Tendencias

Cómo dividir las tareas del hogar, según expertos en relaciones y dinámica familiar

Especialistas explican cómo repartir las responsabilidades domésticas de manera justa y evitar la sobrecarga en el hogar

Guardar
El reparto equitativo de tareas
El reparto equitativo de tareas domésticas en la pareja sigue siendo un desafío debido a normas culturales y patrones arraigados de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que muchos especialistas dedican sus carreras al estudio de la igualdad de género en el reparto de tareas domésticas, lograr un verdadero equilibrio en el hogar sigue representando un desafío, incluso para quienes cuentan con más conocimientos y recursos en la materia.

El análisis de investigaciones y testimonios recientes, recogidos por The Atlantic, revela que la desigualdad en la gestión del hogar persiste, lo que mantiene vigente el interés por comprender cómo alcanzar una convivencia más igualitaria.

Lograr un reparto igualitario de las tareas domésticas en las parejas resulta difícil debido a la influencia de normas culturales y patrones de comportamiento profundamente arraigados. Incluso los expertos en temas de género suelen reproducir desigualdades, especialmente en la denominada “carga mental del hogar”. La investigación social sostiene que ninguna estrategia resulta suficiente si no implica una revisión de las dinámicas familiares y de la comunicación entre quienes comparten la vida doméstica.

Diversos estudios han comprobado que la desigualdad doméstica se mantiene incluso entre quienes investigan este fenómeno. Según el periodista Joe Pinsker, en artículos publicados en The Atlantic, existen casos en los que investigadoras en género, a pesar de su conocimiento, asumen la gestión administrativa y la carga mental del hogar de manera desproporcionada.

Pinsker explicó que estas mujeres “tendían a encargarse desproporcionadamente de los aspectos administrativos del hogar, así como de la ‘carga mental’: el trabajo logístico y emocional invisible de, entre otras cosas, estar al tanto de cuándo los niños necesitan ropa nueva, planificar salidas familiares y recordar enviar tarjetas de cumpleaños a sus seres queridos”.

El peso invisible de la carga mental en el hogar

La carga mental del hogar
La carga mental del hogar implica tareas invisibles y administrativas que suelen recaer desproporcionadamente en las mujeres, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga mental del hogar abarca tareas invisibles que resultan esenciales para el funcionamiento diario de las familias. Quien se responsabiliza de planificar y coordinar la logística doméstica asume un esfuerzo adicional, difícil de cuantificar y raramente visibilizado.

The Atlantic subraya que, aunque las parejas modernas reparten tareas físicas, suelen delegar la administración y la gestión de horarios y asuntos escolares en una sola persona. Investigadores advierten que esta falta de reconocimiento público y familiar profundiza la brecha y dificulta la consecución de una verdadera equidad.

Entre las consecuencias observadas, destacan el agotamiento emocional y la carga continua de responsabilidad, especialmente entre las mujeres entrevistadas. El testimonio recogido por Pinsker evidencia el impacto en la satisfacción individual y de pareja.

Estrategias para avanzar hacia un hogar más equitativo

Distintos expertos han identificado vías prácticas para construir un hogar más equilibrado. Jennifer Petriglieri, académica dedicada al estudio de las relaciones de pareja, indicó en The Atlantic: “Estudié a más de 100 parejas con dos ingresos y encontré algunas cosas en común entre quienes lograron crear parejas que se sintieran verdaderamente igualitarias”.

Las parejas que comparten todas las áreas del trabajo doméstico, en lugar de asignar tareas individuales, y mantienen una comunicación constante sobre sus expectativas, tienden a experimentar mayor satisfacción. Entre las recomendaciones frecuentes figuran las reuniones periódicas para ajustar acuerdos y el reconocimiento explícito del peso de la carga mental.

Investigadores advierten que la desigualdad
Investigadores advierten que la desigualdad en la distribución de tareas del hogar persiste incluso entre especialistas en igualdad de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Petriglieri como otros investigadores destacan la necesidad de acuerdos claros y revisables, que impidan la perpetuación de roles tradicionales. Según estudios citados por el medio, compartir no solo las tareas físicas sino también la planificación y la toma de decisiones cotidianas incrementa la percepción de justicia y corresponsabilidad.

La clave, según los análisis presentados por The Atlantic, reside en un compromiso mutuo y activo con la equidad, que va más allá de “ayudar” en tareas puntuales.

¿Es posible alcanzar el matrimonio plenamente igualitario?

Aunque los modelos igualitarios comienzan a expandirse, la cuestión sobre la posibilidad real de una paridad total permanece abierta. Olga Khazan, colaboradora de The Atlantic, planteó el reto de si puede alcanzarse un matrimonio plenamente igualitario, una inquietud recurrente tanto en ámbitos académicos como familiares.

Emily Esfahani Smith, experta consultada por el medio, señaló que la investigación científica identifica algunos determinantes comunes en las relaciones estables, y sostiene que el bienestar y la duración de la pareja dependen de factores como la amabilidad y la generosidad, más allá de la contabilidad de tareas.

La amabilidad, generosidad y empatía
La amabilidad, generosidad y empatía resultan factores clave en la construcción de matrimonios igualitarios y relaciones de pareja estables, según la investigación actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación social y los testimonios recogidos por The Atlantic concluyen que la construcción de relaciones equitativas se basa en la empatía diaria y la disposición a compartir, lo que trasciende la simple enumeración de tareas y transforma la experiencia de convivencia.

Temas Relacionados

Expertos En GéneroEstados UnidosJennifer PetriglieriEmily Esfahani SmithCarga Mental Del HogarRelaciones De ParejacasaparejaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Hablar de dinero sigue siendo un tabú: cómo romper el silencio en 2026

El temor a discutir finanzas personales persiste, pero abrir el diálogo puede reducir el estrés, fomentar el aprendizaje y mejorar el bienestar emocional

Hablar de dinero sigue siendo

Expertos en salud deportiva recomiendan 5 ejercicios para prevenir el dolor lumbar

Especialistas proponen una rutina sencilla para fortalecer la musculatura de la espalda baja y reducir el riesgo de molestias

Expertos en salud deportiva recomiendan

Justin Bieber cumple años: el impacto en la moda y cómo sus looks rompen esquemas

El cantante canadiense de 32 años, demuestra su influencia en la industria al apostar por la mezcla de géneros y la experimentación

Justin Bieber cumple años:

“La moda no tiene edad; la mujer silver elige su estilo y toma de cada diseñador lo que le parece mejor”

Modelo publicitaria y de pasarela en los 70, tapa de revistas, Adriana Costantini se reconvirtió muy pronto como empresaria y transformó su nombre en marca. Su apuesta temprana fue por el jean y la sostiene hasta hoy

“La moda no tiene edad;

¿Cuándo conviene descorchar una botella de vino?: claves para aprovechar su mejor momento

El equilibrio de los componentes, su evolución y las condiciones de guarda influyen en el punto ideal de consumo. Cuáles son los factores a considerar para disfrutar cada etiqueta en su máxima expresión

¿Cuándo conviene descorchar una botella
DEPORTES
El crudo relato de Juan

El crudo relato de Juan Martín Del Potro sobre su retiro del tenis: “El cuerpo no resistía más”

Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open

El Chile Open aceptará los cambios necesarios para mantener en pie la Gira Sudamericana de tenis

Hotelería, deportes y tecnología: cómo Cristiano Ronaldo logró construir un verdadero imperio multimillonario

TELESHOW
Mónica Villa habla de su

Mónica Villa habla de su paso por La hija del fuego: “Hubo un intercambio generacional hermoso”

Martín Savi, el tenor argentino que se encamina a hacer historia en España y se despide con dos shows Buenos Aires

La hija de Andrea del Boca reaccionó al beso de su mamá con Kennys Palacios: “Fuerte”

Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: “Estoy viva”

Mirtha Legrand rememoró su cumpleaños y contó detalles de la fiesta: “Fue inolvidable, lloro cada vez que lo recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV pidió

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”

El Teatro Luis Poma enciende la temporada 2026 con el estreno de “Apagón” y el regreso de “Toc Toc” a las tablas salvadoreñas

Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones

Irán atacó con drones un petrolero y un puerto interno de Omán

El OIEA llamó a la “moderación” en plena escalada de tensiones en Medio Oriente