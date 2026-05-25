Tendencias

Los cuatro errores que impiden ver resultados al entrenar en casa

Pequeños cambios en la preparación, la técnica, la planificación y el descanso pueden marcar la diferencia entre estancarse o lograr avances reales en cualquier rutina de ejercicio

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre haciendo ejercicio con mancuernas en un gimnasio casero. Se ven pesas, una barra, un banco con un gato, calendarios y relojes
Entrenar en casa gana popularidad como alternativa para ahorrar tiempo y mantener la actividad física diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, muchas personas eligieron entrenar en casa para ahorrar tiempo y mantenerse activas, aunque no siempre obtuvieron los resultados esperados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física orientada a la salud debe incluir trabajo de fortalecimiento muscular de los principales grupos musculares dos o más días por semana, una pauta que también se puede cumplir con rutinas bien planificadas en casa.

Cuando los resultados no llegan, el problema suele ser la falta de un esquema de trabajo consistente: sesiones que empiezan sin preparación física previa, movimientos ejecutados con fallos técnicos, rutinas sin una planificación semanal y progresión medible, y recuperación insuficiente entre entrenamientos. Estos son los cuatro errores más habituales que frenan el progreso en las rutinas en casa:

PUBLICIDAD

1. Calentamiento y movilidad

Uno de los errores más comunes es comenzar la sesión sin movilidad previa ni calentamiento. Esa omisión puede afectar el rendimiento y aumentar la probabilidad de molestias o lesiones, sobre todo cuando el entrenamiento incluye saltos, cambios de ritmo, sentadillas, zancadas o ejercicios de empuje y tracción.

El calentamiento prepara al cuerpo para el esfuerzo: eleva la temperatura corporal, aumenta el flujo sanguíneo y facilita que músculos y articulaciones trabajen con mayor eficiencia. Running y Fitness recomendó asignar minutos específicos a mover articulaciones y realizar estiramientos dinámicos antes del bloque principal.

PUBLICIDAD

Hombre mayor con barba blanca, vistiendo chándal azul y gris, de pie con los pies juntos y brazos extendidos, haciendo equilibrio frente a una silla de madera.
Omitir el calentamiento al iniciar una rutina de ejercicios impacta negativamente en la eficiencia muscular y articular, según expertos en fitness (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, el American College of Sports Medicine (ACSM), una de las principales organizaciones internacionales de medicina y ciencias del ejercicio, incluye el calentamiento como componente habitual dentro de los programas de entrenamiento.

2. Técnica

Otro punto crítico es ejecutar ejercicios sin cuidar la técnica. La falta de supervisión, la prisa por completar repeticiones o el uso de cargas inadecuadas puede derivar en posturas defectuosas, rangos de movimiento incompletos y compensaciones. Ese tipo de ejecución no solo reduce el estímulo sobre el músculo objetivo: también aumenta el riesgo de dolor lumbar y molestias en rodillas u hombros.

Running y Fitness sostuvo que revisar el gesto técnico es tan importante como sumar repeticiones o carga. Para entrenar en casa, dos recursos simples ayudan a corregir errores: usar un espejo o grabarse en video para observar alineación, profundidad y control del tronco.

La National Strength and Conditioning Association (NSCA), entidad internacional de referencia en fuerza y acondicionamiento, también remarca que una progresión segura se apoya en una ejecución correcta. Si la técnica se degrada, la prioridad es ajustar: reducir la dificultad, bajar la carga o recortar el volumen.

3. Estructura y progresión

La falta de planificación aparece como otro obstáculo habitual. Entrenar “cuando se puede” y elegir ejercicios al azar puede mantener la actividad, pero no garantiza avances medibles. Sin una estructura mínima resulta difícil controlar frecuencia, volumen, intensidad y objetivos por sesión.

Una mujer con ropa deportiva hace ejercicio frente a un aro de luz con un teléfono, un tapete de yoga y bandas de resistencia en un apartamento luminoso.
El uso de espejos o videos ayuda a corregir errores técnicos en el entrenamiento en casa, optimizando la alineación y el control corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Running y Fitness recomendó organizar la semana con criterios claros, por ejemplo alternar días de fuerza con días de cardio y movilidad, o dividir por patrones de movimiento (empuje, tracción, piernas, core). Dentro de ese mismo bloque, otro error recurrente es evitar la sobrecarga progresiva.

Al principio, el peso corporal puede alcanzar para mejorar, pero la adaptación llega rápido si la rutina no aumenta el desafío. La progresión no depende solo de sumar mancuernas: también puede lograrse con más repeticiones, más series, menos descanso, mayor control del tiempo bajo tensión o versiones más exigentes del mismo ejercicio.

Además, Running y Fitness aconsejó subir la exigencia de manera gradual para evitar la meseta de adaptación. En un plano más amplio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el fortalecimiento muscular como componente central de la salud en sus guías de actividad física, lo que refuerza la importancia de sostener estímulos de fuerza con regularidad.

4. Descanso

El cuarto error habitual es no respetar los días de descanso. La idea de que entrenar en casa “cansa menos” lleva, en muchos casos, a acumular sesiones sin recuperación suficiente. Sin descanso, el cuerpo puede sostener una carga de fatiga que afecta el rendimiento, empeora la técnica y eleva el riesgo de sobreentrenamiento.

Running y Fitness destacó que el reposo forma parte del proceso, no es una concesión. La recuperación permite reparar tejido muscular, consolidar adaptaciones y volver a entrenar con mejor calidad. Alternar jornadas exigentes con descanso o con sesiones suaves, como movilidad o caminatas, ayuda a sostener la continuidad sin forzar al organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alternar ejercicios exigentes con jornadas suaves, como la movilidad o caminar, asegura mejores adaptaciones y sostenibilidad en la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corregir estos cuatro puntos no implica entrenar más tiempo, sino entrenar mejor: calentar y movilizar antes de la sesión, priorizar una técnica sólida, planificar la semana con objetivos claros y aplicar progresión, además de respetar la recuperación.

Temas Relacionados

Entrenamiento en CasaMovilidadSobrecarga ProgresivaDescanso DeportivoRutinas FitnessEjercicio FísicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diez vinos argentinos ideales para maridar las comidas patrias este 25 de mayo

En una jornada donde la mesa se llena de platos típicos y el encuentro familiar cobra protagonismo, propuestas frescas, versátiles y de marcada identidad invitan a realzar cada receta con sabores autóctonos

Diez vinos argentinos ideales para maridar las comidas patrias este 25 de mayo

Cillian Murphy cumple 50 años: cómo hizo de la elegancia discreta su sello de estilo en la moda

A lo largo de su carrera, el actor irlandés pulió una estética basada en la sastrería de cortes precisos, la monocromía y la casi total ausencia de accesorios

Cillian Murphy cumple 50 años: cómo hizo de la elegancia discreta su sello de estilo en la moda

Cuál es la enfermedad tiroidea que afecta la salud de los ojos y cómo reconocer sus señales de alerta

Los trastornos autoinmunes que afectan el equilibrio hormonal pueden provocar alteraciones en la salud visual y la calidad de vida. Detectar signos tempranos y conocer qué acciones agravan el cuadro resulta clave

Cuál es la enfermedad tiroidea que afecta la salud de los ojos y cómo reconocer sus señales de alerta

4 recetas típicas para celebrar el 25 de mayo en casa, rápidas y fáciles

Los hogares argentinos recuperan recetas históricas que evocan el legado de la Revolución y refuerzan el sentido de pertenencia nacional. Ideas de chefs para compartir en esta fecha patria

4 recetas típicas para celebrar el 25 de mayo en casa, rápidas y fáciles

Científicos advierten que los incendios forestales podrían contaminar el agua hasta por 5 años

Las investigaciones señalan que los efectos de los grandes fuegos sobre las fuentes hídricas se mantienen durante largos periodos, lo que dificulta el acceso seguro y representa un riesgo para la salud

Científicos advierten que los incendios forestales podrían contaminar el agua hasta por 5 años

DEPORTES

La “maldición” de 64 años que deberá romper la selección argentina en el Mundial para obtener el título

La “maldición” de 64 años que deberá romper la selección argentina en el Mundial para obtener el título

La historia detrás del partido a cancha llena que Maradona le ganó 7-2 a Tinelli: “No lo podíamos agarrar”

Las 6 razones por las que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y no para de crecer con Alpine

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

Keiko está lista para liderar al Perú

Marco Rubio afirmó que hay una propuesta “sólida” para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo con Irán

De la revolución industrial a la IA: el recorrido de los papas ante grandes transformaciones sociales y tecnológicas

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país