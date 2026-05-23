Encajes antiguos y seda natural: una propuesta que realza la personalidad femenina

Camila Romano presentó su nueva Capsule Collection de encajes antiguos y seda natural que incluyó tonos burgundy, chocolate y tierras

La presentación de la nueva Capsule Collection de Camila Romano convirtió el wine bar subterráneo PRO.VIN.CIA en un epicentro de la moda femenina. El espacio, conocido por su atmósfera íntima y sofisticada, se transformó en el escenario ideal para recibir a referentes del diseño y figuras emergentes del ambiente cultural.

Camila Romano, diseñadora y creadora de la Capsule Collection, se distingue por su apuesta por la artesanía, la personalización y el rescate de la tradición textil en la moda femenina de autor

La propuesta de Romano captó la atención de los asistentes gracias a una combinación de sensualidad, elegancia y un discurso que reivindicó la autoconfianza y la autenticidad femenina. El evento se desarrolló en un clima de expectativa, donde cada detalle buscó resaltar la identidad única de la marca y la visión de su creadora.

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Lorena Ceriscioli, Camila Romano y Chloe Bello compartieron la velada de presentación de la nueva Capsule Collection

La lista de invitados incluyó a figuras destacadas como Chloe Bello, Fabián Medina Flores y Elvita Marcovecchio, así como a referentes del diseño y la cultura local. La presencia de estos nombres aportó relevancia al encuentro y consolidó el posicionamiento de Camila Romano en el universo de la moda argentina.

La propuesta destacó por su combinación de sensualidad, elegancia y un mensaje de autoconfianza femenina

Capsule Collection, compuesta por piezas limitadas, recurre a encajes franceses antiguos y shantung de seda natural para dar vida a vestidos que acentúan la individualidad y proyectan una imagen de seguridad. La confección artesanal de cada prenda cobró protagonismo, poniendo en relieve el valor de la tradición textil y el concepto de personalización.

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Lorena Ceriscioli, la diseñadora Camila Romano, Elbita Marcovecchio, Macarena Lemos y Clara Alonso

Romano propuso una experiencia que fue más allá de la moda, enfocándose en el vínculo emocional entre la mujer y la prenda, y en la importancia de elegir materiales nobles que acompañen la expresión personal.

La influencer Paula Lamarque participó del evento como una de las invitadas destacadas del ámbito del diseño y la cultura

La diseñadora seleccionó cuidadosamente encajes franceses antiguos, adquiridos durante su último viaje por Europa, junto a shantung de seda natural, consolidando así una identidad estética que remite tanto a la historia de la alta costura como a la innovación contemporánea.

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María Claudia Pedrayes, la diseñadora Camila Romano y Fabián Medina Flores en la presentación de su nueva Capsule Collection

La paleta cromática, que incluyó tonos burgundy, chocolate y tierras, acompañó la atmósfera elegante y cálida del recinto. La elección de colores dialogó con la arquitectura del lugar y aportó coherencia visual a la propuesta, potenciando la experiencia sensorial de los invitados.

Cada pieza fue pensada para resaltar los rasgos singulares de quien la viste y contar una historia personal

Cada vestido de la colección fue concebido mediante un proceso artesanal que privilegió la personalización y el trabajo minucioso en cada etapa. El equipo de Camila Romano dedicó horas a la adaptación de las siluetas, ajustando cada pieza al cuerpo de las modelos para lograr un calce perfecto.

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Elbita Marcovecchio se sumó al lanzamiento de la colección cápsula como referente del diseño y la escena cultural local

Los retoques finales, realizados instantes antes del desfile, evidenciaron el compromiso de la marca con la excelencia y la atención al detalle. Este enfoque a medida no solo diferencia a la firma, sino que también refuerza la propuesta de prendas únicas, pensadas para realzar la personalidad de quien las elige.

Graciela Abdala, vestida por Camila Romano, junto a la diseñadora y Pilar Abdal

El estilismo de la noche estuvo a cargo de Luli Rivero, quien imprimió una impronta distintiva a la pasarela a través de una cuidada dirección estética. Belén Ferreyra, responsable del peinado y maquillaje, diseñó looks que acentuaron el dramatismo de la presentación.

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El desfile evidenció el compromiso de la marca con la excelencia y la atención al detalle

Las largas colas de caballo, elegidas como peinado principal, se convirtieron en un elemento visual de impacto, aportando una cuota de modernidad que contrastó con la delicadeza de los encajes y la seda. El maquillaje, de líneas definidas y tonos sobrios, completó la propuesta, consolidando una imagen contemporánea y sofisticada en cada salida al escenario.

Un tributo a la personalidad femenina

La colección se plantea como algo más que una propuesta meramente estética y aspira a convertirse en un manifiesto sobre la fuerza y la actitud de la mujer contemporánea. Desde la concepción de las prendas hasta la puesta en escena, la narrativa de la colección busca interpelar a una audiencia que valora la autenticidad y la determinación.

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La paleta cromática, que incluyó tonos burgundy, chocolate y tierras, acompañó la atmósfera elegante y cálida del recinto

“Me inspiran las mujeres que van para adelante, con empuje y actitud. Estos vestidos hablan de eso”, afirmó Camila Romano durante la velada, sintetizando el espíritu de las creaciones y su mensaje hacia una nueva generación de mujeres que elige vestirse con convicción y libertad.

Maca Lemos asistió al evento y aportó su estilo como referente del ámbito cultural y de la moda

La personalización ocupó un lugar central en el proceso creativo y en la presentación. “Me gusta pensar cada presentación como una experiencia donde el tiempo, el detalle y la dedicación tienen valor, igual que cuando hacemos un vestido a medida”, compartió Romano frente a los asistentes, subrayando la importancia del vínculo directo entre diseñadora y clienta.

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La colección destaca por el uso de encajes franceses antiguos y shantung de seda natural en cada prenda

Cada pieza fue concebida para resaltar los rasgos singulares de quien la viste, reforzando la idea de que el diseño es un vehículo de expresión individual. El resultado se tradujo en prendas que no solo acompañan la figura, sino que también narran una historia personal y refuerzan la conexión emocional entre la prenda y su portadora.

Evangelina Boleggi formó parte de la exclusiva presentación

Moda, sentidos y experiencia integral

El evento propuso una experiencia sensorial integral para quienes asistieron, extendiendo el disfrute más allá del desfile. Una vez finalizada la presentación de la colección, el público fue invitado a participar de una cata exclusiva de espumantes dirigida por el sommelier Rafael Gutiérrez.

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Cada vestido fue confeccionado de manera artesanal, con especial atención a la personalización y el calce perfecto

La degustación, concebida como un complemento a la propuesta estética de la noche, permitió a los presentes explorar aromas y sabores cuidadosamente seleccionados. La experiencia se completó con una mesa de quesos y bocados gourmet, pensada para maridar con las distintas variedades de espumantes y prolongar el clima de encuentro y celebración.

El evento incluyó una cata exclusiva de espumantes y una mesa de quesos y bocados gourmet

La organización del evento prestó atención a cada detalle, desde la atmósfera íntima y sofisticada del wine bar PRO.VIN.CIA hasta la elección del calzado, a cargo de Claude Benard, que acompañó a la perfección los diseños de la colección.

Los vestidos acentúan la individualidad y proyectan una imagen de seguridad femenina

Definiciones y proyección de la diseñadora

La visión de Camila Romano se sostiene en un equilibrio entre la satisfacción por los logros obtenidos y el entusiasmo ante los desafíos que plantea el futuro. Su apuesta constante por la artesanía, el rescate de la tradición textil y la personalización de cada prenda ha delineado una trayectoria singular dentro de la moda femenina de autor.

La colección pone en valor la tradición textil y la innovación en el diseño contemporáneo

Romano se distingue por proponer una mirada audaz, que privilegia la autenticidad y el proceso creativo sin perder de vista la innovación. Este enfoque le ha permitido consolidar una identidad reconocible y abrir nuevas posibilidades en un universo donde la originalidad y el trabajo a medida son cada vez más valorados.

Camila Romano, diseñadora de la colección cápsula, reafirma su identidad creativa a través de la confección artesanal y la elección de materiales únicos

El impulso creativo y la expectativa de nuevos comienzos marcan tanto el presente como el horizonte de su proyecto. La diseñadora expresa confianza en el potencial de la moda como espacio de experimentación y crecimiento personal.

Las piezas limitadas refuerzan la exclusividad y la identidad de la marca Camila Romano

Su recorrido invita a imaginar próximas colecciones capaces de sorprender y desafiar los límites establecidos, reafirmando la vigencia de una propuesta que celebra la individualidad y la conexión emocional a través de cada prenda.