aceite de citronela fue el único tratamiento que provocó 100% de mortalidad en la hormiga argentina tras 24 horas de exposición continua.

También fue el único aceite que causó mortalidad estadísticamente significativa en Solenopsis invicta, con 50,6% de individuos muertos tras 24 horas. Puede cultivarse en macetas junto a puertas o zonas de estar al aire libre; sus hojas liberan mayor concentración de aceite al ser frotadas o trituradas.

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3. Lavanda

El aroma de la lavanda (Lavandula angustifolia), apreciado en perfumería y aromaterapia, resulta perturbador para el sistema quimiosensorial de las hormigas. Su principal compuesto activo, el linalool, actúa sobre los receptores olfativos del insecto e interrumpe su capacidad de seguir rastros.

El aroma de la lavanda afecta el sistema olfativo de las hormigas sin perjudicar a abejas y mariposas, promoviendo jardines biodiversos y libres de plagas domésticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensayos revisados en la revista Parasites & Vectors documentaron su capacidad para reducir la incidencia de picaduras en ambientes residenciales. La Royal Horticultural Society del Reino Unido destaca además que la lavanda no ahuyenta a polinizadores beneficiosos como abejas y mariposas, lo que la convierte en una opción compatible con jardines con vocación biodiversa.

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4. Albahaca

La albahaca (Ocimum basilicum) libera eugenol, linalool y metil eugenol, compuestos que producen irritación sensorial y disrupción olfativa en las hormigas, conforme a la tabla de mecanismos de acción publicada en el Journal of Advance and Future Research.

La albahaca contiene eugenol, responsable de su eficacia para repeler e irritar a las hormigas en las zonas de ingreso al hogar, con soporte en revistas científicas (Freepik)

Colocar macetas de albahaca en ventanas o terrazas ayuda a limitar el ingreso de insectos al hogar. Por su parte, los ensayos de laboratorio publicados en el Journal of Entomological Science, incluyeron el aceite de albahaca entre los tratamientos que redujeron el cruce de barreras en hormigas argentinas y de fuego, aunque su efecto letal fue menor al registrado con citronela o menta.

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5. Romero

El romero (Rosmarinus officinalis) contiene 1,8-cineol (eucalyptol) y ácido rosmarínico, compuestos con propiedades repelentes por vía olfativa y de contacto. El eucalyptol es el mismo principio activo que caracteriza al aceite de eucalipto, al que los estudios citados atribuyen interferencia sensorial sobre las hormigas.

El romero ofrece propiedades repelentes naturales por su contenido en eucalyptol y ácido rosmarínico, siendo recomendado por instituciones de manejo de plagas (Freepik)

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California enumera el aceite de romero entre los aceites de origen vegetal formulados como productos de tipo pesticida para el control de hormigas en interiores, con excelente actividad de contacto.

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La Royal Horticultural Society subraya que el romero favorece la biodiversidad del jardín y no afecta el equilibrio natural del ecosistema doméstico.

Otras formas de ahuyentar a las hormigas del hogar

Las plantas aromáticas son una herramienta complementaria, no una solución definitiva frente a una infestación establecida. El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California señala que el control de hormigas requiere la combinación de métodos mecánicos, de saneamiento y, cuando es necesario, químicos.

El primer paso es la exclusión física: sellar grietas y hendiduras en cimientos, marcos de puertas y puntos de entrada de tuberías y cables eléctricos, ya que las hormigas prefieren seguir elementos estructurales para desplazarse dentro de los edificios.

Combinar barreras físicas, saneamiento y uso de aceites esenciales de plantas es clave para alejar las hormigas del hogar, según la Universidad de California (Freepik)

Guardar alimentos atractivos —azúcar, miel, jarabes, alimento de mascotas— en recipientes herméticos previamente lavados, limpiar derrames de grasa y retirar la basura diariamente son medidas de saneamiento que eliminan las razones por las que las hormigas ingresan al hogar.

Cuando ya hay una columna activa, limpiar los rastros con agua jabonosa elimina las feromonas de ruta y desorienta a las exploradoras que siguen llegando. Según la Universidad de California, algunos productos a base de aceites vegetales —entre ellos menta, romero, clavo, naranja y tomillo— están formulados como pesticidas de contacto y ofrecen una actividad inmediata, aunque con residualidad limitada.

Para infestaciones más persistentes, los cebos de acción lenta son la herramienta más eficaz según el mismo organismo: las obreras transportan el tóxico hasta la reina y las larvas, lo que permite eliminar la colonia desde adentro.

Los remedios botánicos presentan menor duración que los químicos y requieren reaplicación frecuente, aunque son seguros y respetuosos del medioambiente doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos a base de boratos en concentraciones de entre 0,5% y 1,0% en solución azucarada han demostrado mayor impacto sobre la colonia que las estaciones preempaquetadas con concentraciones más altas, que matan a las forrajeras antes de que puedan regresar al nido.

Los expertos advierten que los repelentes herbales, pese a sus ventajas en términos de biodegradabilidad y seguridad, presentan menor duración de acción que los sintéticos y requieren reaplicación frecuente.