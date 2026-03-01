Cómo dividir las tareas del hogar, según expertos en relaciones y dinámica familiar

El reparto equitativo de tareas domésticas en la pareja sigue siendo un desafío debido a normas culturales y patrones arraigados de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que muchos especialistas dedican sus carreras al estudio de la igualdad de género en el reparto de tareas domésticas, lograr un verdadero equilibrio en el hogar sigue representando un desafío, incluso para quienes cuentan con más conocimientos y recursos en la materia.

El análisis de investigaciones y testimonios recientes, recogidos por The Atlantic, revela que la desigualdad en la gestión del hogar persiste, lo que mantiene vigente el interés por comprender cómo alcanzar una convivencia más igualitaria.

Lograr un reparto igualitario de las tareas domésticas en las parejas resulta difícil debido a la influencia de normas culturales y patrones de comportamiento profundamente arraigados. Incluso los expertos en temas de género suelen reproducir desigualdades, especialmente en la denominada “carga mental del hogar”. La investigación social sostiene que ninguna estrategia resulta suficiente si no implica una revisión de las dinámicas familiares y de la comunicación entre quienes comparten la vida doméstica.

Diversos estudios han comprobado que la desigualdad doméstica se mantiene incluso entre quienes investigan este fenómeno. Según el periodista Joe Pinsker, en artículos publicados en The Atlantic, existen casos en los que investigadoras en género, a pesar de su conocimiento, asumen la gestión administrativa y la carga mental del hogar de manera desproporcionada.

Pinsker explicó que estas mujeres “tendían a encargarse desproporcionadamente de los aspectos administrativos del hogar, así como de la ‘carga mental’: el trabajo logístico y emocional invisible de, entre otras cosas, estar al tanto de cuándo los niños necesitan ropa nueva, planificar salidas familiares y recordar enviar tarjetas de cumpleaños a sus seres queridos”.

El peso invisible de la carga mental en el hogar

La carga mental del hogar implica tareas invisibles y administrativas que suelen recaer desproporcionadamente en las mujeres, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga mental del hogar abarca tareas invisibles que resultan esenciales para el funcionamiento diario de las familias. Quien se responsabiliza de planificar y coordinar la logística doméstica asume un esfuerzo adicional, difícil de cuantificar y raramente visibilizado.

The Atlantic subraya que, aunque las parejas modernas reparten tareas físicas, suelen delegar la administración y la gestión de horarios y asuntos escolares en una sola persona. Investigadores advierten que esta falta de reconocimiento público y familiar profundiza la brecha y dificulta la consecución de una verdadera equidad.

Entre las consecuencias observadas, destacan el agotamiento emocional y la carga continua de responsabilidad, especialmente entre las mujeres entrevistadas. El testimonio recogido por Pinsker evidencia el impacto en la satisfacción individual y de pareja.

Estrategias para avanzar hacia un hogar más equitativo

Distintos expertos han identificado vías prácticas para construir un hogar más equilibrado. Jennifer Petriglieri, académica dedicada al estudio de las relaciones de pareja, indicó en The Atlantic: “Estudié a más de 100 parejas con dos ingresos y encontré algunas cosas en común entre quienes lograron crear parejas que se sintieran verdaderamente igualitarias”.

Las parejas que comparten todas las áreas del trabajo doméstico, en lugar de asignar tareas individuales, y mantienen una comunicación constante sobre sus expectativas, tienden a experimentar mayor satisfacción. Entre las recomendaciones frecuentes figuran las reuniones periódicas para ajustar acuerdos y el reconocimiento explícito del peso de la carga mental.

Investigadores advierten que la desigualdad en la distribución de tareas del hogar persiste incluso entre especialistas en igualdad de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Petriglieri como otros investigadores destacan la necesidad de acuerdos claros y revisables, que impidan la perpetuación de roles tradicionales. Según estudios citados por el medio, compartir no solo las tareas físicas sino también la planificación y la toma de decisiones cotidianas incrementa la percepción de justicia y corresponsabilidad.

La clave, según los análisis presentados por The Atlantic, reside en un compromiso mutuo y activo con la equidad, que va más allá de “ayudar” en tareas puntuales.

¿Es posible alcanzar el matrimonio plenamente igualitario?

Aunque los modelos igualitarios comienzan a expandirse, la cuestión sobre la posibilidad real de una paridad total permanece abierta. Olga Khazan, colaboradora de The Atlantic, planteó el reto de si puede alcanzarse un matrimonio plenamente igualitario, una inquietud recurrente tanto en ámbitos académicos como familiares.

Emily Esfahani Smith, experta consultada por el medio, señaló que la investigación científica identifica algunos determinantes comunes en las relaciones estables, y sostiene que el bienestar y la duración de la pareja dependen de factores como la amabilidad y la generosidad, más allá de la contabilidad de tareas.

La amabilidad, generosidad y empatía resultan factores clave en la construcción de matrimonios igualitarios y relaciones de pareja estables, según la investigación actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación social y los testimonios recogidos por The Atlantic concluyen que la construcción de relaciones equitativas se basa en la empatía diaria y la disposición a compartir, lo que trasciende la simple enumeración de tareas y transforma la experiencia de convivencia.